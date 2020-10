Banco Santander pide que las empresas alcen la voz en favor de las mujeres

"Las empresas hemos de alzar la voz en favor de las mujeres", dice Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España. Cercanía, certidumbre, confianza, colaboración, comunicación... Son las cualidades que comparten actualmente grandes políticas, científicas o empresarias, que ya han demostrado que las mujeres pueden ser líderes eficaces, colaborativas y sostenibles. Las II Jornadas Mujeres y Liderazgo, celebradas en la sede del banco en Madrid, así lo han puesto de manifiesto.

Hay eventos que sirven para poco y otros que marcan la diferencia. Este útimo es el caso de las II Jornadas Mujeres y Liderazgo, celebradas en el auditorio principal del banco en España el pasado martes, 29 de septiembre, donde mujeres líderes de brillantez ampliamente demostrada, acompañadas por hombres con altas responsabilidades directivas en nuestro país, debatieron y pusieron de manifiesto una realidad indiscutible: el futuro inmediato, la prosperidad y la sostenibilidad de la sociedad depende en gran medida de que seamos capaces de articular mecanismos que catapulten a la mitad femenina del planeta a roles muy relevantes en todos los ámbitos posibles: la política, la economía, las empresas, la ciencia, la educación, la cultura... Las agendas de los principales responsables políticos, económicos, sociales o empresariales de todo el mundo deberían dar la máxima prioridad al desarrollo de las mujeres como líderes, a la consecución de. una paridad real 50-50 en la toma de decisiones.

En estas jornadas, patrocinadas por el Banco Santander y otras compañías, en consonancia con sus compromisos con el liderazgo femenino, se escucharon historias de esfuerzo y superación, de liderazgo inclusivo, de innovación y sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y cambio. Al auditorio, con un aforo máximo de 50 personas, asistieron las alumnas graduadas en los programas promovidos por 50&S0 GL y CEOE, con ESADE, Merck y Banco Santander. El público pudo asistir virtualmente y en directo a través de https://www.5050gl.com/ y de las redes sociales.

Durante el evento, presentado por Gloria Lomana, presidenta de 50&50GL, e inaugurado por Antonio Garamendi, presidente de CEOE, se presentó un informe de la consultora E&Y sobre "Liderazgo en la nueva realidad", elaborado con las opiniones de más de 400 directivos de las principales empresas españolas. Este informe destaca que “impulsar entornos diversos, culturas inclusivas y de igualdad, así como apreciar la singularidad de los miembros del equipo, son habilidades fundamentales si queremos construir organizaciones plurales, atraer y fidelizar el talento y crear espacios de innovación donde cualquier idea o comportamiento diferente al de la mayoría sea respetado e integrado". "Promover el bienestar en el trabajo es otra de las habilidades del líder que será necesaria”, añade el informe.

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, explicó el objetivo político oficial de que al menos el 80% de los españoles estén formados en el ámbito de la transformación digital antes de 2025, y que la mitad de ellos sean mujeres. Destacó la importancia de no olvidar nunca la igualdad de género a la hora de promover iniciativas políticas, como tampoco el cambio climático, "por el mero hecho de atender a temas más urgentes”, como es la crisis provocada por la pandemia del covid-19. Según Calviño, si el ritmo político actual en el mundo no cambia, la verdadera igualdad no se conseguirá antes de 200 años.

La vicepresidenta destacó que la el proyecto "España Digital 2025", aprobado el pasado mes de julio, facilitará que en nuestro país exista una atención “muy especial” a las mujeres, para conseguir que "las niñas tengan el peso adecuado en ingenierías o en informática" y desarrollen vocaciones para ser “mujeres líderes" en todos los campos posibles”. “No hay varitas mágicas -dijo Calviño-, pero queremos darles el apoyo y la autoestima necesarias”, para que se decidan por profesiones como la ciencia, la empresa, la tecnología.... A este respecto, se mostró preocupada por el posible retraso en la formación tecnológica que puedan tener ahora las mujeres, lo que podría provoca que “se queden fuera del mercado laboral durante años o décadas”; por eso se ha marcado como prioridad garantizar que las mujeres accedan, como los hombres, a formación en nuevas tecnologías desde educación primaria y secundaria.

Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, recordó que “hasta 1981 las mujeres en España no podían abrir una cuenta solas", y explicó por qué en 2019 el banco lanzó su proyecto Generación 81 en favor de las mujeres: "Hasta 1981, las mujeres tenían que pedir permiso a sus padres, a sus maridos o a otros tutores legales, antes de ir a una sucursal. Las empresas hemos de alzar la voz en favor de las mujeres. Y hacerlo con claridad. En el caso de Banco Santander tenemos una mujer al mando, que es la presidenta, lo que hace el camino más sencillo. Hay que predicar con el ejemplo”.

Aboukhair explicó que en España el Santander tiene trece delegaciones territoriales para gestionar el banco, de las que cinco tienen al frente a una mujer. "Esa es la parte más importante, dar ejemplo día a día”, añadió Aboukhair. “Se está avanzando muchísimo en la legislación y hay un tema fundamental que es la educación y la formación. La formación y la educación os hace más libres para tomar las mejores decisiones posibles, no tener que depender de nadie y os da la libertad de pensamiento y actuación”. Y concluyó: “A las mujeres os falta algo más de confianza que a los hombres. Cuando hay una vacante hay que buscarla. Los hombres no se lo piensan tanto. Es necesario que las propias compañías forcemos a que siempre haya un currículum de una mujer cuando hay una vacante”.

La vocación del Grupo Santander por apoyar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se plasma en todos los ámbitos. La entidad financiera se ha marcado como meta que en 2021 el porcentaje real de mujeres en su consejo de administración se sitúe entre el 40% y el 60%; que se incremente el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección hasta un 30% en 2025 (ahora es el 22%), y que se consiga la equidad salarial de género ese mismo año 2025. Banco Santander ya es el banco líder del mundo en inclusión y por eso lidera el Índice Bloomberg Gender Equality".

Entre las últimas iniciativas para respaldar la formación de las mujeres, Banco Santander acaba de lanzar las becas Women Emerging Leaders, en colaboración con la London School of Economic, que están incluidas dentro del programa de becas #InviertiEnTi de Santander Universidades. Se trata de 125 becas para mujeres con entre 5 y 12 años de experiencia laboral. Women Emerging Leaders persigue potenciar las capacidades y habilidades de liderazgo y negociación de este colectivo de mujeres en el momento profesional actual en el que se encuentran.

La entidad española ha recibido este año el reconocimiento de la prestigiosa revista Euromoney en los premios Excellence in Leadership. Santander ha sido galardonado por primera vez como el mejor banco del mundo en diversidad e inclusión. La revista destaca el alto nivel de exigencia y alcance de los programas de diversidad e inclusión de Santander y su capacidad para desarrollarlos en países con distinto nivel de desarrollo y diversidad cultural. Ana Botín ha recalcado su compromiso por construir un banco más responsable, para lo que se han fijado “una serie de ambiciosos objetivos”. “Nos queda mucho por hacer, pero se han conseguido avances reales y agradecemos enormemente que Euromoney reconozca nuestros esfuerzos para crear una organización más diversa e inclusiva”.