"La diferencia entre lo que el empleador paga y el trabajador recibe, es la más alta de Europa"

Víctor Píriz Maya nació hace 43 años en Talavera la Real (Badajoz) y es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Extremadura, además de poseer otras dos maestrías en esa especialidad conseguidas en la universidad pública y privada. Ha trabajado en departamentos financieros de varias empresas extremeñas, y fue profesor asociado de Economía en la UEx y en la escuela privada de negocios ITAE.

La etapa de gobierno regional del PP en Extremadura, 2011-2015, le llevó a la política con más dedicación y fue director general de la fundación para la ciencia y la tecnología, Fundecyt. En agosto de 2016 tomó posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados para sustituir al fallecido Alejandro Ramírez del Molino, en la sesión de investidura de Mariano Rajoy que resultó fallida, a la que sucedió en octubre siguiente la que le dio la presidencia gracias a la abstención del PSOE.

Píriz, deportista como practicante y dirigente, que en 2016 iba cuarto en la lista del PP por Badajoz, ha pasado ahora a liderarla

-Ha sido diputado en una legislatura corta, y subrayada en los últimos meses por la destitución de Rajoy mediante moción de censura

Ha sido muy intensa, hemos vivido dos mociones de censura, la de Pablo Iglesias y la de Pedro Sánchez, dos investiduras de Rajoy, y dos debates de presupuestos. Una legislatura muy interesantes, con debates muchas veces muy ideológicos pero también otras muy de postureo. Y el acuerdo que hubiera sido más deseable muchas veces no ha sido posible por el postureo o porque hemos dejado atrás las necesidades o lo que beneficiaría a la ciudadanía, para acercarnos muchas veces a lo que beneficiaría a nuestro partido, que hay que hacérselo mirar para el futuro.

Eso lo ha traído también la diversidad de partidos, que tiene cosas buenas y cosas malas. Se habla demasiado de Cataluña, el desafío independentista que nos ha marcado tanto el antes como el después. Al final todo acababa derivando a Cataluña, se ha contaminado prácticamente todo y no hemos podido avanzar en muchos temas.

-¿En qué temas le habría gustado avanzar?

Hay leyes y situaciones que no han salido o que han tardado más en salir, por ejemplo el pacto de la violencia de género que tarda dos años. Pero estábamos o estaban en otra cosa.

- Ha habido una renovación importante en las listas del PP, personas más jóvenes las encabezan como Alberto en Cáceres y usted en Badajoz.

-Una renovación tranquila que caracteriza al nuevo Partido Popular. Somos una mezcla entre jóvenes y veteranos, gente capaz que tiene experiencia local como Alberto y en las cámaras parlamentarias como yo, y gente comprometida con la sociedad que le ha tocado que le toca vivir. En nuestro caso somos personas de pueblo, de la zona rural, Extremadura rural, de la que muchas veces nadie habla.

-¿Cómo ve la situación económica de España?

He salido de una crisis muy mala, la más fuerte casi desde los años 70, estábamos saliendo bien, con nota, y es cierto que ayudaba el contexto internacional pero también es verdad que las medidas que se tomaron en España ayudaron mucho a que esto pasara, por ejemplo la reforma laboral ha ayudado a generar los casi tres millones de empleos. Pero también es verdad que la recuperación no estaba consolidada, y si la pones en riesgo…, de ahí las cuatro modificaciones de las previsiones de crecimiento a la baja en el último año por las diferentes instituciones internacionales. Estamos en una situación clave en la que cualquier decisión mal tomada o cualquier indecisión nos va a afectar negativamente, y por eso en estas elecciones hacemos mucho hincapié en el paralelismo con la situación de España en 2008, aquella época que nadie parecía que veía venir la crisis y ya estaba aquí. Aquella situación todavía no se veía venir pero los organismos internacionales la anticipaban, y ahora no con la misma virulencia porque no hablamos del mismo tipo de crisis, no es una crisis vinculada al ladrillo o la especulación, pero sí se anticipa que este ciclo bajista puede llegar si no se empiezan a poner medidas y que son justamente lo que nos jugamos en estas elecciones, qué medidas ponemos a esta crisis o esta situación que viene.

-¿Qué ha frenado el crecimiento?

Hay inestabilidad internacional e inestabilidad en algunos mercados importantes para España. Todo el tema del Brexit tampoco está ayudando, pero también tenemos muchas debilidades internas y como país deberíamos estar haciendo aún reformas estructurales, seguir con la senda de reformas que inició el gobierno de Mariano Rajoy y que nos llevó a crecer el doble que la media europea, pero que se han paralizado de golpe. Es un problema porque la economía no te espera si tú no reformas cuando tienes que hacerlo. España está perdiendo trenes para el crecimiento, trenes para la consolidación de nuestras cuentas públicas y lo vamos a pagar. Hay que ahondar en la reforma laboral, España tiene que crear empleo, está capacitada para alcanzar los 20 millones de empleo en los próximos dos o tres años.

Además hay que seguir poniendo el foco en los empresarios, los emprendedores, y para ello proponemos una ‘autopista administrativa’, vamos a facilitar que el que quiera montar una empresa lo haga en poco tiempo, y luego en España tenemos un problema muy importante con la fiscalidad, unos impuestos muy altos -en Extremadura somos exponente de ello-, fíjate que en el impuesto al trabajo la cuña fiscal, la diferencia entre lo que el empleador paga y el trabajador recibe, es la más alta de Europa. ¿Cómo lo vamos a intentar solucionar? Bajando los impuestos, el de la renta a todos los tramos, bajando el de sociedades del 25% al 20% gradualmente, y eliminando el impuesto de sucesiones, el de actos jurídicos documentados y el de patrimonio, poniendo el dinero en manos de los españoles para que consuman y generen esa dinamización de la economía que hace falta para que vuelva a crecer

-En términos ahora políticos, ¿es partidario de un tripartito al modo andaluz?

Soy partidario de un Gobierno que dé estabilidad a España, que le dé a España las reformas que necesita. Proyectos, programas, sentarse con quien sea y plantear una propuesta, por eso decimos claramente con quién vamos a pactar y con quién no, con Podemos en ningún caso, por su populismo en todos los ámbitos políticos, puro populismo de izquierda, comunista, y con este PSOE tampoco; con un Partido Socialista normal, centrado de izquierda, con el de Felipe González por ejemplo podríamos acordar algo, pero no con este de ahora que no descarta pactar e indultar a los golpistas catalanes, o lo basa todo en el gasto público improductivo, como hizo Zapatero

¿Y con la extrema derecha sí?

Se puede llegar a acuerdos en base a programas, si ellos como en Andalucía se centran en lo que importa a los españoles y no lo que les interesa a ellos para ganar votos, se podría llegar a acuerdos

-Banderas, tensionar el país, tiroteo a un muñeco de Puigdemont, en Cataluña desinfectan con lejía el suelo por donde pasó Arrimadas… Estamos llegando a situaciones muy indeseables

La situación hace tiempo que tocó demasiados límites, estamos superando todos los límites en Cataluña, ser constitucionalista ahora allí es cada vez más complicado; es una comunidad autónoma española y el que se sienta español debe vivir con la misma tranquilidad que el que no se sienta, teniendo claro que es parte de España y lo va a seguir siendo, eso está garantizado con un gobierno del PP.