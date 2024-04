De buscar su aprendizaje gratuito a denunciar su “imposición”: el euskera en los programas para las elecciones vascas

Este martes, a cinco días de las elecciones vascas, se ha celebrado el primer debate de televisión que ha contado con la presencia de todos los candidatos a lehendakari que se medirán en las urnas el próximo domingo, 21 de abril. El debate ha tenido lugar en ETB2, el canal en castellano que tiene la televisión pública vasca. Antes, representantes de los partidos políticos que se presentan, pero no todos sus candidatos, acudieron un primer debate en TVE, el 9 de abril donde faltaron el candidato del PNV, Imanol Pradales, el de EH Bildu, Pello Otxandiano y la de Elkarrekin Podemos Alianza Verde, Miren Gorrotxategi. La razón principal, que entendían que el primer debate que se realizase tenía que ser en euskera. Y así fue, al menos para ellos tres, en un debate celebrado el 10 de abril en ETB1, el canal completamente en euskera de la televisión pública vasca, en el que se ausentaron por no poder defenderse correctamente en la lengua vasca la candidata de Sumar, Alba García Martín, el del PP, Javier de Andrés, y la candidata de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, a la que ningún compañero ni compañera de formación la pudo sustituir.

El euskera ha sido determinante en la campaña vasca en lo que a la participación de los debates se refiere, pero no tanto en cuanto a los temas que se han debatido, ni en el espacio que ocupa en los programas electorales de los partidos políticos. En un territorio en el que, según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) el 62,4% de la población a partir de dos años en Euskadi tiene algún conocimiento de euskera aunque la cifra de euskaldunes, es decir, que puedan hablar y escribir correctamente baja hasta el 43,3%, el PP y Vox han sido los únicos en sacar el tema del euskera tanto en los debates como en los mítines y, lo han hecho para criticar su uso y denunciar “la exigencia del euskera en la administración, especialmente en Osakidetza”, como defendió Javier de Andrés en su primer acto de campaña en Gipuzkoa. Por su parte, la ultraderecha de Vox ha centrado su campaña en la inmigración y el “separatismo vasco” y en frases como “la imposición lingüística hace que mucho de nuestro talento, el de nuestros jóvenes, tenga que irse a otras provincias a trabajar porque no tienen ese perfil lingüístico que aquí se les está obligando a tener”.

EH Bildu, “más euskera a quien menos tiene”

Los dos partidos que se autodefinen abertzales o nacionalistas vascos son EH Bildu y el PNV. Sin embargo, ninguno de ellos dedica un apartado completo de su programa para la defensa del idioma. En el caso de EH Bildu, el capítulo 'Hacia un sistema público soberano' en el que se aborda su propuesta educativa, contiene un anexo titulado 'Modelo de enseñanza lingüística general' en el que hablan sobre la importancia de ofrecer “más euskera a quien menos tiene” en lugar de e “reducir la oferta y la exigencia de euskera al alumnado” que menos euskera sabe. “Hemos de asumir la diversidad del euskera en Euskal Herria y tener en cuenta los múltiples contextos sociolingüísticos del alumnado —no sólo por territorios, comarcas o zonas, sino también por centros escolares e incluso por grupos de enseñanza dentro del mismo centro—. En la Comunidad Autónoma Vasca, todos los alumnos tienen las mismas obligaciones ante la ley, y el Departamento de Educación debe cumplir con su cometido de asegurar el éxito de todos. Por eso, no nos cansaremos de decir que hay que ofrecer más euskera a quien menos tiene. Esta idea debería ser el fundamento y el punto de partida del contenido de cualquier propuesta de acuerdo educativo que podamos realizar”, sostiene el programa.

Entre las propuestas concretas proponen “la creación del Instituto para la Adquisición del Euskera y la Transmisión de la Cultura Vasca, como resultado de reorganizar y reforzar los que hasta ahora han sido los servicios de euskera”. “Recogiendo las enseñanzas de los proyectos y programas que se ha desarrollado hasta ahora (Irale, Nolega, internados de ambientación «girotze»), ofrecería los recursos necesarios para desarrollar los proyectos educativos de los centros de enseñanza, garantizando que al finalizar la escolarización obligatoria el alumnado ha adquirido la competencia lingüística mínima determinada por la ley. A diferencia de cómo ha sido hasta ahora, más allá de la mera adquisición de la lengua, se le daría especial importancia a la comunicación simbólica, afectiva y cultural. Para ello, las y los profesores deberían ser agentes culturales, y deberían recibir la formación necesaria para ello. Este instituto, además de ocuparse del periodo de escolarización obligatoria, deberá dar pasos en los demás periodos de escolarización para garantizar la adquisición del euskera, por ejemplo en la Formación Profesional o en la universidad”, detallan.

