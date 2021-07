El Ayuntamiento de Villabona pide que no se acuda a la localidad para hacer fiestas este fin de semana

El Ayuntamiento de Amasa-Villabona (Gipuzkoa) ha pedido que no se acuda al municipio este fin de semana, cuando se celebrarían las fiestas patronales de Santiago, suspendidas por la COVID-19, para "hacer juerga". Según ha informado la alcaldesa de Amasa-Villabona, Beatriz Unzue (EH Bildu), en un comunicado y recoge Europa Press, el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que están circulando en las redes sociales una "convocatoria (o quedada)" para acudir al municipio "este viernes a hacer juerga" y ha recordado que "la Comisión de Fiestas donde participan los agentes locales decidió suspender las fiestas de este año y por lo tanto este fin de semana no habrá fiesta" en el municipio. "Es decir, no existe razón alguna para venir a Villabona a la juerga, y la gente que venga con esa intención no será bienvenida", ha insistido.

Unzue ha advertido de que va a tomar medidas para evitarlos y que la Ertzaintza y la Policía Municipal se van a coordinar para ello. "El Ayuntamiento y la Policía Municipal está haciendo y seguirá haciendo todo lo posible para que no se repitan los incidentes callejeros del pasado sábado por la noche", ha afirmado. "Estamos tomando medidas y seguiremos así durante todo el fin de semana para evitar las imágenes y altercados que hubo el fin de semana pasado, el día 24", ha reiterado.

"Estamos en medio de una pandemia todavía, que esto no ha terminado y que tenemos que ser responsables", ha subrayado. En los incidentes del pasado fin de semana la Ertzaintza detuvo a un joven en Villabona. Para este jueves por la noche estaba previsto, además, un concierto del grupo Dupla, que finalmente ha sido aplazado al 1 de octubre.

La alcaldesa ha exigido "respeto y comportamientos cívicos entre las personas" y ha subrayado que "las faltas de respeto, las actitudes agresivas y la violencia no tienen cabida en Villabona". Finalmente, ha rogado a toda la ciudadanía "actuar con responsabilidad y cumplir las normas que se han establecido" para hacer frente a la COVID-19.

"Desgraciadamente seguimos en plena pandemia, en cuanto a la tasa de incidencia nos encontramos en la zona roja y a todos nos toca hacer lo que esté en nuestras manos para frenar la propagación del virus", ha finalizado. Villabona está en estos momentos por encima de los 400 casos de incidencia acumulada a 14 días que marca la alerta roja en Euskadi. En concreto, este jueves, la tasa se encuentra en 726,72. A pesar de que el pico de incidencia de la COVID-19 ya ha pasado en la localidad y la tasa ha caído un 33% en los últimos siete días, se han notificado 21 positivos en la última semana.