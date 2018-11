El PP reúne en Madrid a cientos de personas por "tren digno y del siglo XXI"

Cientos de personas se han concentrado hoy en Madrid convocadas por el PP de Extremadura para exigir un "tren digno y del siglo XXI" que conecte a la capital con Extremadura porque es el "puente" con Portugal, por lo que "conecta Madrid con Europa".



La manifestación se ha celebrado esta mañana en la Plaza de España de Madrid un día antes de la masiva manifestación convocada en Cáceres por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril.



A este acto ha acudido el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, quien ha afirmado que el trayecto en este tren "genera más sensaciones que un parque de atracciones" y ha insistido en que conecta a las dos capitales de la Península Ibérica.



"No solo un tren para Extremadura, sino para conectar con Europa", ha aseverado, y además ha criticado al líder socialista extremeño, Guillermo Fernández Vara, por no acudir a este encuentro.



Ha asegurado que, el año pasado, "no querían un tren digno para Extremadura, sino una manifestación contra Rajoy".



Para mostrar su apoyo a esta iniciativa también ha acudido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, porque "es de justicia que los extremeños tengan un tren acorde con las características del siglo XXI".



Ha calificado de "absurdo" que los socialistas no hayan acudido a esta convocatoria porque "si se quiere reivindicar algo al ministerio, no hay mejor lugar para hacerlo que en la capital".





En la concentración también han estado, entre otros, los populares Vicente Tirado, vicesecretario de Política Local y Autonómica de Castilla-La Mancha, y Jaime Ramos, alcalde de Talavera de la Reina (Toledo).



En la manifestación se han visto banderas extremeñas que han llenado de los colores de verde, blanco y negro el centro de Madrid, al son de los himnos de España y Extremadura.

Salir de “aislamiento”

El campeón de España de lanzamiento de martillo, el montijano Javier Cienfuegos, ha sido el encargado de leer el comunicado en la que ha asegurado que "es todo un honor" hablar en nombre de extremeños para denunciar las razones que hay para exigir "un tren que nos saque del aislamiento".



Además, ha agradecido el apoyo de CCAA como Madrid y Castilla-La Mancha, ya que esta infraestructura también estratégica para ellas, por lo que ha abogado por sumar fuerzas "porque es el camino para ganar juntos el futuro".



Ha recordado que el año pasado se dio un paso hacia delante con la concentración en Madrid, que es necesario refrendar hoy dando visibilidad nacional "al particular tormento ferroviario".



"Hoy nuestro tren ha empeorado", ha indicado Cienfuegos, que ha asegurado que "no venimos a llorar, venimos a pedir lo que es justo, no queremos ser más pero tampoco no menos que nadie" y ha asegurado que un país como España "no puede dejar descarrilada" a una comunidad como Extremadura.



Asimismo, ha considerado "inadmisible" seguir soportando trenes con mas de 300 incidencias y ha recordado que quien tiene la obligación de actuar es el Gobierno de España, al que se ha exigido que se preocupe de la fiabilidad y seguridad de los trenes que circulan por la región y que cumpla con la hoja de ruta trazada.