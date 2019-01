El concejal de Podemos Badajoz Fernando Heras se va decepcionado con sus compañeros y con el partido

El hasta ahora concejal de 'Podemos Recuperar Badajoz' Fernando de las Heras ha explicado que renuncia a su acta de concejal al sentirse "decepcionado" tanto con sus dos compañeros del Grupo Municipal, como con el partido, que "reproduce los mismos esquemas de cualquier formación de lucha por el poder y de rencillas internas".



De las Heras, que ha ofrecido una rueda de prensa, ha aseverado que para él es ya "insostenible" continuar como uno de los tres concejales que tiene el Grupo Municipal y, además, porque no quiere "desaprovechar" el tiempo a nivel particular.



Este es otro de los motivos por los que renuncia, "un elemento personal e íntimo" que consiste en "exprimir, saborear, aprovechar, disfrutar y descubrir el último recorrido de mi vida".



El hasta ahora edil considera que, a pesar de haber dedicado mucho tiempo a su trabajo en la corporación, no ha conseguido ver que haya un partido más consolidado y percibir cambios en las vidas de los ciudadanos.

Pierde tiempo y energía

"En este contexto malgasto mis energías, esfuerzos y tiempo, que es un divino tesoro que tengo que cuidar y gastar de forma productiva", ha agregado en alusión a su etapa de jubilado.



Tras subrayar que renuncia como concejal pero que continuará en Podemos, De las Heras ha expuesto que este partido representa "otra forma de hacer política", de ahí que, a su juicio, los intereses de las más de 7.600 personas que votaron a 'Podemos Recuperar Badajoz' deberían estar por delante de los de unos pocos.



En el próximo pleno de la corporación se dará cuenta de su renuncia y le sucederá la siguiente persona en la lista, Fátima Robledo.