Bilbao Kirolak devolverá el importe de los días de huelga a quienes tengan el abono 'solo a piscina' y lo reclamen

Bilbao Kirolak devolverá el importe correspondiente a los días de huelga a todas aquellas personas que tengan el abono 'solo a piscina' y que soliciten la devolución a través de la página web o en los polideportivos municipales, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao.Tras destacar que el resto de las instalaciones de los polideportivos han permanecido abiertas durante la huelga que el personal de mantenimiento afiliado a ELA ha secundado a lo largo de 72 días, Bilbao Kirolak ha recordado que “para todas aquellas personas que hacen uso intensivo de las instalaciones deportivas y que va más allá del acceso a las piscinas, ofrece diversas tarifas, entre ellas, la Tarifa General”.

Esta Tarifa General incluye el acceso a todas las instalaciones de uso libre de los once polideportivos de Bilbao Kirolak y el acceso al resto de servicios y actividades dirigidas a precio de abonado. Bilbao Kirolak reduce el precio en más del 50% a las personas abonadas a la Tarifa General en estas actividades y servicios, entre ellas, las once salas de fitness disponibles en los polideportivos municipales. “Las solicitudes de devolución por parte de los usuarios por los servicios no prestados que entran durante la semana se les devuelve el lunes siguiente, una vez realizadas las comprobaciones oportunas”, han explicado las citadas fuentes.

Reapertura de las piscinas

Bilbao Kirolak abrió este pasado lunes las piscinas exteriores de Artxanda, Errekalde y Txurdinaga tras finalizar la huelga del personal de mantenimiento convocada por ELA y proceder a iniciar su llenado el pasado jueves.El acuerdo que puso fin al conflicto se alcanzó el pasado miércoles entre la representación de ELA en el servicio de mantenimiento de Bilbao Kirolak y la empresa gestora UTE Giroa Ansareo. El servicio de piscinas se ha retomado en el horario habitual, de forma ininterrumpida entre las 10.00 de la mañana y las 21.00 horas durante este mes de agosto, y de 10.00 a 20.00 horas en septiembre.