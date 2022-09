“La bandera de lo público y la ikurriña tienen el mismo color”, plantea la izquierda a Urkullu

Podemos e IU han vuelto a intervenir separadamente en el pleno de política general, celebrado este jueves en el Parlamento Vasco. “Para nosotras la bandera de lo público y la ikurriña tienen el mismo color”, ha clamado Miren Gorrotxategi, muy pegada a la necesidad de “blindar los servicios públicos” en toda su intervención, la más larga de las dos. “Levanten el veto que tienen a su izquierda para hablar de fiscalidad”, ha reseñado, por su parte, Íñigo Martínez.

Vox destaca en el Parlamento Vasco las pagas extra como hito de la dictadura y recuerda a las víctimas franquistas

Saber más

Podemos ha dado una importancia capital a la reforma educativa. La coalición participó en el pacto de bases para la nueva ley, si bien cuestiona que el borrador ya conocido dé a la escuela pública el papel protagónico que merece, hasta el punto de haber amagado ya con salirse de él. “Denominar servicio público a un sistema educativo donde la mitad de los centros son de titularidad privada, perdonen la analogía, pero es como llamar energía verde a la energía nuclear. Y ha añadido: ”Una de las medidas estrella para hacer frente a la segregación era la gratuidad de la enseñanza. Y el anteproyecto nos plantea esta gratuidad como algo novedoso. ¿Pero es que el Gobierno Vasco no sabe que el reglamento de conciertos educativos ya recoge este requisito legal, desde 1987? La noticia debería ser que se han estado cobrando cuotas ilegalmente durante 35 años, y no que a partir de ahora no se van a cobrar“.

Gorrotxategi ha lamentado que Urkullu plantee “pactos de país” sin un contenido claro, ya que cree que degrada el propio concepto. Ha puesto el ejemplo de la Sanidad pública, donde ve complicado buscar puntos en común con el Gobierno luego de que la consejera del ramo, Gotzone Sagardui, planteara antes del verano un “cambio cultural” por la falta de médicos que implicaría ir más lejos al médico o consultorios solamente atendidos por enfermeros. “No puede existir un pacto de país en Salud que tenga por objeto la privatización de Osakidetza, la externalización de los servicios, o la promoción de los seguros privados. La ley que venga debe reforzar el servicio público, especialmente la atención primaria, dignificar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, porque ¿quién estuvo en primera línea, con jornadas agotadoras, doblando turnos, arriesgando su propia salud, durante toda la pandemia?”, ha planteado.

En IU, Iñigo Martínez ha debutado en un debate de estas características ante la baja de su colega Jon Hernández. “Los salarios en este país no se pueden devaluar ni un céntimo más”, ha defendido ante la alusión del lehendakari a un posible pacto de rentas ante la inflación. También ha demandado “precios justos” para la energía, la vivienda o los alimentos. “Tenemos las capitales más caras del Estado”, ha dicho, por ejemplo, sobre el mercado de vivienda.