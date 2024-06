El aborto ilegal, la denuncia contra la LGTBIfobia y las utopías 'queer' se dan cita en el festival de cine Zinegoak

Sofia, a sus 17 años, es una prometedora jugadora brasileña de voleibol en un humilde suburbio de São Paulo. Todo va bien y sabe que le espera una gran carrera en el mundo del deporte, hasta que se entera de que está embarazada la víspera de un campeonato. Decidida a no tener el bebé, Sofía busca cómo abortar ilegalmente, pero se vuelve el blanco de un grupo religioso fundamentalista decidido a impedírselo a toda costa. Se trata del argumento de 'Levante' de la cineasta Lillah Halla, una película que muestra los desafíos que enfrentan las mujeres en cuanto a derechos reproductivos e identidad de género en una Brasil contemporánea, pero dominada por los valores conservadores y la religión.

'Levante' es uno de los 15 largometrajes provenientes de países como Nigeria, México, China, Estados Unidos, Grecia o Alemania que competirán en la sección oficial del festival de cine y artes escénicas LGTBIQ+ de Bilbao Zinegoak que se celebrará del 24 de junio al 1 de julio. Junto a ella, también participarán películas como 'Lesvia', que narra la historia de la comunidad lésbica que se forjó en la isla de Lesbos en los años 80 y que aún continúa, 'Vera y el placer de los otros' que muestra el despertar sexual y el poliamor de una adolescente que aprovechando que su madre trabaja en el negocio inmobiliario, alquila por horas y de forma clandestina, un piso a otros jóvenes para que puedan tener un espacio donde practicar sexo en o 'Mavi Kimlik' que cuenta la denuncia de la LGTBIfobia y el empoderamiento para luchar contra ella.

“Este año queremos hacer hincapié en el poder de imaginar y construir nuestros presentes y nuestros futuros, y en la necesidad de hacerlo no solo de manera individual, sino colectiva. Esos son los espacios que queremos difundir, construir y habitar, y a los que hemos decidido llamar 'Utopías queer' o 'Queertopías'”, ha explicado la directora del festival Alaitz Arenzana durante la presentación celebrada este martes en Bilbao.

Además de la competición de largometrajes, 30 cortometrajes que competirán en sección oficial. Los cortos serán divididos en ciclos temáticos: 'Infancia y adolescencia', 'Mujeres directoras', 'TBQI+' y, como novedad, 'Queertopiak' y 'Sexilios'. En 'Queertopiak', mostrarán historias sobre “espacios donde conviven realidades diversas que luchan por escapar de la heteronormatividad, del patriarcado, del colonialismo, del capacitismo y de los múltiples sistemas de opresión que operan a lo largo del planeta”, según han detallado desde la organización. Mientras que en 'Sexilios', se reunirán películas y cortos de personas que han tenido que abandonar su lugar de origen, entornos familiares o vínculos afectivos debido a la discriminación por su orientación, género o identidad. Fuera de la competición oficial, contarán con el ciclo 'Erroak' en el que participarán cortometrajes producidos en Euskal Herria. Tras las proyecciones cineastas y actores comentarán las películas.

Diez días de cine en Bilbao y en otros 54 pueblos vascos

La inauguración del festival tendrá lugar el 24 de junio en el Teatro Arriaga, aunque a modo de antesala, durante el fin de semana anterior, del 21 al 23 de junio, el festival celebrará las actividades del '3, 2, 1... Zinegoak!' que contarán con la proyección el viernes en el Museo Guggenheim del documental 'All the Beauty and the Bloodshed' dirigido por Laura Poitras, sobre la artista y activista Nan Goldin. El sábado 22 la programación cuenta con espectáculos de teatro, danza y bertsolaritza durante todo el día. Por último, el domingo se celebrará un coloquio entre la premio honorífico Clarisa Navas y la periodista Irantzu Varela en Bilborock, y se proyectarán varias obras de la cineasta argentina.

El programa incluye, durante diez días, proyecciones, artes escénicas, encuentros, jornadas profesionales, fiestas... en las habituales sedes del festival, como son Bilborock, Golem Alhondiga, BilbaoArte, Bira, Sarean, el Teatro Arriaga o el Museo Guggenheim. Además de en Bilbao, Zinegoak se celebrará en 54 municipios de Euskadi y Navarra con las nuevas incorporaciones de Plentzia, Bermeo, Markina-Xemein, Zalla, Usurbil, Urretxu, Aramaio, Berantevilla, Zigoitia, Oltza Zendea o Bidaurreta.

El festival cerrará el telón con una gala que tendrá lugar el 1 de julio en Bilborock, y en la misma se dará a conocer el palmarés de la 21 edición, incluyendo el Gran Premio Zinegoak patrocinado por EITB. Una vez finalizado Zinegoak de forma presencial, el festival continuará en su ventana digital de la plataforma Filmin, donde estarán disponibles varias películas de la sección oficial. Y por primera vez, Zinegoak y la plataforma Primeran de EITB también ofrecerán un canal con algunas de las películas de producción vasca que han participado en el festival, así como otros contenidos audiovisuales relacionados con la diversidad sexual.