Yolanda Díaz: “Con la reforma laboral se pasa la página de la precariedad en España”

"Este es uno de los días más importantes de esta legislatura". Con estas palabras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la reforma laboral consensuada con los agentes sociales: "Con esta reforma laboral se pasa página a la precariedad en España. Se acaba con el gran déficit de España que nos hace diferentes en la UE. Por fin acabamos con lo que yo he denominado la gran anomalía española". Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, ha destacado que "este es el primer acuerdo que se logra en los últimos 15 años para tener un nuevo marco de relaciones laborales en el que han participado los representantes de los trabajadores, los sindicatos, y de las empresas".

El Gobierno logra un acuerdo histórico en la reforma laboral para reducir el trabajo temporal en España

Díaz ha insistido en que el acuerdo del nuevo marco laboral "rompe con la precariedad. Es un acuerdo de país, porque lo han apoyado los agentes sociales, porque recoge el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos y es el primer acuerdo en más de 40 años que rompe tendencia de devaluación salarial y rebaja de derechos laborales. Da esperanza a esos jóvenes y mujeres que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida".

Ante las discrepancias que han lanzado los aliados habituales de la coalición por el pacto suscrito en el diálogo social la semana pasada que obliga ahora al Gobierno a una nueva negociación con los grupos parlamentarios para conseguir los votos necesarios y que el Congreso convalide el decreto ley, Díaz ha apuntado que tiene "la convicción de que el diálogo es posible. Desde marzo había gente que no confiaban en que este acuerdo se cerrara con las tres partes, pero yo sí. Dije que no me levantaría de la mesa hasta llegar a un acuerdo y así lo hemos hecho. Escucharemos a las fuerzas políticas que nos dan apoyo. Tengo que recordar que otras fuerzas políticas lo que ofrecen es mochila austriaca, contrato único o abaratar el despido. Nuestro acuerdo mejora la vida de la gente. Espero que todos nos escuchemos y que lo mejoremos. La clave está en el diálogo".