Artolazabal dejará el Gobierno de Urkullu sin tener asegurada su victoria electoral en Vitoria

A cuatro días de que se sustancie en el Gobierno de Iñigo Urkullu el ya conocido relevo de Beatriz Artolazabal como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para centrarse en su carrera para ser alcaldesa de Vitoria, la dirigente del PNV no tiene ni mucho menos asegurada su victoria electoral, según las conclusiones del último Sociómetro, una encuesta electoral elaborada por el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) de la Presidencia vasca a través de la empresa Ikerfel. De hecho, Vitoria es la única de las capitales en la que los nacionalistas no atisban una clara victoria en las municipales de mayo. También en las forales el partido de Andoni Ortuzar, según este sondeo, ganaría con holgura en los tres territorios.

El Sociómetro apunta a una victoria en votos para Artolazabal en Vitoria, con un 24,3%, frente al 21,6% que se le atribuye a EH Bildu. Sin embargo, empatarían a 7 ediles. La coalición abertzale mejoraría así su posición actual a pesar de haber perdido a su mayor activo electoral, Miren Larrion, y de presentar a una candidata con un perfil aún no tan conocido, Rocío Vitero. Al PSE-EE, con un 20,9% de intención de voto, se le asignan 6 escaños. Otras encuestas han apuntado también a una posible victoria socialista y en ese partido están convencidos de las opciones de su candidata, Maider Etxebarria. El PP no quedaría lejos, con 5 ediles, aunque la 'cocina' ha hecho que de un 3,1% de intención directa de voto se le presuponga un 18,1%. Completaría el arco municipal Elkarrekin Podemos-IU-Equo, con dos ediles. Vox no llegaría el mínimo del 5% para obtener representación.

En el caso de Bilbao, esta encuesta atribuye al PNV mayoría absoluta. La rozó Juan María Aburto en 2019 y gobierna en coalición con los socialistas, pero en este escenario no necesitaría esos apoyos. Los 'jeltzales' alcanzarían un 45,7% de los votos, 30 puntos más que el 15,9% que se asigna al PSE-EE, la segunda fuerza. Le triplicaría en concejales, 15 a 5. También subiría a 5 EH Bildu, que ha renovado con María del Río su candidatura. Elkarrekin Podemos-IU y PP tendrían dos ediles cada uno.

En Donostia, el Sociómetro apunta a que Eneko Goia tendría diez puntos de ventaja sobre Juan Karlos Izagirre, el exalcalde rescatado por EH Bildu. Ello se traduce en 10 y 7 ediles, respectivamente. Con los 5 socialistas, la suma de PNV y PSE-EE mantendría mayoría absoluta. El PP, ya sin Borja Sémper, obtendría 3 escaños, muy lejos de sus datos históricos en la ciudad, donde llegó a ganar en 1995. Elkarrekin Podemos-IU-Equo tendría dos corporativos. Es más o menos coincidente que la abstención en las tres ciudades rondaría el 40%, aunque en la última convocatoria en Euskadi, las autonómicas de 2020, llegó al 50%.

En cuanto a las elecciones forales, la muestra no es representativa para hacer un reparto de escaños por circunscripciones. En todo caso, el PNV ganaría en Álava, en Bizkaia y en Gipuzkoa. En el caso vizcaíno, con Elixabete Etxanobe a la cabeza, el 44,6% y el sistema electoral podrían apuntar a otra mayoría absoluta, como en Bilbao. La segunda fuerza, EH Bildu, tendría la mitad de votos. En Álava, Vox tendría un 3,1% de intención de voto. Si logra superar la barrera del 3% en la circunscripción de Vitoria, podría irrumpir en el Parlamento foral. Sería el segundo cargo para la ultraderecha en Euskadi tras el escaño logrado en las autonómicas, también por Álava. En el caso de Gipuzkoa, el escenario es más ajustado y podría depender de las circunscripciones el triunfo en escaños. La intención directa separa en solamente dos puntos al PNV de Eider Mendoza de la EH Bildu de Maddalen Iriarte. Tras la cocina, la ventaja crece a cuatro puntos.

El Sociómetro fue encargado a Ikerfel, que realizó 728 encuestas en Álava, 1.318 en Bizkaia y 984 en Gipuzkoa entre el 31 de enero y el 6 de febrero. En esas fechas ya se conocía, por ejemplo, la sentencia del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Álava o la polémica en torno al centro de refugiados en la antigua Clínica Arana de Vitoria. Indica la ficha técnica que el error muestral es de hasta el 5% en las capitales, algo menor en Vitoria.