PNV, formaciones específicas para migrantes y en el deporte

El programa electoral del PNV recoge en el quinto capítulo de su programa 'Identidad y reconocimiento nacional' un apartado denominado 'Euskara' que ocupa una página de las 76 que tiene el documento, menos incluso que el apartado dedicado al deporte y las selecciones nacionales vascas. Dicho apartado se compone de doce medidas, entre las que destacan la posibilidad de aprender euskera de forma gratuita en todos los niveles, la financiación de los Euskaltegis para enseñar euskera a adultos y formaciones específicas para migrantes, personas con necesidades especiales y trabajadores de hostelería, comercio y servicios. Además, detallan que impulsarán el euskera en el ámbito deportivo, en las extraescolares de menores, en las empresas y en las tecnologías como app de aprendizaje, sistemas de reconocimiento de voz (transcripción); sistemas de diálogo automático (chatbots); correctores ortográficos, gramaticales y de lenguaje no sexista.

En cuanto a la Administración pública, el programa del PNV añade que seguirán “avanzando en garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en su comunicación y relación con la Administración pública” y “activarán a los consumidores y usuarios de los servicios públicos para que utilicen el euskera con normalidad y puedan evitar el estrés lingüístico”. Más allá de eso, añaden que recomendarán “servicios automáticos de traducción a los guías turísticos” y que seguirán promoviendo “los subtítulos y el doblaje en euskera en el mayor número posible de producciones audiovisuales internacionales”.

PSE-EE por el “trilingüismo” con inmersión lingüística, pero en inglés

El Partido Socialista de Euskadi aborda la cuestión del euskera en dos apartados de uno de los capítulos de su programa. El capítulo se llama 'Educación de calidad' y los apartados 'Plurilingüismo' y 'Euskera'. El primero de ellos incluye “un plan estratégico del sistema educativo vasco para la progresiva extensión de trilingüismo en todos los centros educativos, en el que, partiendo de un diagnóstico de la situación actual, se fijen los objetivos a corto y medio plazo, las necesidades de formación y los recursos humanos y materiales para su desarrollo”. En este apartado detallan la necesidad de crear 'barnetegis' en inglés “con estancias semanales de inmersión lingüística en inglés y becas para estancias en el extranjero para el perfeccionamiento del inglés”. Los 'barnetegis' son centros creados para sumergirse en euskera las 24 horas del día, en los que los alumnos conviven completamente en euskera para facilitar su aprendizaje de forma más rápida.

“A la vista de los datos que arrojan los diferentes estudios realizados durante los últimos años, el verdadero reto no está tanto en fomentar su aprendizaje, que también, sino en hacer un uso más extensivo del euskera en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. La verdadera salud del euskera dependerá en buena parte de dicho uso. Por eso queremos optimizar los recursos para reorientar las políticas y que éstas sean verdaderamente eficaces desde todas las ópticas posibles. No apostamos por una euskaldunización expansiva a toda costa, sino por fomentar una imagen amable, dinámica, atractiva e integradora del euskera. En definitiva, una imagen real de lo que es una lengua que pertenece a toda una sociedad”, detallan los socialistas en el apartado 'Euskera' de su programa electoral.

El texto incluye medidas sobre el euskera en la Educación, Administración, Tejido Socioeconómico, Ocio y Deporte e Internacionalización. “Continuaremos con la revisión de perfiles exigidos para el acceso a la Administración Pública, así como la con la implantación de perfiles mixtos o asimétricos que garanticen una Administración autonómica eficiente, inclusiva y ajustada a las necesidades lingüísticas de cada plaza”, recogen en el apartado dedicado a la Administración.

Podemos, por un Euskaltegi con “objetivos informales”

El programa electoral de Elkarrekin Podemos Alianza Verde no incluye ningún apartado específico dedicado al euskera. Sí que añade, dentro del capítulo 'Derecho a la Educación' un punto en el que sostiene que superarán “el actual marco de modelos lingüísticos hacia un modelo un modelo plurilingüe con el euskera como eje, que no clasifique al alumnado, ni lo segregue por lenguas, que ponga en práctica el translingüismo, las transferencias y las nuevas metodologías de aprendizaje de las lenguas”. También incluye en el apartado 'Territorio, lengua y convivencia' dos medidas: la primera, el aprendizaje gratuito del euskera hasta el C1 y, la segunda, la oferta de “módulos de Euskaltegi que vayan más allá de la obtención de un título como objetivo y que contemple otros objetivos más informales”.

