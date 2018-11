La mejora de la climatización de los 900 centros educativos extremeños tendría un coste de 500 millones

La conversión total de los aproximadamente 900 centros educativos extremeños para mejorar su eficiencia energética costaría unos 500 millones de euros, lo que sería un problema presupuestario.



Así lo ha dicho el jefe del Servicio Regional de Obras y Proyectos de la Consejería de Educación y Empleo, Eduardo García, ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura, que celebra una reunión ordinaria sobre la Propuesta de Ley de Podemos para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros.

Según García la Propuesta legislativa no incluye una memoria económica y habría un problema presupuestario. Ha señalado que el objetivo es lograr el confort hidrotérmico durante el verano y el invierno, pero esto no se garantiza con medidas como la arquitectura bioclimática y las energías renovables.

Coste económico

Ha subrayado que la estimación del coste de la conversión los actuales edificios de eficiencia energética baja, que tienen las calificaciones de B, C, E, F y G, a los la clase A, los más óptimos, es de 250 euros por metro cuadrado, es decir, unos 500 millones de euros, algo inasumible ahora. En su opinión, "si se hace una Ley que no se puede cumplir, mejor que no la haya".



La Junta está de acuerdo con la eficiencia energética pero que es preciso contar con los suficientes recursos económicos para afrontar acciones como la adecuación de las fachadas y de las instalaciones, y que, en todo caso, ya se trabaja en su mejora dentro del Plan de Infraestructuras.

C onversión total de los edificios

También ha comparecido ante la Comisión parlamentaria el coordinador técnico de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEx), Daniel Encinas, que ha señalado que aún es difícil evaluar el coste de la puesta en práctica de la Ley ya que no se han estudiado todos los edificios.

Ha subrayado que es complicado afrontar en breve la conversión total de los edificios porque "cada uno es un mundo" y muchos presentan condiciones de climatización obsoletas e inadecuadas para afrontar algunas épocas del ano.



Lo ideal sería que hubiera instalaciones de ventilación, de recuperación del calor y de filtrado del aire, entre otras cuestiones, informa la Agencia Efe.



Encinas ha explicado que habría que invertir entre 100 y 150 euros por metro cuadrado en el caso de la climatización mediante conductos, y unos 200 si se acomete la rehabilitación integral de los edificios.



En cualquier caso, habría que trabajar en una fase preliminar para estudiar el estado de cada instalación y se podría acometer una solución "intermedia" como el "sombreado" de las fachadas que dan al sur y la disposición de sistemas de ventilación.

Una auditoría de necesidades

A su vez, la diputada del grupo proponente -Podemos-, Irene de Miguel, ha explicado que están abiertos a cualquier aportación al texto y que ellos proponen "una auditoría" para evaluar las necesidades y los costes de acondicionar unos centros donde se forma a los niños y los jóvenes, y que no es lo mismo soportar más de 30 grados centígrados que estar a 20 o poco más.



Ha dicho también que "nadie duda" de la idoneidad de la Ley, que ésta es, sobre todo, un toque de atención para "ponerse manos a la obra" y que "la Administración siempre pone pegas y tiene reparos".



Por su parte, la parlamentaria del PSOE Lara Garlitos ha aseverado que la Ley "no trae nada nuevo" ya que ya hay normativa de la UE en la materia, y ha preguntado acerca de la viabilidad económica de afrontar próximamente mejoras en todos los centros.



La del PP Pilar Pérez ha declarado que Podemos "pone todo el peso" en AGENEx, de la que ha dicho que es "un chiringuito opaco" que "escapa al control parlamentario". En su opinión, la Junta dispone de técnicos suficientes para acometer las mejoras.