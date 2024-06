La Biblia alavesa del siglo XIII subastada en Christie's se vende por 42.000 euros sin puja de la Diputación

Los retazos de una Biblia alavesa del siglo XIII se han subastado este martes en la casa Christie's y se han vendido al mejor postor por un precio de 35.280 libras esterlinas, que vienen a ser cerca de 42.000 euros al cambio. La Diputación, que ya había rebajado las expectativas en torno a la pieza y la había tildado de mera reencuadernación incompleta, no ha participado en la puja, alegando que el precio de la pieza se ha engordado con una “estrategia comercial”.

El documento, al que se la ha puesto el título de 'The Quejana Bible' porque habría salido del monasterio de esa localidad alavesa, dataría de las postrimerías del siglo XIII o de comienzos del XIV. Antes de la salida a subasta, la propia casa de subastas estimaba que el precio estaba entre las 30.000 y las 50.000 libras esterlinas. Se ha subastado y el ruido del martillo ha sonado cuando el subastador hablaba de 28.000 libras, si bien luego se aplican unas comisiones del 26% (que en inglés se conocen como el 'buyer's premium') que lo elevan hasta un precio final (el 'price realised') de 35.280 libras esterlinas. Al cambio actual, equivalen a 41.842 euros.

Es un ejemplar “raro”, escrito en 34 hojas bifolio, en su mayor parte a dos columnas, cada una conformada por 33 líneas. En sus páginas se pueden leer fragmentos de textos de diversos libros bíblicos, a saber: Reyes I, Crónicas II, Sabiduría, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, Macabeos I, Mateo, Juan, Romanos, varias epístolas (la primera a los corintios, las dirigidas a los gálatas, a los efesios, las dos a los tesalonicenses, la primera a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los hebreos, a Santiago y las dos a Pedro) y Hechos.

“Es una exageración”

Una vez sabido que Christie's iba a subastar las 34 hojas bifolio, la Diputación, por boca de Ramiro González, diputado general, salió a rebajar las expectativas. “No se considera que se trate de una Biblia que hayan vendido las monjas como si fuera una reliquia. En realidad, esta supuesta Biblia es una reencuadernación de 68 hojas, por lo que no es una Biblia completa. Es un elemento que se construye, una reconstrucción parcial”, dijo en rueda de prensa, aludiendo a un análisis llevado a cabo por un equipo de expertos de la propia Diputación. Este mismo lunes, la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, ya había anunciado que la institución no tomaría parte en subasta. “Llamar a este documento 'Biblia de Quejana' es una especie de exageración que tiene más que ver con la estrategia comercial de la casa subastadora que con la realidad patrimonial del documento”, llegó a decir, según recoge Europa Press.

En paralelo, la junta administrativa del concejo de Quejana había hecho entrega a la Diputación de otros veintidós pergaminos pertenecientes a la misma Biblia. No se había hecho público antes porque, según la diputada, esos documentos estaban aún pendientes de restaurar e inventariar. Todos estos motivos, alegaba Del Val, condujeron a la Diputación a no participar en la puja de los otros pergaminos. “[Era] Un precio que no se corresponde con el valor puramente histórico y cultural, sino que responde a los precios del mercado del coleccionismo de miniaturas medievales que se escapan al interés de lo público”, explicitó.

La propia casa de subastas ya daba por hecho en su descripción del artículo hechos como que la Biblia se había “desmembrado” en algún momento previo al final del siglo XVII y que era probable que un anticuario se hubiese apoderado de él y hubiese hecho algunas anotaciones al margen. Pese a todo ello, subrayaba Christie's, las iluminaciones que acompañaban a los textos contenidos en los pergaminos eran de gran tamaño, de gran calidad y muy poco frecuentes en el mercado. En el pasado, en 1996, la Schøyen Collection ya se hizo con otro lote de esta Biblia, concretamente el número 59.