Podemos busca sobrevivir tras la ruptura con Sumar como la “única fuerza que garantiza un cambio” en Euskadi

En un discurso en el que para hablar de la necesidad de un cambio ha citado a Giuseppe Tomasi di Lampedusa y a Albert Einstein, la candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos Alianza Verde, Miren Gorrotxategi, ha abierto la campaña asegurando que su partido va a ser el único que, a partir de las elecciones que se celebrarán el próximo 21 de abril, “capaz de garantizar un cambio”. “Todos los partidos hablan de cambio. El Partido Socialista habla de cambiar el guion, EH Bildu habla de un cambio de ciclo, y hasta el PNV habla de una nueva Euskadi. 'Euskadi Berria' es su eslogan. Si hace falta una nueva, será porque la vieja gobernada por ellos ya no vale. Decimos alto y claro que Elkarrekin Podemos es la única fuerza que garantiza un cambio en Euskadi”, ha señalado Gorrotxategi. Podemos aspira a sobrevivir tras la ruptura con Sumar.

A su llegada este jueves a una de las salas del palacio Euskalduna de Bilbao y acompañada de la candidata a las elecciones europeas, la exministra Irene Montero, y de otros candidatos como Juantxo López de Uralde, líder de Alianza Verde, David Soto, el secretario de Organización de Podemos en Euskadi, o la portavoz de Elkarrekin en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals, Gorrotxategi ha sido alabada con gritos de “sí se puede” mientras banderas moradas, ikurriñas y hasta banderas de Palestina ondeaban sin parar. La encargada de abrir el acto ha sido la portavoz de Bilbao, Viñals, que en un discurso en euskera y castellano ha recordado la trayectoria del partido y ha aseverado que “ser de Podemos no es fácil después de los constantes ataques” que asegura que han recibido. Por ello, ha agradecido a Montero “su labor y resistencia”.

A Viñals le ha seguido Soto, que se ha enfocado en el ámbito económico en su discurso, con críticas a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y al candidato del PNV, Imanol Pradales. “No estamos a salvo de muchas fórmulas que el PNV ha utilizado para generar esa idea de oasis vasco. Tapia, hace un año, a todo conflicto laboral le denominaba así, conflicto laboral. Destacando el conflicto en lugar de la reivindicación de los derechos laborales. También Pradales ha hablado de que las empresas son las únicas que generan riqueza. ¿Para quién gobiernan?”, ha cuestionado Soto.

“En estos momentos los servicios públicos se sostienen por el rendimiento de trabajo”, ha indicado para después denunciar la “oficina de control de ayudas que ha propuesto el PNV”. “Como si hubiera algo que controlar. ¿Qué hay que controlar: las prestaciones sociales o que en esta comunidad no se den casos como el caso de Miguel o el caso Hiriko?”, ha cuestionado para después criticar a EH Bildu, que “prioriza el eje nacional por encima de todo, como lo han hecho en Educación”. Finalmente, Soto ha cerrado su intervención diciendo que del PSE-EE no va a hablar “porque todo el mundo ya sabe lo que hace”.

Tras Soto ha sido el turno del también candidato de por Álava, Juantxo López de Uralde, que se ha centrado en las afecciones del cambio climático y las políticas ecologistas que se han llevado a cabo en los últimos años y el trabajo de su partido en este sentido. “Hemos podido cometer errores, pero nunca nos hemos equivocado de bando. Algo muy importante en Euskadi y Euskal Herria: somos un pueblo con una conciencia ecologista muy profunda. El voto ecologista tiene que venir a Elkarrekin Podemos Alianza Verde. Porque somos la fuerza que hemos luchado sin descanso para frenar el deterioro ecológico del país. El PNV dice que el Guggenheim en Urdaibai sí o sí, nosotros decimos que el Guggenheim en Urdaibai, no y no”, ha sentenciado para exigir una “empresa pública de energía” y un impulso al transporte público.

