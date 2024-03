Programas electorales y tortura animal

Tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones al Parlamento Vasco. Estamos inmersos en una intensa precampaña en la que las y los candidatos de las diferentes formaciones políticas concurrentes ya nos van desgranando sus respectivos programas electorales: economía, industria, educación, sanidad, empleo, juventud, seguridad, euskera, cultura, … Lo habitual. Cascadas de promesas y buenas intenciones con las que intentan captar a las y los electores que, aún, no tengan decidido el sentido de su voto.

Ciertamente es la vasca una sociedad altamente politizada y la mayoría de la ciudadanía tiene, más o menos, decidida la papeleta que va a introducir en la urna el próximo día 21 de abril. Hablo de quienes votamos, pero es indiscutible que los niveles de abstención son los que son debido a que no son pocos quiénes no creen o no confían en una denostada clase política. Y más en una época marcada por un alto nivel de crispación. Pero las formaciones políticas tienen asumida cuál es el porcentual de participación por lo que orientan su actividad preelectoral a intentar convencer al indeciso.

Según los frecuentes sondeos, se puede cifrar entorno a un 20% el cuerpo electoral (votantes y no abstencionistas) que todavía no tienen claro el sentido de su voto. También sabemos que esa decisión la pueden llegar a tomar horas antes de la votación incluso, muchas veces, en el mismo colegio electoral minutos antes de ejercer su derecho a voto. Y ahí está esa codiciada bolsa de voto, máxime cuando esos mismos sondeos arrojan un empate técnico entre EAJ-PNV y EH Bildu.

Como decía, nos hablan de todo. Pero aún no he visto a ninguno de los tres principales partidos posicionarse sobre la salvajada taurina. Sobre la tauromaquia. Doy por hecho que las derechas españolas apoyan la trasnochada “fiesta nacional” sin fisuras, por lo que el candidato del PP, Javier de Andrés, hará exactamente lo que le diga Alberto Núñez Feijóo y, éste, a su vez, lo que le imponga Isabel Díaz Ayuso. Así que toros a cascoporro, que es algo muy español y mucho español.

En lo que refiere a la amalgama de formaciones políticas con raíz en Podemos y sus círculos (ya me he perdido con tantos nombres y siglas) deben estar en contra del anacrónico espectáculo consistente en torturar y matar animales por pura diversión. Con todo, en esta precampaña, por ahora, tampoco he oído nada a la señora Miren Gorrotxategi.

Pero, ¿qué opina el PNV, EH Bildu o la franquicia vasca del PSOE? Comencemos por el final: que el candidato Eneko Andueza sea un acérrimo aficionado a ese deleznable espectáculo no significa que ésa sea la postura de su partido ni que, muchísimo menos, tenga que serlo la de sus electoras y electores. Pero ¿qué opina su partido sobre la posibilidad de desterrar la tauromaquia en Euskadi? ¿Lo reflejan en su programa electoral? Pues no. Nunca lo hacen por lo que, imagino, pueda deberse a una estrategia habitual para diferenciarse -en este asunto- de la otra franquicia vasca: la del Partido Popular.

Desconozco las aficiones personales del candidato Pello Otxandiano pero, lo de EH Bildu sobre la tauromaquia es una cuestión que, interesadamente, parece ir por barrios. En Bilbao, Vitoria-Gasteiz o Donostia optan por la abolición mientras que no es así en Azpeitia u Orduña (sin mencionar Iruñea). ¿Lo llevan en su programa? ¿Cuál es la postura oficial de la formación soberanista vasca sobre la salvajada taurina? También desconozco los gustos sobre el particular del candidato 'jeltzale' Imanol Pradales pero, estamos en la misma: ¿cuál es la posición de EAJ-PNV sobre la “fiesta Nacional” española?

