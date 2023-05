Anulada la lista de Falange en Bilbao encabezada por uno de los asesinos de Atocha

El Boletín Oficial de Bizkaia recoge este martes que la candidatura de la Falange -formación ultra que toma su nombre del partido único de la dictadura de Francisco Franco- ha quedado “no proclamada”. Esta lista iba encabeza por Carlos García Juliá, asesino condenado por los crímenes de Atocha en 1977.

Según indican fuentes conocedoras de las dinámicas de la Junta Electoral, el problema con esta candidatura es que tenía nombres repetidos con otras listas, una práctica no permitida. Sí es posible compatibilizar una candidatura municipal con una foral, por ejemplo, pero no en varios ayuntamientos. Al no haber subsanado estas deficiencias, los herederos franquistas quedan fuera de la liza de Bilbao.

La formación extraparlamentaria y ultra había presentado algunas candidaturas en Euskadi de cara a las elecciones municipales y forales de mayo. En la lista de Bilbao, según trascendió ampliamente, el primer puesto lo ocupaba García Juliá, que participó en unos crímenes que dejaron cinco abogados laboralistas muertos.

García Juliá, vinculado en el pasado a Fuerza Nueva y familiar de una colaboradora de Blas Piñar, fue condenado a 193 años de prisión por ser uno de los autores de los cinco asesinatos y del intento de otros cuatro. Tan solo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta. En 1991 consiguió la libertad condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Latinoamérica por una oferta de trabajo y, aunque el permiso fue revocado posteriormente, no regresó a España. En febrero de 2020 ingresó en la prisión de Soto del Real después de ser extraditado desde Brasil, donde fue detenido en diciembre de 2018 tras décadas prófugo y un periodo encarcelado en Bolivia por un delito relacionado con el narcotráfico.

A pesar de que le quedaban por cumplir más de diez años de condena, la Audiencia de Ciudad Real –que es el último tribunal que sentenció al autor de la matanza pero por otro delito que no está relacionado con ese–, atendió en mayo de 2020 la petición de su abogado para una nueva liquidación de la condena, que le reconoció redenciones durante el tiempo que estuvo prófugo en Sudamérica. En noviembre de ese año salió de la cárcel.