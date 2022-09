Elkarrekin Podemos-IU amaga con romper el pacto educativo por no primar a la pública ni combatir la segregación

Elkarrekin Podemos-IU, una de las cuatro patas del pacto educativo vasco, ha recibido como un jarro de agua fría el primer borrador de la nueva ley, conocido este miércoles. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, ha afirmado con rotundidad que el texto incumple los términos del pacto en los puntos más críticos para su formación, básicamente la primacía de la educación pública y las medidas contra la segregación, y amaga abiertamente con no apoyar el texto si no es corregido. No ha expresado objeciones sobre los modelos lingüísticos, que cambian del A, B y D tradicionales a otro marco plurilingüe con el euskera como “eje central”.

“La propaganda que se está vendiendo es humo”, ha despachado Gorrotxategi ante los periodistas en una comparecencia que pretendía ser de arranque del nuevo curso político y generalista pero que ha acabado monopolizada por esta cuestión. El enfado llega hasta el punto de que se ha acompañado la intervención con un dosier con los incumplimientos acumulados ya desde que abril se cerrarán los términos de este pacto, en el que también participa EH Bildu y los dos partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE. “No vamos a apoyar ninguna ley educativa que vaya en contra del pacto”, ha señalado textualmente Gorrotxategi. “En cada uno de los movimientos” relacionados con este proceso, el Gobierno “no está cumpliendo”, ha apostillado Gorrotxategi, que ha recordado que todo se inició con una propuesta “impresentable” del PNV que incluso soliviantó al PSE-EE, su socio en la coalición de Gobierno, y que luego llegó el borrador de un decreto de planificación que en vez de aprovechar la caída de la natalidad para ir reduciendo conciertos bajaba las ratios de alumnos por aula para mantener la actual oferta privada.

La formación, que conocía con mucha antelación el texto aunque no que se iba a publicar ahora, confía en reunirse con el consejero del ramo, Jokin Bildarratz, en busca de ajustes antes incluso de que llegue al Parlamento. Si no, Elkarrekin Podemos-IU adelanta que registrará enmiendas. Los otros tres partidos firmantes del acuerdo, PNV, EH Bildu y PSE-EE, han optado por no hacer comentarios sobre el contenido del borrador.

Sí ha hablado Bildarratz, en Bilbao, antes de la apertura del curso académico de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El titular de Educación ha destacado que el texto recoge el trabajo realizado en un “articulado” y que ahora se abre un período de participación abierto a agentes del sector y de la ciudadanía para conocer sus aportaciones. “Hoy la noticia es que abrimos un proceso de escucha”, ha despejado el titular de Educación, que ha expresado que “no es el momento de entrar al detalle” de los contenidos de la norma, aunque sí ha confirmado el final de los modelos A, B y D por otro sistema que garantice “un perfil de salida” (B2 al término de las etapas obligatorias) y con autonomía para que cada centra “establezca su proyecto lingüístico” acorde a la situación de su entorno.