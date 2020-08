Los Super Trionics se reinventan

A pocos días del pleno de constitución de la XII legislatura del Parlamento Vasco, escuchaba de nuevo el mantra de que un Gobierno de izquierdas era aún posible de boca de Miren Gorrotxategi, la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos. Y es que en el primer y casi último capítulo de los Super Trionics ya nos dejaban claro que aquí "si no se preocupan ellos, no se preocupa nadie” y que no sea por no intentarlo, oiga.

Hasta aquí todo normal. O todo a lo que nos tiene habituadas. Pero sorprende que, pocas semanas después del 12J, la propia Gorrotxategi viera “factible llegar a consensos con el PNV en cuestiones de fondo que permitan realmente cambiar la vida de las personas en términos de justicia social”.

Dicho y hecho. Sin comenzar la legislatura, Elkarrekin Podemos firmaba su primer pacto con el PNV. Un acuerdo que le permite ocupar un sillón en la Mesa del Parlamento y dos asesores adscritos al cargo. Con esta alianza da pistoletazo una legislatura en la que se espera que haya más acuerdos, aunque no como este de mera índole partidista, sino de los llamados grandes pactos que sirvan de verdad para poner a las personas en el centro de las políticas públicas.

Sin embargo, se ha levantado un relativo revuelo con este pacto impensable hasta la fecha. Pero, ¿acaso no iba de esto la política? Cuando Elkarrekin Podemos consultó a sus bases en la legislatura pasada acerca de la aprobación de unos presupuestos que mejoraran, por ejemplo, la cuantía a percibir de la RGI por quienes ahora peor lo están pasando, o la reducción de las tarifas en las Haurreskolak como ayuda a las familias, era eso: un pacto con el Gobierno para cambiar la vida de las personas en términos de justicia social. Y casi el 90% de la militancia de Podemos Euskadi así lo entendió y lo respaldó.

El primer acuerdo de Elkarrekin Podemos-IU no es con el Gobierno vasco. El primer acuerdo que firma Gorrotxategi es con el Partido Nacionalista Vasco y con su socio en el Gobierno, el de uno y el del otro. El primer acuerdo de Elkarrekin Podemos-IU con el PNV no es un acuerdo representativo ni atiende a la pluralidad de la Cámara. No es representativo porque EH Bildu consigue un representante en la mesa siendo la segunda fuerza con 21 escaños al igual que los morados, que consiguen otro siendo cuarta fuerza con 6 parlamentarios. Y no es plural porque deja fuera al grupo del Partido Popular y Ciudadanos.

La verdad es que no encuentro razón para no llegar a un acuerdo que posibilite a un grupo tener representación en la mesa. Lo malo viene cuando se quiere disfrazar el pacto como una defensa de la representatividad y la pluralidad, cuando en realidad se trata de un acuerdo político puro y duro. Lo difícil es luchar contra la incoherencia, cuando siempre ha sido más elegante asumir que una puede tener contrariedades, antes que ser hipócrita. Y es que hemos escuchado durante meses la machacona expresión de que no había que pactar con PNV y que era esto precisamente, el acuerdo del anterior grupo parlamentario Elkarrekin Podemos con el Gobierno Vasco, lo que había hecho que sus integrantes perdieran las primarias… O la cantinela de que todavía se pudiera gobernar con la fórmula del tripartito de izquierdas. Un Gobierno, por cierto, que si tenía alguna “posibilidad galáctica” ya no la tiene. No sólo porque esté más que cantado que se reeditará un gobierno de coalición de PNV y PSE, sino porque casi con toda seguridad, Elkarrekin Podemos-IU haya perdido, al menos de momento, la confianza de su socio preferente, EH Bildu.

Así que, de un plumazo, el verde pistacho del tercer Super Trionics se convierte en verde 'jeltzale'. Y ante la inarticulada expresión de los personajes será fácil poner ahora en boca del Power Ranger verde que “con poco que haga, me sale todo bien”.