‘Blanco y en caja’: así es el verdejo más sostenible de Bodega Cuatro Rayas

El refranero español asegura que cuando algo está claro y resulta obvio o evidente, esa verdad se nos presenta blanco y en botella y, precisamente de vinos blancos embotellados, la cooperativa vitivinícola Bodega Cuatro Rayas —que opera desde 1935 en el corazón de la Denominación de Origen Rueda— podría hablarnos largo y tendido, aunque lo que quizá muchos no sepan es que, en su apuesta por una forma de ser y estar más sostenibles, esta bodega también es el ejemplo perfecto para demostrar que podemos encontrar vinos de calidad blancos y en caja.

Esta bodega cooperativa destaca por su experiencia elaboradora, espíritu innovador y presencia sobresaliente en los mercados, pero otro de sus rasgos más característicos es su papel como referente en términos de sostenibilidad social y ambiental ya que, desde su nacimiento, el cuidado del campo y el bienestar de quienes habitan el medio rural han sido una prioridad para sus socios viticultores cooperativistas.

El compromiso de estos y de todos aquellos que forman parte de la familia Cuatro Rayas con el entorno natural y la población del entorno en el que desarrollan su actividad se traduce en una filosofía propia que denominan green & social, resumiendo bajo estos dos términos —verde y social— una manera de entender la viticultura y la enología que tiene como objetivo esencial garantizar el nivel de vida de sus socios y trabajadores en el medio rural, logrando un equilibrio entre la rentabilidad, el valor y la sostenibilidad.

Es por este motivo que, entre otras iniciativas que afectan a diferentes fases de la producción y elaboración —como la apuesta por cultivos ecológicos, el uso de energías renovables o la reducción de su huella de carbono, acciones que le han hecho merecedora de reconocimientos y certificaciones como la ISO 1400— Bodega Cuatro Rayas aboga por el envasado en caja de algunos de sus vinos blancos para ofrecer a los consumidores una alternativa cómoda, práctica y que facilite el reciclado sin que estos deban renunciar en ningún modo a la calidad.

'Packaging' sostenible para un verdejo de calidad

La categoría bag in box —un formato de venta de gran capacidad para uso doméstico— carga con el falso mito de que todos los vinos envasados en este sistema, que se compone de una bolsa hermética inserta en una caja de cartón, son necesariamente vinos de baja calidad. Cuatro Rayas rompe con esta creencia al ofrecer algunas de sus elaboraciones bajo IGP —Indicación Geográfica de Origen Protegido— Vino de la Tierra de Castilla y León presentadas en este cómodo formato que permite que su almacenaje sea más sencillo y su conservación más simple, además de garantizar su reciclado.

Estas elaboraciones se corresponden con varietales de verdejo procedentes de viñedos cuya vendimia se lleva a cabo de forma nocturna y mecanizada para preservar al máximo sus propiedades organolépticas y que se vinifican en depósito de acero inoxidable a temperatura controlada. Vinos blancos de calidad cuyo sello IGP VTCyL acredita que reúnen las características únicas que aporta a sus vinos este territorio y que además presentan la ventaja de que se presentan en un envase con cierre hermético, lo que lo hace idóneo para la conservación del vino entre usos: el formato bag in box incluye una espita que permite volver a cerrar el envase una vez finalizado su consumo, garantizando así la conservación del vino en condiciones óptimas hasta su siguiente utilización.

Entre los vinos que la cooperativa ofrece en formato bag in box (BIB), hay uno que destaca de forma especial: Octogonal by Cuatro Rayas Organic Verdejo es un bag in box con verdejo ecológico IGP Vino de la Tierra de Castilla y León que ha sido diseñado buscando su practicidad y diseño.

El diseño de este vino lo hace ideal para su conservación en frigoríficos al ocupar poco espacio, permitiendo optimizar el espacio de sus baldas interiores. El asa de la parte superior y su peso ligero lo convierten en el envasado perfecto para actividades al aire libre por su manejabilidad, además de contar con un plus de diseño y estilo que lo hacen atractivo y sofisticado, ya que el envase de este producto se inspira en las líneas de complementos de grandes casas de moda para aportar una imagen distintiva a un vino especial dentro de su categoría.

El verdejo con el que se lleva a cabo esta elaboración proviene de viñedos de cultivo con certificación ecológica, que garantiza que las prácticas utilizadas en suelo y planta son respetuosas con el entorno y, además, este vino es apto para el consumo vegano, ya que no se utilizan productos ni aditivos de origen animal en ninguna de las fases de su elaboración.

‘Green & Social Verdejo’: un vino sostenible desde el campo hasta la botella

Para aquellos que, pese a todo, prefieran seguir confiando en el embotellado clásico para disfrutar del vino, Bodega Cuatro Rayas también cuenta con una opción que no pierde de vista su compromiso con la sostenibilidad. Green & Social Verdejo no toma su nombre en vano, ya que ejemplifica a la perfección con su contenido y con su packaging la filosofía verde de la cooperativa.

Su etiqueta la protagoniza una familia de viticultores en su viñedo, en representación de los cerca de 700 mujeres y hombres en 30 pueblos de las provincias de Valladolid y Segovia para los que la bodega es su principal fuente de sustento y que se benefician de las iniciativas en favor de la creación de oportunidades y el fomento de la igualdad en el medio rural que Bodega Cuatro Rayas impulsa en su entorno.

El papel en el que ésta está impresa es reciclado y reciclable, como también lo es la cápsula de aluminio sin plásticos y con tinta al agua que cierra la botella de vidrio ligero en la que se embotella el vino. En lugar del tradicional corcho, utiliza un tapón sintético fabricado con un derivado de la caña de azúcar que, además de ser de origen natural y 100% reciclable, ofrece un extraordinario control de la entrada de oxígeno dentro de la botella. El vino que contiene esta botella tan especial es verdejo procedente de cultivo con certificación ecológica, con vendimia nocturna mecanizada y bajo denominación de origen Rueda.