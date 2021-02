Uber apuesta por un modelo híbrido para 'riders' con garantías de ingresos

Madrid, 16 feb (EFE).- El director de Uber España, Juan Galiardo, ha lamentado que no se les haya dado "suficiente voz" a los repartidores (riders) en el proceso de diálogo abierto en España sobre su situación laboral y ha abogado por un "modelo híbrido" en el que se compatibilice flexibilidad con ingresos mínimos y coberturas.

Galiardo, que ha participado este martes en el Foro Nef Tendencias, confía en que la situación se reconduzca y se apueste por una tercera vía, en la que "se respete la flexibilidad, ingresos mínimos, coberturas médicas, seguros y prestaciones de paternidad maternidad, etc".

"Parece" que es lo que mayoritariamente quieren los repartidores "aquí", ha afirmado el director de Uber España, que ha apostado por esta tercera vía, que ya es una realidad en lugares como California o Italia.

Su compañía cree que "ambas cosas no deberían ser incompatibles en autónomos", ya sea en reparto de comidas o VTC, y confía en que la "situación se pueda reconducir" y se vaya en España a este modelo híbrido.

LA FISCALIDAD NO SE PUEDE RESOLVER SOLO DESDE ESPAÑA

Ha opinado que el debate fiscal va más allá de Uber, que tiene su sede en los Países Bajos, y de empresas de tecnología, y que tiene que ver con las multinacionales y la forma de abordar la fiscalidad en el siglo XXI.

Por ello, es "difícil hallar una solución desde un único país", y ha abogado por una regulación desde la OCDE o mundial.

"Es un problema que no se puede solucionar en España, pero sí se tiene que solucionar porque si no no se podrá financiar el estado del bienestar".

En cualquier caso, se ha mostrado "sorprendido" por que determinados segmentos del sector del taxi "pongan el grito en el cielo por este asunto, cuando ellos se benefician del sistema de módulos, algo que las VTC no pueden".