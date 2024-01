Podemos avisa a Sumar del error de “dividir” a la izquierda en Euskadi y sigue lejos el acuerdo electoral

Miren Gorrotxategi ha lanzado este jueves su carrera para ser la candidata a lehendakari de Podemos y también de una posible coalición con otras fuerzas pidiendo “responsabilidad” a Sumar, quien plantea que sea su alternativa, la de Alba García Martín, la que lidere el espacio. Sin citar en ningún momento por su nombre a la formación de Yolanda Díaz, ha alertado contra quienes intentan “dividir a la izquierda”. Semanas después de que se iniciaran las negociaciones, en las que también participan IU y Berdeak Equo, no solamente no hay acuerdo sino que las posturas poco a poco se van alejando, según las fuentes consultadas. Además, incluso si hubiese un pacto entre partidos las bases de Podemos tendrían la última palabra y el precedente de Galicia es que optaron por ir en solitario.

“Me gustaría apelar a la responsabilidad. Estamos ante una responsabilidad histórica y el momento exige, a pesar de todo, que seamos capaces de construir una alternativa real, una candidatura útil para la sociedad. Que sea capaz de dar una patada en el tablero político vasco. Eso sí, cuando pido responsabilidad no me quedo ahí. Esta responsabilidad es compartida. Y en la medida en que otros partidos no sean lo suficientemente responsables para reconocer que aquí ya existe un espacio compartido entre diferentes y una realidad política que representa a esa izquierda plurinacional y que esa fuerza es capaz de cambiar las cosas, tal y como ha demostrado por su trabajo realizado, va a ser difícil entendernos. Si alguien quiere unir fuerzas, bienvenido sea. Pero nada va a ser posible con quien quiera dividir a la izquierda en Euskadi. Responsables debemos ser todas, no solo nosotras”, ha señalado en un acto en Durango. Gorrotxategi ha estado arropada en su localidad natal por la coordinadora vasca del partido, Pilar Garrido, y por su 'número dos', David Soto, entre otros cuadros y asesores.

En Podemos, que tiene abierto un proceso de primarias para ratificar a Gorrotxategi, que no tiene rival para ser cabeza de lista pero sí una plancha alternativa de militantes que quieren integrarse en la lista, no gustó nada el movimiento de Sumar. García Martín era trabajadora del partido hasta el mismo momento en que se anunció su salto a Sumar. En el otro lado, la postura en Galicia, la ruptura del grupo en el Congreso y el 'no' expreso de Podemos a un decreto de Díaz hacen crecer los recelos. El gran elemento que empuja al acuerdo es la pésima perspectiva electoral, que augura una caída de seis a tres escaños en caso de ir de la mano y que podría implicar la desaparición del espacio en caso de división.

Gorrotxategi ha querido poner en valor el trabajo de cuatro años en el Parlamento enumerando algunos acuerdos logrados. También ha señalado que es imprescindible una candidatura en la izquierda ya que el PSE-EE es socio del PNV y ha escuchado al nuevo candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, considerar “progresista” a una formación de “derechas”. “Hay algo que no firmo: seguir con el PNV otros 40 años”, ha clamado quien ya fuera candidata en 2020 entonces en coalición con IU.

Desde Sumar, el portavoz en Euskadi, Andeka Larrea, ha considerado en Radio Euskadi que la figura de Gorrotxategi no es “de consenso”. Se da la circunstancia de que, en 2020, Larrea y otros referentes de Sumar estaban en Podemos y que perdieron las primarias electorales precisamente contra ella. El dirigente entiende que las próximas jornadas serán “decisivas” en las negociaciones y ha insistido en que no sería “un escenario bueno” tener dos papeletas, por lo que ha apelado a la “generosidad” y a la “altura de miras” del resto de partidos en la mesa y ha recalcado que la de García Martín es la mejor opción. Sumar, que ha apelado a ser la fuerza de referencia en el espacio desde el inicio mientras que Podemos le achaca que no tiene estructura, sostiene que la nueva marca “ha tenido la capacidad de empujar el espacio hacia arriba”, en referencia al crecimiento en votos entre las municipales y forales, donde concurrieron Podemos, IU y Equo, y las generales, donde ya se presentó Díaz.