Es frecuente encontrarse con respuestas churreras o argumentario como ésas en las que a uno le dicen que se trata de una cuestión local, algo que sólo atañe al ámbito municipal. No cuela. Así, por ejemplo, en Bilbao, el difunto alcalde Iñaki Azkuna no escondía su afición mientras que el actual regidor (Juan María Aburto), también en esto se muestra indefinido llegando a declarar que no es taurino ni antitaurino. Pero va a los toros. Debe ser algo así como “no soy de carne ni de pescado pero como merluza”. También es cierto, y es justicia decirlo, que al lehendakari Iñigo Urkullu jamás se le ha visto en una de esas plazas de tortura animal. Si seguimos hablando de actitudes personales, podríamos a Donostia, donde se llegó a cerrar la plaza durante el mandato del alcalde Juan Karlos Izagirre pero cometió un error de manual: en vez de haber construido, aunque sea, unas canchas de baloncesto en el antro de Illumbe, dejó las llaves colgadas en la puerta. De tal forma, cuando perdió la Alcaldía, el alcalde 'jelkide' Eneko Goia se apresuró a reabrirla, acto “reinagural” presidido por el fugado “emérito” Juan Carlos I y por su hija mayor, la que exige al vulgo que sea tratada de “Señora Doña”.

También, en ese mismo plano de actitudes personales, en Vitoria-Gasteiz, bajo el mandato del alcalde nacionalista Gorka Urtaran, se confirmó que en las fiestas de La Blanca de 2017 no iba a haber toros. El concurso público que la concejalía de Cultura había sacado quedó desierto. ¿El motivo? El Ayuntamiento no iba a destinar “recursos públicos” a este tipo de actividades. Técnicamente no se trató de una prohibición, pero quedaron bien patentes dos cosas. La primera, que en el Iradier Arena ya no había 'clientela'. La segunda sirve para afirmar que ese opaco mundo de la tauromaquia no es nada sin subvenciones.

Aún con todo, insisto: no hablo de personas ni de sus gustos personales. Pregunto acerca de las posiciones de los partidos políticos a los que representan. Nada de esto debería ser así, cara a la adopción de una decisión por parte de nuestro Gobierno que, lógicamente, afectase sin excepciones a todo el territorio de la comunidad autónoma vasca, tal y como hizo el Govern de la Generalitat prohibiendo los espectáculos taurinos en el ámbito de toda Catalunya. Tampoco hay toros en Galicia o en Canarias y nadie se escandaliza. De hecho, por esas latitudes no se plantean este debate.

Entonces, reitero, ¿cuál es la posición de los partidos políticos que concurren a estos comicios en relación con la prohibición de la tauromaquia en Euskadi? Supongo que la ciudadanía tiene derecho a saberlo (algo nada baladí) ya que una posición abiertamente clara puede posicionar el sentido de voto de muchos electores indecisos englobados en el citado 20%. Y todo ello, máxime, cuando todos los sondeos apuntan a un empate técnico entre EAJ-PNV y EH Bildu del que, necesariamente, deberá participar una tercera formación (PSOE) para determinar quién va a hacerse con la Lehendakaritza.

Quienes somos abiertamente antitaurinos vemos ahora una ventana de oportunidad ya que el 22 de abril, y durante cuatro años, no se nos va a volver a hacer caso. Así, estamos en el momento óptimo, en el que las y los candidatos dicen escuchar a la ciudadanía.

Veremos si alguien responde a estas preguntas. A los partidos políticos les toca retratarse y, de paso, coger al toro por los cuernos. Téngase muy presente que, solo en Bilbao, se llegaron a recoger (y presentar) en una semana más de 5.000 firmas solicitando el cierre de la plaza de torturas de Vistalegre para el ejercicio de la actividad tauricida en ese antro. Y que más de 5.000 firmas se corresponden con más de 5.000 ciudadanas y ciudadanos mayores de edad, es decir, con derecho a voto. Y 5.000 potenciales votos son muchos votos, máxime, en un disputado escenario electoral con más que un previsible empate técnico.