Entre aplausos y gritos de “sí se puede”, Montero ha comenzado destacando en su discurso la trayectoria de Gorrotxategi que “más que la candidata más conocida” es “la voz de la escuela pública” en un lugar en el que se mantiene “la segregación” y ha agradecido a Pilar Garrido, la coordinadora vasca y que no ha estado presente en el acto, por “su trabajo en fortalecer una organización política que no es fácil que sea fuerte en Euskadi y por eso es más necesaria”.

“Nosotras, cuando estamos en las instituciones, estamos para cambiar las cosas, no para que las instituciones nos cambien a nosotras. Por eso soy muy honesta, vengo a pedir a toda la sociedad vasca el voto por una razón: es el único que puede garantizar a día de hoy un Gobierno de izquierdas en Euskadi. Es el único que no va a acabar en el bolsillo del Partido Nacionalista Vasco. Los votos a Elkarrekin Podemos son los únicos que no van a acabar en el PNV. ¿Por qué no queremos que gobierne el PNV? Lo primero porque el PNV dice que es nacionalista, pero solo responde a los intereses de las oligarquías vascas y las multinacionales. ¿Cuáles son los ocho apellidos del PNV? Euskaltel, Gamesa, Mondragón, Naturgás, Iberdrola Petronor...Empresas en las que han terminado muchos dirigentes del PNV y que se han beneficiado de sus políticas”, ha denunciado Montero, que también ha dedicado palabras al “novio de la muerte de Ayuso” y ha finalizado asegurando que “la privatización es la antesala de la corrupción”. “¿Creéis que en Euskadi con el PNV no va a pasar lo mismo que en Madrid?”, ha preguntado a la multitud.

Montero ha finalizado su intervención haciendo referencia al movimiento feminista y los derechos de las personas LGTBI+. “Ningún gobierno funcionaría sin mujeres limpiando y cuidando a niños, niñas y mayores. No se puede silenciar al feminismo, que es el motor de transformación social y debe ser también el corazón de las instituciones. A todas las gentes de izquierdas y a las mujeres feministas os pido que penséis que vuestros votos no acaben en el bolsillo del PNV. Que acaben en un gobierno de izquierdas y feminista que transforme a este país”, ha concluido con el público aplaudiendo y gritando “sí se puede”.

La candidata, Miren Gorrotxategi, ha cerrado el acto asegurando que Elkarrekin Podemos Alianza Verde es “la única fuerza que garantiza el cambio en Euskadi”. Para ello, ha enumerado elementos que “necesitan ser cambiados” como la vivienda en un lugar que se “está vaciando por los fondos buitres”, Osakidetza, al que ha descrito como “enfermo crítico” con un “desmantelamiento de la Atención Primaria y la privatización de los servicios” o la Educación, siendo Euskadi “la comunidad autónoma con mayor índice de segregación escolar” algo que, según ha criticado, es incompatible con la “igualdad de oportunidades y la cohesión social”. “Vamos a poner en el centro la escuela pública que no mira el peso de la cuenta corriente de los padres y es capaz de igualarnos ha todas”, ha recalcado.

Otras de las cuestiones que Gorrotxategi ha reivindicado en su discurso es que “los cuidados se coloquen en el centro”, la soberanía energética y alimentaria y la transición energética, con la creación de una empresa pública de energía para logar el fin de “las políticas neoliberales del PNV que han convertido Euskadi en el estado de malestar o, al menos, de malestares”. “Ante esa necesidad de cambio nos encontramos con que todo pase, otra vez por el PNV. Para Eneko Andueza y Otxandiano los pactos pasan por gobernar con el PNV. Que no hablen de cambio, si solo aspiran a ser el recambio”, ha criticado.

Por último, ha confesado que es consciente que sus propuestas “no son sencillas de materializar, pero en todo caso, son imposibles si no hay un Elkarrekin Podemos Alianza Verde fuerte que haga que el resto deje de mirar al PNV para Gobernar”. “Que nadie tenga ninguna duda, los votos de Elkarrekin Podemos serán para un gobierno de izquierdas. Para cambiar las cosas que parecen imposibles de cambiar. Que nadie nos diga que las cosas son imposibles, vamos a demostrar que con Elkarrekin Podemos se puede gobernar desde la izquierda. Claro que se puede”, ha concluido, con el público de pie coreando al unísono ese mismo lema: “Sí se puede”.