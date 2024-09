El Gobierno vasco defiende la utilidad de la estación de AVE en Ezkio/Itsaso, de apenas 600 habitantes

La consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, ha explicado en el Parlamento Vasco que la estación de AVE ya construida en la localidad de Ezkio/Itsaso tendrá utilidad se haga la conexión hacia Navarra por Gipuzkoa o, como ha deslizado con más intensidad el Gobierno de España, se opte por una línea de Vitoria a Pamplona. “En ningún caso esta estación se diseñó y programó como parte de la conexión. Tampoco la estación pierde su sentido si la conexión no se realiza por Ezkio[/Itsaso], como intentan hacernos creer algunos”, ha argumentado en respuesta a una pregunta de EH Bildu en la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en la Cámara.

La parada de Ezkio/Itsaso lleva casi dos años construida. Su alrededor ha sido urbanizado e incluso pintadas las carreteras de acceso. Ha pasado tanto tiempo sin uso que, de hecho, ya han empezado a aparecer pintadas en el esqueleto del edificio ferroviario, según algunas fotografías que se han ido publicando en las últimas semanas. Fue el predecesor de García Chueca, Iñaki Arriola, quien detalló en la pasada legislatura los trabajos ya realizados en esa localidad de Gipuzkoa de apenas 575 habitantes. Ya se explicó que no se iba a 'amueblar' dado que no estaba cerca la entrada en servicio y el Gobierno vasco, que se encargó de su construcción, la ha terminado cediendo al Estado, el titular de la infraestructura. Es conocido también que, de cristalizar la unión a Navarra por ese punto, los convoyes tendrían que maniobrar marcha atrás en un punto.

Aunque el sentido de que la minúscula Ezkio/Itsaso tenga parada de AVE como las capitales -es la única localidad del trazado al margen de Vitoria, Bilbao y Donostia en ternerla- era su punto como conexión hacia Navarra, ahora cuestionado al ser más económico el trayecto entre Vitoria y Pamplona, García Chueca ha recalcado su utilidad aunque finalmente se descarte esa ruta. “Siempre ha formado parte del recorrido de la 'Y vasca' entre la meseta y Francia y por ahí van a pasar trenes que vengan de Madrid, dirección San Sebastián, y viceversa, como también los 'intercity' que unirán las tres capitales”, ha argumentado. Igualmente, ha recalcado que cuenta con apeadero para mercancías. Incluso ha apelado a que “a medio y largo plazo” la terminal será de utilidad para su comarca, a pesar de su volumen de población. “Sigue teniendo la misma función que en origen”, ha recalcado García Chueca, que forma parte de la cuota del PSE-EE en el Gobierno de coalición de Imanol Pradales.

Lo que no ha hecho García Chueca, guipuzcoana, ha sido decantarse por una de las dos alternativas. La de Ezkio/Itsaso era el diseño original y la de Vitoria fue presentada por el Gobierno central en 2018, con sendos actos tanto en esta ciudad como en Pamplona. Ni siquiera eso zanjó la polémica y la solución salomónica consistió en realizar nuevos estudios técnicos de la zona de la sierra de Aralar, por donde pasaría un largo túnel bitubo para conectar la zona de Alsasua con Ezkio/Itsaso. Sostiene García Chueca que “hay mucho ruido” -su partido, como el PNV o el PP, mantiene posiciones opuestas en función del territorio- y ha apelado a “bajar los decibelios”. Ha indicado que ofrecer “cualquier explicación” podría ser interpretado como que se decanta por una o por otra vía.

Desde EH Bildu, Mikel Otero ha criticado la “falta de transparencia” en todo este asunto y, en particular, que se iniciaran en 2021 las obras de una estación cuando en 2018 ya se había presentado la línea por Vitoria. De hecho, cree que la decisión está tomada y ha deslizado que los políticos implicados así lo admiten “cuando se cierra el micrófono” aunque lo nieguen en público, aunque ha confiado que se cambie la alta velocidad por un servicio de “altas prestaciones”, mucho más económico y que apenas retrasaría los viajes en ocho minutos entre Vitoria y Pamplona. Garcia Chueca ha replicado que la coalición abertzale no es quién para criticar incoherencias y ha remarcado que ha sido un “agente activo” en los “retrasos” de las obras de la mayor infraestructura de Euskadi por su oposición al proyecto. “Ande o no ande, caballo grande. Y así nos vas. 30 años después, 4.000 millones después, la alta velocidad no anda”, ha ironizado Otero.