La candidata alternativa a Andueza logra los avales y habrá primarias para sustituir a Mendia en el PSE-EE

Habrá primarias en el PSE-EE para que la afiliación vote quién será el sustituto o sustituta de Idoia Mendia después de siete años como secretaria general. Si el gran favorito, Eneko Andueza (Eibar, 1979), portavoz parlamentario y secretario general en Gipuzkoa, ya logró superar en poco tiempo el umbral mínimo de avales para poder ser candidato, también lo ha conseguido la que se presentó como alternativa al continuismo, la exedil en Basauri Soraya Morla, de 50 años. Las votaciones tendrán lugar en el puente de Todos los Santos (el sábado 30 de octubre), habrá campaña previa y el proceso finalizará con el congreso ya previsto para los días 20 y 21 de noviembre.

Morla, horas antes de la finalización del plazo, ha presentado 118 avales, 19 más que el 2% del censo total (de unas 5.000 personas). Tendrán que ser validados por la Comisión de Garantías, pero es un formalismo que no tiene por qué anular la candidatura, ya que tendrían que ser considerados irregulares el 20% de ellos. La ya candidata ha asegurado que logró estos apoyos en los primeros días pero que recibió llamadas de algunos firmantes para revocarlos. "Desconocemos las razones", ha dicho Morla en una comparecencia pública. Pero, según recoge Europa Press, sí ha denunciado que el proceso hasta ahora "no ha sido amable" y que se ha pretendido "menoscabar su imagen". "Esperemos que se validen y que los compañeros del PSE-EE tengamos la oportunidad de poder votar", ha añadido antes de desear unas primarias "amables", "limpias" y "tranquilas".

La concurrencia de una segunda candidatura no reduce el favoritismo de Andueza, que ha recibido el respaldo del anterior equipo de Mendia, del lehendakari e histórico líder del PSE-EE Patxi López y de los consejeros socialistas del Gobierno vasco, además de la poderosa agrupación de Eibar de la que es parte. Morla, por el contrario, perdió incluso las primarias de 2019 en su localidad natal para la candidatura de las elecciones municipales. Mientras Andueza ha señalado que combinará la "lealtad" a los acuerdos con el PNV con las "manos libres" para buscar otros pactos de izquierdas, Morla ha cuestionado abiertamente las alianzas con los nacionalistas.

Este proceso inicial de avales no ha hecho visible el peso de cada candidatura, ya que se estableció un tope del 4% para fomentar la participación. En el anterior proceso, Mendia recogió 3.213 firmas, esto es, más de la mitad de la afiliación. Su rival, Unai Ortuzar, por el contrario, no pasó la criba de los avales y no llegó a producirse la votación. Luego lideraría una escisión llamada Solidaria que no ha tenido representación institucional. En aquel momento el censo del PSE-EE era sustancialmente mayor, por lo que se intuye que ha perdido unos 400 afiliados en cuatro años.

En el caso de los territorios, que también viven sus procesos de renovación, en todos los casos hay un único candidato o candidata. En Bizkaia continuará como secretario general Mikel Torres y en Álava ocurre lo mismo con Cristina González. En Gipuzkoa, en cambio, la salida de Andueza motiva un relevo aunque dentro del continuismo asumirá el cargo José Ignacio Asensio, que ahora es diputado foral en Gipuzkoa en la coalición con el PNV que lidera Markel Olano.