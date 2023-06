Los Bomberos de Bilbao también se plantan e irán a la huelga durante los días de la salida del Tour de Francia y el BBK Live

Coincidiendo con los días en el que el Tour de Francia sale desde Bilbao y la celebración del festival BBK Live, los bomberos de Bilbao han convocado jornadas de huelga. Así, los paros tendrán lugar los días 1, 6, 7 y 8 de julio. En concreto se trata de la plantilla de los trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Bilbao, que representados por los sindicatos ELA, LAB y CCOO han querido denunciar este martes “la mala gestión” del Ayuntamiento que ha hecho que los parques de bomberos de la capital vizcaína sufran “deficiencias”. Además de la de los bomberos, están previstas para los días en los que se celebre el Tour de Francia en Euskadi movilizaciones de la Ertzaintza, los peajes y la hostelería.

Las protestas del colectivo de bomberos comenzaron en enero de 2022, cuando la retirada de la ambulancia municipal provocó que la coordinación con Osakidetza fuera cada vez menor y eso supuso para los bomberos “hacer funciones de sanitario”. “Los bomberos no somos sanitarios, ha habido ocasiones en las que tenido que esperar una ambulancia que ha llegado a tardar hasta 40 minutos. En Bilbao se necesitan más sanitarios y más ambulancias”, critican. Después de aquello, otra de las cuestiones que encendió las quejas de los bomberos tuvo lugar meses más tarde, en octubre de 2022, cuando los trabajadores aseguran que se les negó una formación sobre conducta suicida.

Eso hizo que en diciembre convocaran dos movilizaciones y entre diciembre y enero de este año tuvieran lugar dos mesas de negociación exclusivas del área de Protección Civil, bomberas y bomberos. “En estas mesas sorpresivamente, se sentaron a negociar, pareció que atendieron nuestras peticiones e incluso arrancamos una hoja de compromiso de mínimos que se irían aumentando según avanzáramos las negociaciones”, aseguran los trabajadores que, debido a la “buena disposición” que percibieron en la primera mesa de negociación, que tuvo lugar el 27 de diciembre, decidieron desconvocar una movilización prevista para el 28 de diciembre. El 13 de enero se celebró la segunda mesa de negociación y ambas partes firmaron una hoja de compromisos.

Sin embargo, los bomberos denuncian que la mayoría de las propuestas concretas que realizaron no se han cumplido, como la construcción de un nuevo parque de bomberos en Deusto, la remodelación del parque de bomberos de Miribilla, que desde su inauguración en 2012 sufre “limitaciones y no hay voluntad real de subsanarlas”, el refuerzo de la plantilla debido a que “solo ha habido una contratación en prevención”, algo que, según señalan “es completamente insuficiente” o la posibilidad de recibir “formación continua y de calidad”. “Llevamos muchos años de desidia en la dirección del área de Protección Civil y del servicio de bomberas y bomberos. Muchos años de dejar hacer cosas y de mermar a lo mínimo la estructura de todo el área. Y llevamos los mismos años viendo la complicidad de la parte política en esa destrucción de este servicio público. La situación es insostenible y estamos tan cabreados, porque además han jugado y se han reído de nosotros. Han querido ganar tiempo para que no les demos guerra en sus elecciones”, critican fuentes del cuerpo de bomberos de Bilbao.

Otra de las cuestiones que lamenta el colectivo es que los trabajadores llevan muchos años “sin tener claras las condiciones que regulan el día a día” de su trabajo. “La Dirección, junto con recursos humanos, toma decisiones sobre la marcha, sin criterios estipulados, según el momento. La vaga gestión durante dos décadas que ha dejado morir el área. Este servicio lleva años sin rumbo por la inexistencia de un Plan Director y el resultado es una máquina de 120.000 euros nunca usada tirada recientemente o dos vehículos valorados en torno a 500.000 euros que prácticamente no han salido a ninguna intervención, y así un largo etcétera”, denuncian los trabajadores.

Debido a esta situación, aprovechando la celebración de la salida del Tour de Francia y del festival BBK Live, en señal de protesta y con el objetivo de mostrar su “hartazgo”, han acordado durante los días 1, 6, 7 y 8 de julio “no reforzar el servicio, como se suele hacer, ante cualquier eventualidad que pueda surgir”. Por lo que, si surge algún imprevisto o urgencia, los bomberos de Bilbao no realizarán refuerzos ni horas extra, una medida que han tenido que llevar a cabo hasta ahora “cuando se ha necesitado”. Según reconocen sus protestas “sin duda afectarán” al dispositivo de seguridad previsto por el Ayuntamiento para los próximos días y también para las emergencias que se puedan dar al margen de estos eventos.

A pesar de las protestas de los bomberos, la salida del Tour de Francia desde Bilbao y los tres días en los que la carrera se realizará por Euskadi contará con un gran dispositivo de seguridad que incluirá a cuatro cuerpos franceses. Según las previsiones, la Ertzaintza movilizará a prácticamente todas sus unidades. Habrá patrullas de Seguridad Ciudadana de un buen número de demarcaciones y de Tráfico, así como dotaciones de Brigada Móvil (Antidisturbios), equipos de Intervención, agentes de Montaña (del grupo de Vigilancia y Rescate) en cada una de las cimas y también los helicópteros propios, aunque en este caso es una unidad muy reducida y con aeronaves antiguas. En este sentido, la Policía autonómica está inmersa en un proceso de renovación de su parque móvil y se confía en que las nuevas furgonetas estén ya estrenadas para este evento de resonancia internacional. Las actuales en servicio, en algunos casos, tienen casi 30 años. Sus sustitutas ya han empezado a llegar.