Sumar apuesta por el “tiempo para estudiar euskera en empresas privadas”

Sumar recoge en el capítulo 5.2 de su programa, denominado 'Un país que impulse en euskera sin barreras', además de la gratuidad del aprendizaje en euskera, el fomento de “permisos laborales retribuidos con fondos públicos para trabajadores de empresas privadas, con el objetivo de disponer de tiempo para estudiar euskera, en la línea de los programas ya existentes en el sector público”. También añaden que facilitarán “la acreditación de conocimientos y superarán la vía de macroexámenes de reválida en un día, hacia métodos de evaluación continua y acreditación mediante el desempeño práctico cotidiano, que son sistemas mucho más inclusivos para los sectores de la población no familiarizados con los exámenes” y garantizarán “los derechos lingüísticos en todos los servicios públicos estableciendo los requisitos necesarios para garantizar la libertad de elección de lengua”.

Un euskera “sin discriminaciones” para el PP

El Partido Popular también incluye un espacio para el euskera bajo el apartado 'Euskera en el acceso de la función pública vasca' que comienza explicando que “el Partido Popular vasco defiende un euskera para la convivencia, sin imposiciones”. “Un euskera con justicia y sin discriminaciones, atendiendo a la realidad de los distintos territorios y comarcas de Euskadi, sin manipulaciones, con transparencia, sin clientelismos”, argumentan.

Si llegan a gobernar, según su programa electoral, suspenderán “la exigencia del euskera para consolidar la plaza, para estabilizar la plantilla en Osakidetza ante la situación que se está generando de falta de profesionales” y revisarán “los perfiles asignados a todos los puestos de la administración pública vasca, no son necesarios perfiles tan altos en tantos puestos, teniendo en cuenta las características lingüísticas del lugar de desempeño y las características del puesto, no es lo mismo prestar servicios de atención al público que no, o prestar el servicio público en Oyón o en Ordizia. Adecuaremos los puestos en que se exige de forma preceptiva un perfil lingüístico determinado a la realidad sociolingüística y la demanda del lugar de desempeño”, recogen.

“Las exigencias de acreditación del conocimiento del euskera para el acceso a la Función Pública, con la totalidad de los puestos perfilados, y un tanto por ciento muy elevado con preceptividad vencida, no se corresponden en absoluto con la demanda de servicios en ese idioma por parte de los ciudadanos vascos en todos los lugares por igual, y supone una discriminación de facto para que una parte muy importante de la población vasca acceda a un empleo público. Para el acceso de aquellas plazas de empleo público que están perfiladas pero que no cuentan con fecha de preceptividad, nos comprometemos a no sobrevalorar el conocimiento del euskera frente a otros méritos como la mejor y mayor cualificación o especialización profesional. De hecho lo que está sucediendo es que la sobrevaloración que se hace del mérito del euskera es que se cubran como si contasen con fecha de preceptividad vencida”, indican.

Vox contra la “imposición ideológica” del euskera

Por último, Vox recoge en su programa electoral que “el conocimiento del euskera no podrá ser en ningún caso un requisito esencial para acceder a un empleo público”. “Esta imposición ideológica, además de atentar contra la igualdad y los derechos de los españoles, impide que nuestros servicios públicos incorporen a los mejores profesionales posibles. El único baremo que ha de primar en el acceso a la función pública es el de mérito, capacidad y excelencia. Vox ya ha demostrado su utilidad con diferentes recursos judiciales en la pasada legislatura que han paralizado la aplicación de leyes lingüísticas totalitarias aprobadas por el PNV y el PSE-EE”, señalan, haciendo referencia a que el pasado verano el Tribunal Constitucional tumbó una disposición de la ley municipal en la que se habilitaba a priorizar el euskera en las instituciones locales. Además, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aceptó dos recursos de PP y Vox contra los decretos de desarrollo de esa normativa y anuló artículos concretos sobre la priorización ambiental del euskera. Finalmente, esos fallos afectaron de manera determinante a la aprobación final del nuevo decreto para impulsar el uso del euskera en la Administración y ambos se quedaron fuera del texto final.