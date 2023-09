Bilbao vuelve a contratar a una empresa multada por irregularidades e implicada en el 'caso De Miguel'

El Ayuntamiento de Bilbao adjudicó el 11 de agosto un contrato de 200.492,50 euros a la empresa Emociona Soluciones Creativas para el “servicio de diseño, confección, distribución e instalación de elementos de publicidad para la programación cultural del Área de Cultura y Gobernanza”. Esta mercantil fue multada en 2022 por la Autoridad Vasca de la Competencia precisamente por irregularidades en contratos previos similares en Bilbao y, antes, apareció en la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi, el 'caso De Miguel'. Concretamente, ejecutó la reforma de la vivienda en Gorliz del principal implicado, el ex 'número dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel, ahora encarcelado, y cuya factura fue pagada por otro contratista, Prudencio Hierro, a modo de soborno. En los últimos días el inicio del servicio ha quedado en suspenso por un recurso administrativo presentado ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), que aún no se ha pronunciado.

Según el expediente de este contrato, que tiene una vigencia de dos años, la contratación ha sido promovida por el edil de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria, pero la tramitación la ha liderado como presidenta de la mesa de contratación la responsable de Hacienda, Marta Ajuria. Ambos forman parte del PNV, que dirige el Ayuntamiento en coalición con el PSE-EE. En la mesa participaron igualmente, eso sí, representantes socialistas y de la oposición, es decir, de EH Bildu, de PP y de Elkarrekin (Podemos, IU y Equo). En el acta figura que la adjudicación se acordó “por unanimidad”.

El dictamen de Competencia de 2022 estimaba que Emociona Soluciones Creativas y otra compañía con la que se había turnado desde 2014 en la prestación de este servicio para Cultura, Printhaus, habían pactado repartirse las adjudicaciones y bloquear las oportunidades de otras mercantiles interesadas. Recibieron una sanción económica de 25.896,25 y 11.503,49 euros, respectivamente. En detalle, Emociona Soluciones Creativas ganó cinco veces el concurso y Printhaus tres y, en vez de competir, cuando perdían eran subcontratadas por la ganadora. Además, sus memorias y propuestas eran casi idénticas en muchos supuestos, incluso hasta en los colores. Desde Emociona Soluciones Creativas recalcan que en 2023 no colaboran para este contrato con Printhaus. “No participa. Tenemos subcontratadas a unas cuantas empresas pero no a ésa”, señalan.

“No tenemos ninguna prohibición de contratar. Hemos hecho ya un programa de 'compliance' [cumplimiento normativo] y el Ayuntamiento no nos ha puesto ninguna traba”, añaden también desde Emociona Soluciones Creativas. La Autoridad Vasca de la Competencia confirma que las dos empresas sancionadas en 2022 han entregado antes de junio de 2023, como se les requirió, un plan en el que asumen los hechos y cambios en su forma de trabajar para no volver a incurrir en irregularidades. Eso sí, puntualizan que este organismo dirigido por Alba Urresola está ahora “comprobando” que lo entregado se ajusta a lo requerido.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao insisten también en que “para que una empresa esté inhabilitada para contratar con las administraciones públicas debe existir una resolución judicial o administrativa que imponga esa prohibición de contratar”. “El Ayuntamiento no tiene potestad legal para excluir de una licitación a empresas que no han sido sancionadas con una prohibición de contratar. No hay discrecionalidad al respecto. En los procedimientos referidos no se ha adoptado ni por la Autoridad Vasca de la Competencia ni por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) ninguna resolución que imponga a Emociona Soluciones Creativas una prohibición de contratar. Actualmente, en el Registro Vasco de Licitadores y de Empresas Clasificadas de la Plataforma de Contratación de Euskadi no figura que tenga ninguna prohibición de contratar con las administraciones públicas. Y tampoco Printhaus). Tampoco en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) aparecen prohibiciones para contratar que afecten a esas dos empresas. El Ayuntamiento de Bilbao no puede excluir la oferta de Emociona Soluciones Creativas en un procedimiento de contratación abierto ni otorgarle una menor puntuación por haber sido descartada de un procedimiento anterior o por haber sido sancionada por el Tribunal Vasco de la Competencia con una pena no inhabilitante”, argumentan. Sí admiten que la adjudicación “está en suspenso” por el recurso de otra empresa que perdió el concurso.

El 'caso De Miguel'

Emociona Soluciones Creativas está liderada por dos hermanos, Javier e Íñigo Aparicio Vivancos. En el sumario del 'caso De Miguel' consta cómo un constructor afiliado al PNV y condenado por abonar comisiones a cambio de contratos, Jon Iñaki Echaburu, dio “indicaciones” al dirigente alavés Koldo Ochandiano, socio de De Miguel en esta trama y también encarcelado como él, para que contratara los servicios de esta empresa de cara a la campaña de las elecciones forales y municipales de 2007. El partido quiso como proveedora a esta empresa para una compra masiva de balones de playa, mecheros y otros regalos para los simpatizantes y votantes potenciales.

Igualmente, por mediación de Echaburu, Emociona Soluciones Creativas se encargó de la reforma de la entonces segunda residencia de De Miguel, una casa de la familia de su esposa en Gorliz. Los trabajos se hicieron en negro y el político no abonó la factura, en la que ni siquiera figuraban los conceptos reales sino otros ficticios para camuflarlos. Corrió con los gastos otro constructor, Hierro, que en el juicio de 2018 indicó que siempre es rentable en los negocios hacer favores a los políticos aunque intentó disfrazar la operación como una simple triquiñuela para no pagar IVA.

De Miguel, que cobró comisiones también por otros negocios, intentó vender que a Hierro le venía bien pagarle la casa. “Coincidí con Pruden [Hierro] en una dirección de obra [...] Él estaba haciendo una obra en Jundiz y me dice a ver quién me estaba haciendo la obra [en Gorliz]. Le dije: un chico de Bilbao, Emociona y tal. Me traslada a ver si le puede facturar a él que le venía bien y tal. Lo primero que te viene a la cabeza es que no lo tenía que haber hecho. Me lié. Te metes en un sinsentido… Le dije que sí y le puse en contacto con Íñigo Aparicio [de Emociona]”.

La reforma costó unos 45.000 euros -y el político además se quejó de que no le habían dejado las cosas de su gusto- y, después de que estallara el caso, De Miguel dejó Vitoria y convirtió esta vivienda en su primera residencia hasta fechas muy recientes, hasta que se ha visto obligado a entrar en prisión para cumplir una pena que, en puridad, expira el 2 de julio de 2032. Desde Emociona Soluciones Creativas indican que ahora ya no realizan servicios de “decoración, diseño y microarquitectura”, como constaba antes en su objeto social.