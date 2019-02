Monago gobernaría con Vox, y con un Ciudadanos contento con la manifestación en Madrid

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha anunciado que en caso de necesitar apoyos para gobernar tras las elecciones del 26 de mayo, no contaría "ni con Vara ni con Podemos", pero estaría dispuesto a “hablar" con otras formaciones, como Ciudadanos o Vox.

Según la encuesta de Celeste Tel para el PSOE extremeño hecha pública días atrás, no es que Monago no sacaría mayoría absoluta y necesitaría por tanto apoyos para ser presidente, sino que ni ganaría las elecciones, y además sufriría el mayor retroceso de todos los partidos.

Monago, tras la primera reunión del comité de campaña del PP extremeño que se ha celebrado este lunes, ha dicho que a los extremeños "hay que darles certezas" sobre lo que se hará con su voto y añadido que aunque sale a ganar y su vocación no es el pacto, “si los extremeños dicen que no gana nadie, se impone hablar”.



Según él, Guillermo Fernández Vara, ya le ha engañado muchas veces en esta legislatura y Podemos "ya ha dejado claro que no le importaría gobernar con el PSOE”.



Cree que no habrá elecciones generales anticipadas y que la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es seguir adelante" aunque los Presupuestos Generales del Estado sean rechazados el próximo miércoles.



No habría esos comicios sino que esperará a las locales y autonómicas y a que "los ciudadanos le castiguen a él electoralmente sobre los barones", para después "ajustar con los barones en debilidad, para seguir resistiendo, ese es el capítulo que no ha contado".



"A más barones que pierdan, más Sánchez en el futuro, pero es una suposición, no tengo base científica", ha dicho Monago, que tampoco se ha mostrado favorable a la presentación de una moción de censura en Madrid, ya que "son para ganarlas porque si no es un esfuerzo estéril someter a tensión un parlamento para saber con anticipación el resultado".



En cuanto a la concentración en defensa de la Constitución y la unidad de España, celebrada ayer en Madrid, no se ha manifestado sobre él éxito o fracaso de la misma.

Cayetano Polo, contento

Por su parte el coordinador de Ciudadanos (Cs) en Extremadura, Cayetano Polo, ha reclamado la convocatoria de elecciones generales, criticado las “negociaciones” del Gobierno con los independentistas y ha denunciado la actitud de "palmero" del presidente regional, Guillermo Fernández Vara.



Se ha felicitado de la concentración que se celebró ayer en Madrid, convocada por su partido y el PP, y apoyada por Vox, por lo “numerosa” y por cómo transcurrió, y en la que la sociedad civil “exigió fundamentalmente la convocatoria de elecciones”.



Los españoles deben hablar ya en las urnas, en primer lugar, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió elecciones a la mayor brevedad en cuando accedió al cargo.



Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 son "malos" para Extremadura según él, Cataluña sacaría una "buena tajada" mientras que Extremadura necesita mucha más inversión para converger.



Su partido ha presentado una iniciativa en todos los parlamentos, incluido el extremeño, para reclamar que se deje de negociar con los golpistas y para que se posicionen todos los partidos.



Por otro lado, ha anunciado que el Comité Ejecutivo Nacional de Cs convocará primarias en un par de semanas en los casos en que sean necesarias; en la Comunidad él y Victoria Domínguez, diputada y portavoz parlamentaria, aspiran a ser candidatos a la Junta.

“Pinchazo clamoroso”

Sobre esa concentración del domingo en Madrid, la secretaria de organización del PSOE regional, Marisol Mateos, ha manifestado que se vio "una España en blanco y negro, que fue la que representaron las derechas de este país", a las que ha invitado a hacer una reflexión ante "el pinchazo clamoroso" en la plaza de Colón, con "45.000 asistentes".



"Si después de poner autobuses, no llegan a 45.000 ciudadanos, yo creo que Casado y Rivera están tardando en irse a su casa".



En su opinión, salieron a la calle "las derechas de este país contra el diálogo, la convivencia y la España diversa que durante tanto tiempo nos ha costado construir".



Mateos ha criticado también "la escalada verbal, palabras gruesas y declaraciones desafortunadas" del líder de la oposición hacia el presidente del Gobierno, al que ha llamado "traidor", y ha recordado que cuando Pedro Sánchez fue líder de la oposición, en este país "la lealtad institucional siempre prevaleció".

Patriotismo

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha dicho por su parte este lunes que "patriotismo" es defender la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y un aumento de los fondos para la dependencia y contra la violencia de género.



Era el día de la "resaca" del "bloque reaccionario", en alusión a la concentración convocada este domingo en Madrid por el PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, y con el lema "Por una España unida, ¡elecciones ya!".



"Nuestro concepto de patria es el de un país que cuida de su gente", ha afirmado la también diputada, que ha señalado que ha sido "la manifestación con menor movilización de la derecha", frente a otras que avanzan "con fuerza" en la lucha por los derechos sociales como las protagonizadas por los pensionistas o el colectivo LGTBI.



En Madrid se defendió una España "de otro tiempo", marcada por un retroceso de los derechos sociales, pero ha subrayado también que frente a ella se está abriendo otra que defiende "una sociedad más libre, más fraterna, más igualitaria", como también se vio este domingo en Teruel y Santiago de Compostela con actos en defensa de los servicios públicos.



Se ha referido a los Presupuestos del Estado para 2019 al afirmar que constituyen una "conquista social tremenda" y lamentar que los partidos independentistas antepongan el conflicto territorial a unas cuentas que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos, incluidos los catalanes.



Por ello, ha pedido a ERC y PDeCAT -que han presentando enmiendas a la totalidad de las cuentas- "mayor altura de miras" porque estos presupuestos, "que no son los de Podemos", sí amparan "grandes pasos" como la recuperación del subsidio de los 52 años o la adecuación de las pensiones del IPC, además de la subida del SMI.