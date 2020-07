Steve Suárez quiere hacer de Miami epicentro del gaming de la mano de latinos

Miami, 16 jul (EFE).- Steve Suárez, fundador de "Ultimate Gamer", busca convertir a Miami en el "epicentro" global de los videojuegos, convencido de que los latinos "son la mayor demografía de la industria" y que la cuarentena por la COVID-19 es ideal para esta actividad.

"Los hispanos son la mayor demografía de jugadores de videojuegos del mundo. No son los chinos, no son los estadounidenses, no son los europeos, son los latinos", aseguró a Efe el cubano-estadounidense, fundador de la competencia.

El experto reconoció que Los Ángeles y Las Vegas son las ciudades que han acaparado los grandes eventos de esta industria en Estados Unidos, ahora cancelados debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Entre ellos, el E3 o el G2E, donde se presentan las grandes novedades de los desarrolladores, que atraen a multitudes de todo el mundo.

Sin embargo, la intención de Suárez es hacer de Miami "el epicentro del gaming" de la mano de los hispanos y para ello tendrá en septiembre próximo la segunda edición de "Ultimate Gamer".

Más de 650.000 apasionados de los videojuegos de 24 países buscan alzarse con el título "Ultimate Gamer", que reconoce al mejor jugador del mundo y lo recompensa con 750.000 dólares.

Se trata de una competición que fundó en 2019 con apenas 650 participantes y que este año repartirá un millón de dólares entre los cinco finalistas para determinar quién es "el jugador más completo y el mejor de todos los géneros".

"Me di cuenta de que nadie estaba buscando el mejor jugador del mundo. Uno sabe quién es el mejor jugador de 'FIFA', de 'Teken', de 'Call of Duty' o de 'Fornite', pero nadie estaba buscando al mejor en todos los juegos y por eso lo llamamos el 'Ultimate Gamer", explicó Suárez.'

Inicialmente el torneo estaba planificado para celebrarse en agosto, pero se retrasó por culpa de la pandemia, y aunque gran parte no es presencial a Suárez le pareció lo correcto posponerlo durante unos meses.

Suárez asegura que "esto es lo que necesita el mundo" ya que han visto que durante la cuarentena y la crisis del coronavirus "la gente quería conectarse y sentirse parte de algo" y que se ha formado una comunidad que es "muy linda y diversa".

"La gente se ha unido a través de los videojuegos. Es una manera en la que nos podemos relacionar desde cualquier punto del mundo y no importa si eres mujer u hombre, no importa qué nacionalidad tienes... Los videojuegos es el deporte que más puede unir a la gente porque todos somos iguales detrás de la pantalla", aseveró.

La competición está dividida en tres fases en la que los jugadores deberán completar retos semanales desde la comodidad de sus casas de los 15 juegos seleccionados por los organizadores entre los que se encuentran 'Overwatch', 'Fornite', 'NBA 2K20', 'Mortal Kombat 11' y 'League of Legends'.

Según los resultados se seleccionará a los cien mejores de todos los juegos, que viajarán a Miami para celebrar la fase final en vivo, aunque Suárez todavía no sabe si se podrá contar con una audiencia en directo dada la situación de la pandemia.

DEL CROSSFIT A LOS VIDEOJUEGOS

Suárez es un emprendedor que ha organizado eventos multitudinarios como el festival de música electrónica Ultra, la maratón de Miami o actividades de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero si por algo es conocido en el mundillo es por ser el cofundador del festival mundial de fitness Wodapalooza en el que compiten más de 1.500 personas.

Suárez trasladó el concepto de buscar a la persona más en forma en todas las disciplinas a la industria de los videojuegos ya que se dio cuenta de que la comunidad "estaba muy dividida" según los diferentes juegos.

"Hoy en día se ven más horas de videojuegos que los cuatro deportes más grandes del mundo combinados, pero la industria y la comunidad estaba muy dividida. Estaba la gente aficionada de 'Fortnite', la comunidad de 'FIFA', de 'Call of Duty', etc, y nadie estaba uniéndolos a todos independientemente de lo que más te gusta jugar", explicó.

Miami también se convertirá en el lugar desde donde surgirá la próxima estrella y el próximo talento en las distintas plataformas y ayudará a poner a Miami en el punto de mira de la industria del entretenimiento de videojuegos.

"Queremos atraer también a ese 99 % de la comunidad que no forma parte de un equipo profesional. Esos 3.000 millones de personas que quieren jugar y formar parte de una comunidad linda e inclusiva u diversa", concluyó el fundador de "Ultimate Gamer".

Alberto Domingo Carreiro