La inflación, producto a producto: así han subido la luz, el súper, la cerveza o la gasolina

Hace un año, en abril de 2021, te gastaste 1.000 euros para cubrir todas tus necesidades: pagar el alquiler, las facturas, salir a cenar uno o dos días, ir al supermercado y comprarte algo de ropa. Si este año hubieras comprado los mismos productos, acudido a los mismos restaurantes y adquirido los mismos artículos habrías pagado 1.083 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esa diferencia (8,3% más) es lo que ha variado, de media, el nivel de precios de los bienes y servicios de consumo en España en el último año, medido según el Índice de Precios de Consumo (IPC).

¿Qué significa esto? ¿Que los precios de la cerveza, la luz o los aguacates han subido por igual un 10%? No, esto es una media general de cuánto ha subido el coste de la vida en ese periodo. Esto supone que hay servicios o productos que pueden haberse encarecido mucho, otros que han subido un poco de precio o también que algunos artículos sean ahora más baratos que el año pasado.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico puedes ver cuánto han subido (de media) los principales grupos de gasto durante la crisis de precios del último año según su peso en nuestra cesta de la compra mensual.



¿Qué ha subido más en el último año? Variación del precio de cada grupo de productos y servicios en de respecto a de . El ancho de las barras ↨ se ajusta a la proporción que representa sobre el gasto total Fuente: INE



Como has visto, la electricidad y el gas es, con diferencia, lo que más ha subido en la crisis de precios del último año. Hoy, la factura energética sale un 40% más cara que en abril de 2021. Hay que tener en cuenta que en el caso de la factura de la luz, la partida que más se ha disparado, según el INE, este organismo solo incluye a los hogares que están con la tarifa regulada (PVPC) del mercado eléctrico, que suponen un 40% de los suministros de baja tensión (hogares y también algunas pymes). Esta metodología distorsiona el aumento del precio de la luz en el IPC ya que no tiene en cuenta a los contratos del mercado libre, donde no ha subido tanto la tarifa.

Sin embargo, la crisis de inflación también se ha trasladado a algunos de los bienes y productos más básicos como aceite, leche, pan o cereales. Para comprobar qué productos y servicios se han encarecido y se han abaratado durante la crisis, elDiario.es ha analizado los datos mensuales del IPC en más de 200 productos distintos entre enero de 2019 y marzo de 2022.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo han evolucionado los niveles de precios de los principales grupos de gasto (alrededor de 100 distintos) en los últimos tres años.



La evolución del índice de precios de cada producto durante la pandemia Evolución de la variación porcentual del IPC. Haz click en la pestaña para cambiar el mes con el que comparar la evolución de los precios



Sabemos que la factura de la luz, llenar el depósito o encender la calefacción han subido mucho en el último año. Pero, ¿cuánto ha subido el desayuno que nos tomamos todas las mañanas? Salir a cenar a un restaurante, ¿sale más caro que hace un año? ¿Cuesta lo mismo hoy tomarse algo en el bar de abajo?

Para hacer nuestro propio índice, calculamos cómo han subido los precios de servicios y productos cotidianos en el último año. El cálculo es una aproximación de la subida de precios a partir de aplicar la variación del IPC a precios medios de distintos productos que componen las recetas o costes medios de cada servicio, según los últimos datos disponibles. Compruébalo tú mismo en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Datamarkt, Ministerio para la Transición Ecológica, Red Eléctrica de España, entre otras

El aumento del coste de la vida se ha notado en decenas de productos por el efecto arrastre de la factura energética y la guerra en Ucrania. Por ejemplo, productos esenciales como el aceite de oliva, la harina y las pastas alimenticias han subido más de un 20% en un año. Porcentaje similar al de muchos alimentos como la leche, el arroz, la carne o los huevos.

Además de los productos comestibles, también la ropa y el calzado es más cara que hace un año. Por otro lado, los que menos han notado la subida de precios están en los gastos de ocio, educación o incluso el precio del alquiler.

El INE desglosa la subida de precios en más de 200 productos y servicios que componen nuestra cesta de la compra. En el siguiente gráfico puedes observa la evolución de los precios en cada uno de ellos. Haz click en el botón para ver más productos.



¿Cómo ha subido y bajado el precio de cada producto en los últimos tres años? Evolución del precio de cada producto o servicio en comparación con el que había en Muéstrame otros productos Fuente: INE



Los datos del INE señalan que, en la cesta de la compra, hasta 33 productos han subido más de un 10% de precio durante los últimos 12 meses. Además de la electricidad y los combustibles, con precios disparados por las consecuencias de la guerra en Ucrania, el aceite de oliva ha subido un 43%, una noche de hotel un 51% y las comisiones bancarias un 11%.

No es lo único que ha subido durante la crisis. También el simple gesto de ir a comprar un periódico al quiosco o suscribirte a un diario digital sale de media un 6% más que hace un año. En el lado contrario, tenemos algunos servicios y productos que apenas se han encarecido e incluso han bajado de precio en los últimos 12 meses: comprarte un billete de avión, unas gafas graduadas o la tarifa de datos de tu compañía móvil.

La siguiente tabla agrupa la subida (o bajada) de precios de cada una de las 200 subclases de productos que analiza el INE para calcular el nivel de precios de nuestra cesta de la compra.