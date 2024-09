Bizkaia reconoce que el proyecto del Guggenheim de Urdaibai “no está totalmente definido ni decidido”

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe (PNV), ha reconocido que el proyecto del Guggenheim de Urdaibai “no está totalmente definido ni decidido” pese a ser una de las principales valedoras de esta segunda sede del museo vasco junto al propio lehendakari, Imanol Pradales. Etxanobe mantuvo este pasado martes un encuentro con la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, contraria a la construcción de la pinacoteca en plena reserva de la biosfera, y les trasladó que sigue sin haber un proyecto definido y que quedan “muchos pasos a dar en las administraciones para hacerlo viable”, aunque defienden que “será bueno para la comarca”, según han señalado fuentes de la plataforma ciudadana.

Según señalan desde Guggenheim Urdaibai Stop, la diputada les trasladó que no entendía la oposición que se muestra ante la construcción cuando no existe todavía un proyecto cerrado, pero esa misma ausencia de plan concreto es lo que desde la plataforma ciudadana reprochan a las instituciones. “No se sabe cuál es el proyecto, pero mantienen que es bueno para la comarca. ¿Cómo están tan seguros?, se pregunta Eider Gotxi, una de las portavoces. ”Hoy estamos más convencidos que nunca de que este proyecto no es sino una equivocación, una propuesta sin diagnóstico alguno, que necesita del cambio de leyes y figuras de protección para poder ser viable. Mientras, nos venden humo“, señala.

Hay que recordar que el proyecto precisa de una modificación de la Ley de Costas para reducir la protección de la costa a sólo 20 metros. Aunque el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dio el visto bueno a esa reducción , varios recursos de diversas plataformas tienen la decisión bloqueada en la Audiencia Nacional. Es una cuestión que puede condicionar el proyecto.

El encuentro, que se llevó a cabo en un “ambiente cordial”, señalan desde la plataforma, sirvió para que la los opositores al proyecto expusieran de forma directa a la diputada general sus preocupaciones, entre ellas la “falta de diagnósticos compartidos sobre las necesidades de la comarca” y de “procesos participativos”, además de la intervención en la Zona de Especial Protección de la Red Natura 2000, así como el “despilfarro de dinero público para fines privados”. Etxanobe se ha comprometido a próximas reuniones para resolver sus dudas.

Desde la Diputación foral de Bizkaia no han querido valorar el encuentro que han enmarcado en el “proceso de escucha ” con los diversos agentes que llevará a cabo la institución foral. El Guggengeim de Urdaibai está previsto que se ubique en dos sedes, entre Gernika, en la fábrica de Dalia, donde ya han empezado labores de limpieza, y Murueta, en la zona que ahora ocupan los astilleros del mismo nombre. El Gobierno central ya ha puesto 40 millones de euros para descontaminación de suelos y otras labores ambientales que precisa el proyecto.