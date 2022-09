Los supermercados se abren a estudiar la cesta de productos básicos a precios limitados de Yolanda Díaz

Primera reunión entre todo el sector de los súper e hipermercados y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el objetivo de conseguir que la gran distribución lance una “cesta equilibrada y sana” de alimentos esenciales, que Díaz propuso en una entrevista con elDiario.es. Una toma de contacto en la que las empresas han sido receptivas a poner en marcha esta cesta que alivie a las familias el gasto más cotidiano en un momento con la inflación disparada.

“Hay que tomar medidas”, ha asegurado Díaz tras el encuentro y ha agradecido la actitud “constructiva” y las “aportaciones”. “Propuestas múltiples, en diferentes sentidos”, ha indicado. “Este es el gran problema del país, es en lo que hay que trabajar. Es una medida completamente legal que respeta el derecho de la competencia”, ha recalcado la vicepresidenta.

En la reunión han estado presentes representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran; junto con la Asociación de Supermercados Distribuidores (Anged), donde están empresas como El Corte Inglés; la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), en la que están presentes Alcampo o Carrefour; y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que abarca a empresas como Mercadona o Lidl, entre otras.

En concreto, sus integrantes se han comprometido a estudiar la puesta en marcha de una cesta de la compra básica, “de calidad, de productos que garanticen una alimentación sana”, que “tiene que contener productos frescos, carne pescado, huevos, hortalizas y lácteos”. También, productos para personas celiacas. Cesta que tendría que estar disponible hasta después de Navidad.

Yolanda Díaz propuso, en la citada entrevista, que las empresas de distribución lleguen a un “acuerdo” que “consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. 20 o 30 productos que son básicos: la leche, el pan, los huevos, la fruta…”. Solo unos días después de poner sobre la mesa esta medida, el grupo francés Carrefour dio un movimiento en esa dirección y lanzó una cesta rebajada, de 30 productos a 30 euros, que presiona al resto del sector. Sin embargo, esta no sería la respuesta a la que emplaza Díaz, ya que no incluye productos frescos.

De momento, las empresas van a estudiar la propuesta de Díaz y Garzón y quedan emplazadas a una nueva reunión, que se convocará en los próximos días, una vez regrese la vicepresidenta de la cumbre del G-20.

Una propuesta legal con respaldo de todo el Gobierno

La idea de que la gran distribución se comprometa a comercializar una cesta de productos básicos a precios asequibles no choca, ha insistido Díaz, con la regulación del Comercio y las normas de libre competencia entre empresas. “La propuesta que hemos formulado es clara, perfectamente legal y si repasan la ley de comercio verán que hay excepciones. Lo he dicho desde el primer día, no es que no vulnere si no que está basada en el principio de competencia”, ha recalzado. “A las grandes distribuidoras, como a la banca le podemos pedir esfuerzos”.

En ese sentido, el ministro Garzón ha insistido en que “el margen mayor lo pueden asumir las grandes distribuidoras” porque tienen diferentes cuotas de mercados y hay grandes empresas “que han tenido centenares de millones de beneficios”.

Por eso, es ahí “donde están los márgenes” para poder lanzar cestas de productos básicos. “Pueden incluir diferentes dimensiones, diferenciando renta o familias numerosas”, ha resumido el ministro de Consumo. “Impulsamos que hagan ofertas que moderen los precios”. Conseguir “que haya cestas diferentes con precios moderados”. Además, la otra medida que se ha puesto sobre la mesa es bajar el IVA de determinados productos. Una exigencia a tirar de márgenes de beneficio que no se le puede pedir al pequeño comercio, que ya vive sus propias dificultades económicas, han apuntado.

Además, Yolanda Díaz ha indicado que todo el Ejecutivo está comprometido a poner en marcha medidas, como esta, para mitigar el impacto de la inflación. “Todo el Gobierno está tomando todas las medidas necesarias para bajar los precios”.