El número 13 de 'Andar en bici' y 'Bizikletan', ya a la venta en quioscos

'Andar en bici' está de celebración: son dos años ya publicando números de la revista. Y no hay mejor forma de celebrarlo que con una nueva entrega, la duodécima, que viene cargada de contenidos. Estos son algunos de los que incluye:

Entrevista con Carlos de Andrés

Rutas por el románico alavés, Angola, Valdegovía-Gaubea, la costa de Murcia y las aldeias históricas de Portugal, entre otras.

Mujeres en bici.

“Nos pasa con los libros, y con las revistas cuidadas en su edición. Son pequeñas obras de arte en las que se visualiza el esfuerzo creativo de quien lo ha escrito, ha sacado las fotografías y las ilustraciones, lo ha maquetado, y quien lo ha imaginado antes en su contenido para que acabe teniendo la forma que tú, lector, tienes ahora en tus manos”, cuenta el editor, Ángel Toña Guenaga.

Uno de los platos fuertes de este nuevo número es la entrevista con Carlos de Andrés, cuya voz lleva asociada al ciclismo desde 1988. “En mi época de la Facultad yo era muy futbolero. También recuerdo que por entonces quería ser reportero, pensaba en ser corresponsal de guerra, pero claro, aquello se me pasó con el tiempo. Veía la Vuelta en la tele, y veía tenis y veía fútbol y pensaba que aquellos deportes me gustaban para seguirlos como periodista. Es curioso, porque tantos años después te pones a pensarlo y de todos los deportes que me atraían, de los que estamos hablando y en la época de la que estamos hablando, el que tenía una mayor vida y una mayor posibilidad de comunicar a través del mismo que era el ciclismo”, cuenta, entre otras muchas cosas.

