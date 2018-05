Fernández Vara: Hay que seguir con el 155 en Cataluña mientras sigan incumpliendo la legalidad

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, es partidario de seguir aplicando el artículo 155 en Cataluña "mientras sigan incumpliendo la legalidad".

Aboga por mantenerlo mientras no haya otra alternativa de gobierno allí. "Yo no me podría permitir el lujo de tener un gobierno sin tenerlo. No sé allí quién trabaja", ha planteado Fernández Vara al término del Consejo de Gobierno.

A su juicio alguien debería comenzar a pensar en los problemas de los ciudadanos. Advierte que no se ha aprendido nada de lo que ha ocurrido, ya que la vulneración de la legalidad lleva siempre a su cumplimiento, informa la Agencia Efe. En este caso, por parte del Gobierno de España con la ayuda del PSOE y Ciudadanos.

"Si alguien cree a estas alturas de la película alguien cree que se puede estar permanentemente violando la legalidad y que no vaya a ocurrir nada, es que no saben de qué va esto", ha advertido.



A Fernández Vara le sorprende que pueda haber un gobierno con la mitad de sus miembros en la cárcel y la otra mitad en el exilio y sin que se tomen decisiones que nada tienen que ver con los ciudadanos. A su juicio, están en un "mundo de ficción" en el que parece que la ley no existe y se aplica la de "la jungla" o "el más fuerte".

Detención de Zaplana

Por otro lado el presidente extremeño ha señalado que "no le extraña" la detención del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. Ha indicado que "a estas alturas de la película sabemos lo que ocurrió en aquella etapa". Ha apuntado que "esto viene de muy lejos, hasta del caso Naseiro, hace 30 años, en referencia al extesorero del PP Rosendo Naseiro.

"Ya apuntaba maneras en aquel momento, por lo que debo confesar con tristeza que no me extraña", ha reconocido el presidente extremeño sobre la detención de Zaplana.