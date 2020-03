Los trabajadores piden a la autoridad laboral paralizar los 'call center' de Konecta en Madrid con 5.000 empleados

"Esto es un sálvese quien pueda". Los representantes de los trabajadores de los centros en Madrid de la multinacional del telemarketing Konecta BTO se plantan. CGT, sindicato mayoritario en la región, ha informado este martes de que el comité de empresa ha solicitado a la autoridad laboral que paralice la actividad de los centros de la empresa en la Comunidad de Madrid, con unas 5.000 personas empleadas, porque aseguran que la multinacional no está garantizando la seguridad y la protección de los trabajadores frente a la epidemia de coronavirus.

El comité de empresa de Konecta BTO por mayoría, con el respaldo de "todos los delegados de prevención de riesgos laborales", espera la respuesta de la autoridad laboral, que tiene 24 horas para pronunciarse. "El cierre de la actividad será a partir del 18 de marzo de 2020", apuntan los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos han decidido esperar a que se pronuncien las autoridades al respecto, pero si este miércoles 18 no han obtenido ninguna comunicación de la Inspección de Trabajo, su decisión es parar.

"Entendemos que una pandemia es algo nuevo y no lo habíamos sufrido nunca, pero hemos tomado esta medida porque en la empresa no nos están escuchando y nos han metido", afirma Rocío Camacho, representante de CGT en Konecta en Madrid. La trabajadora afirma que la empresa comunicó que daría guantes y mascarillas al personal, "pero aún no hay nada de eso, algunas trabajadores se traen el material por sí mismas por miedo, para protegerse".

Camacho asegura además que no se garantizan las distancias de seguridad en muchas situaciones, con aglomeraciones de las empleadas (en su mayoría mujeres) en muchas circunstancias. "Los comedores están petados, las entradas y salidas están llenas, no se abren las puertas de los centros, los office están super llenos... Tenemos cinco minutos para descansar la vista y las trabajadoras se apelotonan. Los baños son compartidos y no hay turnos para que no se acumulen la gente", explica la representante sindical.

Desde CGT subrayan además que la multinacional "ha mentido" a la representación de los trabajadores respecto al número de trabajadores contagiados por el virus. "Hay gente que ha acudido a trabajar estando en la cuarentena", aseguran, "por lo que han podido contagiar a sus compañeras".

eldiario.es ha consultado a Konecta BTO acerca de esta situación, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.

Paralizar la actividad a través de la Inspección

La inspectora de trabajo y portavoz de UPIT Mercedes Martínez explica que el comité de empresa ha acudido al artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores en este caso, que permite acudir a la autoridad laboral a "los delegados de prevención y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la materia" de prevención.

En opinión de la inspectora, tal vez sea complejo que el riesgo de contagio por el coronavirus sea considerado por la autoridad laboral como un "riesgo de accidente grave e inminente", exigido para paralizar la actividad de un centro de trabajo, pero habrá que esperar a la resolución de la autoridad laboral.

Movilización también en Barcelona

En Konecta BTO en Barcelona se han registrado plantes de trabajadores en sus dos oficinas, en la calle Marquès de Sentmenat y Llacuna, aunque con un seguimiento desigual en función de los turnos. "Una parte importante está sin trabajar y otros lo hacen con miedo", explica Antonio García, presidente del Comité de Empresa y sindicalista de UGT, que añade que en la reunión del lunes por la tarde la empresa les informó de la preparación de un ERTE y de que se estaban habilitando algunos puestos para el teletrabajo.

"Lo que pasa es que no nos dan medidas de higiene", añade García en referencia a que la mayoría de trabajadores comparte auriculares, ordenadores y sillas con los de otros turnos. Si nada cambia en este sentido, augura que muchos empleados (hay 1.700 en la ciudad) seguirán negándose a ocupar sus puestos.

Desde CGT en el sector del telemarketing a nivel estatal, Santiago Alonso explica que el sindicato ha decidido tomar esta decisión en Madrid "porque es donde hay más contagios y donde existe más riesgo", pero están atentos a las condiciones de seguridad y salud de todos los centros de España para valorar si toman esta misma medida en más territorios.

El sector del telemarketing, que en su mayoría emplea a mujeres, es uno de los que se está movilizando estos días denunciando una falta de seguridad en sus puestos de trabajo. Empleados de Airbus, Correos y Ryanair, entre otras compañías, denuncian que sus empresas no cumplen medidas de prevención.