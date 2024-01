Una corriente interna avisa ya de que plantará cara a Pilar Garrido en las primarias de Podemos en Euskadi

Una corriente interna dentro de Podemos en Euskadi está dispuesta plantar cara a Pilar Garrido en las próximas primarias para elegir a dirección política del partido. Se trata de Etorkizun Morea ('futuro morado'), que presentará una candidatura al próximo Consejo Ciudadano, para el que todavía no hay fecha, pero que debería celebrarse en los próximos seis meses, ya que Pilar Garrido fue elegida como coordinadora general el 19 de junio de 2020. Los miembros de este colectivo anunciarán los pasos que van a dar y las personas que se presentarán en las listas cuando haya finalizado el proceso de primarias que se está llevado a cabo para elegir la candidatura a la Lehendakaritza por parte de esta formación, “para que no se mezcle”. Este proceso terminará el 2 de febrero y en él saldrá elegida Miren Gorrotxategi ya que aunque hay una “Lista Blanca” con el exatleta Óscar Albalat como referencia, no se cuestiona que sea la portavoz parlamentaria la cabeza de lista. Eso sí, está pendiente de determinar si la candidatura de Podemos es conjunta con Sumar, que ya ha elegido su propia candidata, Alba García Martín. Por el momento, siguen abiertas las conversaciones, también con IU y Equo.

Precisamente este proceso de primarias para las elecciones autonómicas y cómo se ha desarrollado es una de las cuestiones que ha llevado a Etorkizun Morea a decidir presentarse a las primarias para hacerse con la dirección del partido, ya que consideran que se han convocado “a prisa y sin casi tiempo para evitar otras candidaturas y ratificar a la búlgara a su candidata Miren Gorrotxategi”. Consideran que la militancia de Podemos ha expresado con claridad que no quiere “bajo ningún concepto ir con Sumar ni tampoco repetir la coalición con Elkarrekin”, ya que creen que es un espacio que “está agotado, como lo ratifican los nefastos resultados obtenidos en las pasadas elecciones” y apuestan porque Podemos vuelva a un camino en solitario. “Ante la posibilidad de que exista otra candidata, la dirección prefiere efectuar una huida hacia adelante sin realmente hacer las preguntas en el orden debido, esto es, si se quiere ir en coalición o en solitario”, afirma uno de sus portavoces Gorka Tortosa, que fue en la lista de Elkarrein Podemos-IU Alianza Verde en las pasadas elecciones municipales al ayuntamiento de Oion y que fue uno de los asesores de los cuatro junteros de Podemos en Álava expulsados en 2017 ras negarse a negociar los presupuestos con el PNV .

Aunque no quiere adelantar nombres, Tortosa señala que Etorkizun Morea presentará “una candidata” al próximo Consejo Ciudadano, que tienen representación en los tres territorios y que quieren “recuperar” militantes de Podemos “que se han ido” descontentos con la marcha de la formación. En opinión de este colectivo, es necesaria “una reflexión sobre el futuro de Podemos. Un cambio de políticas para poder volver a ser el partido que ilusionó a la gran mayoría de la sociedad vasca y que nos hizo ser la primera fuerza”. Esto pasa, según dicen, por “abandonar las posiciones pactistas con el PNV y con su socio PSE-EE y clarificar los ejes de nuestras políticas sociales”. “Pilar Garrido y sus consejeros nos llevan a pasar de ser una fuerza ganadora a convertirnos actualmente en una fuerza residual condenada a una agónica desaparición”. “Etorkizun Morea intentará estar presente en las primarias con unos ejes de trabajo claros: apostamos por abandonar las negociaciones con Sumar, proporcionar espacios de transparencia dentro de Podemos Euskadi y devolver poder a los círculos”, afirman.