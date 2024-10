El Estado cede a Euskadi la construcción del nudo de Arkaute para la llegada de la alta velocidad a Vitoria

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes ceder al Gobierno vasco la construcción del nudo de Arkaute, una obra fundamental en el trazado de la 'Y vasca' de la que depende en cierto modo el empuje a esta infraestructura. Las obras supondrán una inversión de 146 millones de euros por parte del Gobierno central, pero que materializará el Ejecutivo vasco, ya que con la encomienda de gestión a la que se ha dado el visto bueno, será Euskal Trenbide Sarea el que redactará el proyecto de construcción y adjudicará las obras.

“Se trata de un nudo fundamental que va a permitir unir a Euskadi con la península”, ha destacado la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Es un paso. Esperemos que esté firmado en noviembre. Es una buena noticia porque nos permitirá hacer las obras. Creemos que es positivo que le ejecutemos nosotros, porque le va a dar celeridad”, ha valorado también la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena.

La “celeridad” que se le pueda a esta obra es fundamental para determinar cuándo podrá comenzar a circular la alta velocidad por Euskadi, aunque no es la única. El conocido como 'nudo de Arkaute', cerca de Vitoria, agrupa los diferentes ramales que canalizarán el servicio en varias direcciones. Por un lado, supondrá la unión con Burgos y Madrid; por otro, unirá con el resto de las capitales vascas y hacia Francia. Y está por ver si será también el punto de enlace con Pamplona, porque se mantienen las discrepancias sobre si la unión con Navarra debe hacerse por Vitoria o por Ezkio/Itsaso, localidad que, por cierto ya tiene a la espera una estación. No se espera que este nudo esté finalizado antes de 2028.

El convenio recoge la encomienda de gestión para que sea el Gobierno vasco el que redacte el proyecto de construcción y ejecute las obras, partiendo del proyecto básico elaborado por Adif, que define tres tramos para la integración del ferrocarril en Vitoria y que son la conexión de la capital alavesa (10 km), la conexión con la línea existente en sentido Alsasua/Pamplona (2,4 km) y el nudo de Arkaute (10,7 km), que es objeto de esta encomienda. El ramal de Gipuzkoa de la 'Y vasca' y los futuros accesos a Vitoria y Bilbao también se ejecutan con la formula de la encomienda de gestión.

Con esta actuación, que financiará el Gobierno de España con 146,3 millones de euros (IVA no incluido), se materializará la ejecución de la “pieza clave sobre la que pivota toda la 'Y' vasca”, según se ha destacado desde el Ministerio de Transportes . Adif, sociedad estatal, asumirá la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de la superestructura ferroviaria del nudo (vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones, etc.), valorados en otros 34,7 millones de euros (IVA no incluido). Adif, incluirá a cargo de sus propios presupuestos los importes correspondientes a las actuaciones incluidas en la encomienda. Este tramo en el entorno de Vitoria “resulta de una importancia crucial en la conexión entre la red ferroviaria de Euskadi y el resto de la red de alta velocidad: será el nexo entre la capital y la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-Donostia, a la que quedará conectada a través del tramo Arrazua/Ubarrundia-Legutiano, ya construido”, han destacado desde el ministerio.