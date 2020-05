Discapacidad, Senado y reconstrucción socioeconómica

La pandemia que está sufriendo nuestro país, Europa y todo el mundo hace que sea más importante que nunca poner en valor la situación de los colectivos más desfavorecidos.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en su artículo 25 que las personas con discapacidad tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Asimismo, en su artículo 11 insta a los estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de emergencias.

En la Agenda 2030 el objetivo 3 está orientado a mantener el carácter universal, público y gratuito de los sistemas de salud, así como a no dejar a nadie atrás en la atención sanitaria y, el objetivo 10, está orientado a la reducción de las desigualdades. En esta línea de actuación el mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quedó claro desde el inicio de la pandemia: no dejar a nadie atrás. Un compromiso irrenunciable que ratificó en su comparecencia del 24 de abril, asegurando que el Gobierno no escatimará esfuerzos ni recursos para proteger a la ciudadanía y a los colectivos sociales más vulnerables.

En la situación que vivimos debemos estar unidos y cerca de las personas con discapacidad y sus familias. Las senadoras y senadores que formamos parte de la Comisión del Senado que engloba las Políticas Integrales de la Discapacidad hemos estado en contacto directo diario con llamadas y reuniones telemáticas con numerosas asociaciones del sector para resolver dudas, asesorar y sirviendo como cauce para hacer llegar sus propuestas e iniciativas.

Una de esas reuniones fue con Jesús Martín Blanco, cacereño de Eljas y delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y de la Convención de la ONU sobre la Discapacidad, que mostró su total disposición para aportar en la reconstrucción social y económica. La participación de Jesús y la del resto de asociaciones será fundamental para poder afrontar el nuevo escenario económico y social.

El Senado es la Cámara de representación territorial y con el resto de mis compañeras y compañeros seguiremos poniendo en valor que Extremadura ha sido, es y seguirá siendo un referente a nivel nacional en desarrollar, potenciar y visibilizar al tercer sector. No serán sólo palabras y textos escritos en los diarios de Comisiones y Plenos, sino proyectos que se realizarán en la presente Legislatura y que ayudarán a mejorar la vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Nuestro objetivo es conseguir una España más justa y solidaria.

Desde estas líneas quiero agradecer a todo el personal profesional y voluntario por estar en primera línea en la lucha contra la COVID-19, poniendo en riesgo el valor más preciado que son sus propias vidas.