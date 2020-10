Trabajo, sindicatos y patronal coinciden en que la 'Ley Rider' sea más amplia y alcance a otros trabajadores de plataformas digitales

La llamada 'Ley Rider' parece que será más que eso. El Ministerio de Trabajo ha iniciado este miércoles el diálogo social con los sindicatos y las patronales más representativas para negociar el cambio en la legislación laboral que "refuerce" el estatus laboral de los trabajadores en plataformas digitales. Trabajo había apuntado que la nueva regulación afectaría solo a los repartidores a domicilio (también llamados riders), pero finalmente la primera reunión entre las partes celebrada esta mañana se ha saldado con un punto de partida en común más amplio: intentar acordar una reforma más amplia, no solo para los riders, sino para el trabajo en plataformas digitales.

"Hay consenso de que esto no puede tratar solo los riders", explica Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo de CCOO. "Se ha decidido hablar de las plataformas en general en el marco de la modernización del Estatuto de los Trabajadores, pero de momento no hay propuestas sobre la mesa", confirman fuentes de la patronal CEOE a este medio.

En realidad, se retoman los planes iniciales del Ministerio de Trabajo, que en un primer momento anunció una regulación contra los falsos autónomos en plataformas digitales en general. Los repartidores de empresas como Glovo y Deliveroo eran su cara más visible gracias a las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de los tribunales que han concluido en multitud de ocasiones que sus trabajadores eran falsos autónomos. En el caso de Glovo, la Inspección ha dado de alta a 11.013 falsos autónomos de la empresa entre 2019 y 2020 y le exige 16,2 millones de euros en cotizaciones sociales impagadas. Pero no eran el único colectivo al que miraba Trabajo.

Más adelante, y tensiones con el Ministerio de Economía mediante, en Trabajo explicaron que habían optado por ceñir los cambios legislativos a los riders. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo sobre Glovo a finales de septiembre, la primera del Alto Tribunal sobre trabajadores de plataformas digitales, permitía "abrir el foco", como apuntó la ministra Yolanda Díaz en una entrevista en El País.

Nueva reunión en una semana

El Ministerio de Trabajo ha acudido a la cita de este miércoles sin una propuesta legislativa concreta, con la intención de recabar las valoraciones de los agentes sociales al respecto. Finalmente, de la primera reunión ha salido al menos un acuerdo de partida: la intención de consensuar una regulación más amplia, que refuerce la "laboralidad" de los trabajadores de plataformas digitales en diferentes ámbitos. Ya hay plataformas digitales que prestan servicios de cuidado de personas mayores y dependientes, limpieza y de clases particulares, entre otras, y España es el país de la UE con más trabajadores que prestan servicios en estas empresas.

Carlos Gutiérrez entiende que la revisión normativa "va a tocar los elementos indiciarios de laboralidad, los factores que explican que haya una relación laboral o no" en las plataformas digitales y considera interesante poner el foco en "quién justifica esto": "Si el trabajador va a tener que denunciar para demostrar que su relación es laboral o si la empresa es la que tendrá que demostrar si sus trabajadores son realmente autónomos". El secretario de Nuevas Realidades de Trabajo de CCOO subraya que la idea es delimitar con claridad la frontera entre la laboralidad y la relación de autónomos, "un desafío no menor en la actualidad, pero más aún para el futuro, hay que aspirar a que la normativa no vaya a rebufo de la realidad".

El Ministerio y los agentes sociales volverán a reunirse el próximo miércoles 28 de septiembre para abordar esta nueva regulación, encuentro al que las partes están emplazadas a acudir con propuestas.