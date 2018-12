Casado apoyó en Cáceres las candidaturas de Monago, Nevado y Fragoso

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha presentado oficialmente en Cáceres la candidatura de José Antonio Monago a las elecciones autonómicas, en un acto en el que ha conocido que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, volverá a concurrir a las municipales.



Así se lo ha desvelado Fragoso a los periodistas al finalizar el acto este sábado por la mañana, en el que ha posado junto a Casado, Monago y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, que esta semana también confirmó su candidatura.



Fragoso ha asegurado que su candidatura "tampoco era una sorpresa".



Casado, que ha mostrado su apoyo a las candidaturas de Nevado y Fragoso, ha asegurado que Monago volverá a ser presidente "porque te lo has currado, tienes el mejor proyecto y el mejor equipo".



Además, se ha prometido a que si llega a la Moncloa impulsará la alta velocidad ferroviaria para Extremadura y a defender el entorno rural.



"Va a haber cambio de gobierno en Extremadura y en España, no tengáis ninguna duda", le ha dicho el político extremeño a Casado, y ha explicado que optará al cargo para evitar que la región "se desangre" debido al desempleo, la emigración juvenil y la ausencia de proyectos.



Ha arremetido contra el Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara, ya que ha subrayado que se trata de un "un gobierno sin personalidad", en el que "todo son promesas de futuro".



A su juicio, "son una tropa: a veces susanistas, otras sanchistas. Y ahora se están haciendo un Page; un quítame de ahí que me tiznas", en referencia al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.



Monago ha desvelado que el político regionalista Damián Beneyto, director del Centro de las Artes Escénicas y de la Música durante la primera legislatura de Fernández Vara como presidente de la Junta de Extremadura, se ha afiliado al PP.



Beneyto, como militante del PREX CREX, fue diputado de la Asamblea de Extremadura en la legislatura 2011-2015 como integrante de la coalición PSOE-Regionalistas.



Antes del acto, Casado ha mantenido un encuentro sectorial con representantes de la Federación de Caza, de Pesca y del sector del toro de Extremadura

Comités republicanos

Posteriormente, ha exigido al Gobierno que aplique la ley de partidos e ilegalice a los Comités de Defensa de la República (CDR) y la organización juvenil Arran, por fomentar la "kale borroka" en Cataluña.



En el acto, en el que también ha participado el presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano León, Casado, ha indicado que la ley de partidos permite ilegalizar a aquellas formaciones políticas que "promuevan, alienten y justifiquen la violencia": "No es por sus ideas, es porque están justificando la violencia".



"Ahora que en Cataluña hay kale borroka, hay una batasunización callejera que es intolerable, hay que dejar muy claro que hay leyes en vigor que hay que cumplir (...) Aplique la ley de partidos, ilegalice a los CDR, ilegalice a Arran, anuncie una investigación sobre las CUP y sobre todo estudie qué está haciendo Torra en relación a esos movimientos", ha pedido al Ejecutivo socialista.



El líder del PP también ha propuesto que se modifique la ley de financiación de partidos políticos para que las organizaciones que alientan la violencia no reciban fondos públicos, tampoco los "partidos políticos que tengan acusados por sedición o rebelión".



Casado ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.



"Sánchez no se da cuenta de que no se puede dialogar con aquellos que quieren destruir tu país (...) Señor Sánchez, no hay nada que dialogar con los independentistas de Cataluña. Aproveche su visita a Barcelona para decirles qué día empieza a aplicarse el 155, en qué momento se toma el control de los Mossos d'Esquadra y en qué momento se va a empezar a tomar las cuentas de la Generalitat", ha dicho.



En cuanto a la celebración del Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre en Barcelona, el máximo responsable del PP ha denunciado que se movilice a la Policía Nacional "como si fuera un partido de fútbol", y ha abogado por que el Ejecutivo "tome el control de los Mossos".



Casado, que ha asegurado que sólo el Partido Popular puede frenar el avance del independentismo.