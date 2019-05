PSOE lanza un vídeo en el que avisa que votar a Ciudadanos es “votar al Partido Popular”

El PSOE de Extremadura ha lanzado este lunes el vídeo “No te la Juegues” en el que afirma cómo el próximo domingo votar a Ciudadanos “es igual que votar al Partido Popular”.

“La ciudadanía”, afirman los socialistas, “debe de conocer que en estas elecciones del próximo 26 de mayo sólo hay una opción política en la que el voto será para la formación a la que los ciudadanos metan en la urna y ese voto es para el PSOE”.

Hay partidos políticos “como Ciudadanos que con sus declaraciones públicas en ruedas de prensa y mítines están dando a entender que votarles a ellos es votar al otro partido de la derecha que es el Partido Popular”.

Por otro lado, el candidato socialista a la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha proclamado también este lunes en Cáceres que “los socialistas, cuando gobernamos, construimos y reforzamos el Estado del Bienestar, cuando gobierna la derecha, lo derrumba; lo demostró Monago cuando cerró urgencias rurales, cuando crecían y se escondían las listas de espera o cuando instauraron el copago farmacéutico a nuestros mayores”. Por el contrario, “en esta legislatura, el PSOE ha reabierto las urgencias rurales que cerró el PP, hemos quitado el copago farmacéutico a los pensionistas y hemos bajado las listas de espera. Y, además, hemos abierto un hospital en Cáceres, el único hospital nuevo en España desde que empezó la crisis, ésas son las políticas socialistas en sanidad”.

El líder del PSOE de Extremadura ha hecho estas declaraciones en un acto público celebrado en la Plaza de San Blas de la capital cacereña y al que han asistido, además, el candidato del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, y el candidato socialista a la alcaldía de Cáceres, Luis Salaya.

En su intervención, Fernández Vara ha dicho que “escucharéis estos días que hay mucho jugador que va subiendo la apuesta, cada día es una subasta en la que cada candidato promete más y más..., pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Cuando gobierna la derecha lo primero que hace es bajarles los impuestos a los ricos, y cuando ven que les falta dinero, empiezan a recortarle a las clases medias y trabajadoras. En Andalucía, PP, Cs y Vox, les ha quitado el impuesto de sucesiones a las grandes fortunas y les ha subido las tasas en las guarderías”.

En relación a la ciudad en la que se ha celebrado este acto público, Guillermo Fernández Vara ha dicho que “es vital volver a gobernar la ciudad de Cáceres y volver a tener proyectos de futuro en Cáceres con un alcalde como Luis. En Cáceres, la Ciudad Monumental no puede ser un lugar de paso, la ciudad necesita apostar por esa Ciudad Monumental y no puede tener tantos locales vacíos, hay que potenciarla”.

Borrell

Fernández Vara ha agradecido a Josep Borrell haberse complicado la vida aceptando el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y por haber aceptado ser candidato socialista al Parlamento Europeo, “eso ha sido un mensaje claro a la sociedad, voten al PSOE porque hemos puesto al mejor al frente, como también va en esa lista otro de los mejores, el extremeño Ignacio Sánchez Amor”. En ese sentido, y sobre las elecciones del domingo ha recalcado que “es necesario que de las elecciones del domingo salga una Europa más unida, o Europa se articula sobre el eje Berlín-París-Madrid-Lisboa, o tendremos problemas y para eso, las fuerzas progresistas deben ganar en las elecciones del domingo”.

Borrell ha llamado a acudir a votar en las próximas elecciones europeas para "construir" y "no dividir", para evitar que "quedemos aprisionados en una nueva guerra fría, que se libra entre EEUU y China", y añadido que “Europa no se hace sola, hay que defenderla, y le pido a los jóvenes que el domingo vayan a votar para defender Europa, construir Europa es la mejor garantía de nuestro futuro, pasar de ella, implica que no hemos sido capaces de darle a esta experiencia política la importancia que necesita para sobrevivir”.

Ha criticado los independentismos, “dividirse en trozos más pequeños no es la solución, la tarea de nuestra generación es construir Europa y entregar a los que vengan un continente unido porque si no seremos irrelevantes en el mundo, solo seremos fuertes si seguimos unidos”.

Por último, el candidato socialista a la alcaldía de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que “hoy no hay ningún voto en las urnas, nadie puede bajar la guardia y, aunque ganamos las elecciones en esta ciudad el 28 de abril, debemos seguir movilizándonos para que el domingo, los socialistas ganemos en Cáceres”.