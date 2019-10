Los extremeños respiraron este verano los mismos niveles de ozono que los habitantes de la periferia de Madrid

Los medidores de Mérida y Badajoz detectaron en julio unos niveles superiores al umbral legal permitido hasta en cinco ocasiones, según refleja un informe de Ecologistas en Acción En Extremadura no existen grandes fuentes de contaminación propia, aunque su posición intermedia entre Madrid y Lisboa, unido a las altas temperaturas, multiplica los casos de contaminación Los ecologistas critican que l as administraciones no avisen a la población y no pongan en marcha medidas de control del tráfico en estos momentos