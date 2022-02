Los críticos de EA ven un congreso con “muy profundas irregularidades” y la dirección promete “todas las garantías”

La dirección de EA va a plantear en el próximo congreso nacional, que se celebrará el próximo fin de semana con la participación de 249 compromisarios, eliminar de sus estatutos la celebración de primarias para elegir al secretario general de la formación. En 2019, este sistema acabó judicializado por la retirada de la candidatura crítica, encabezada por Maiorga Ramírez, luego afeada por los tribunales. En este cónclave se prevé una pugna cerrada entre el sector oficial y el entorno de Ramírez. Este grupo plantea la "independencia" en relación a EH Bildu y limitar a la coalición a acuerdos electorales frente a un modelo de integración actual que ven como una "absorción" por parte de Sortu.

En una rueda de prensa celebrada este sábado en Vitoria, el portavoz de EA, Iker Ruiz de Egino, y la presidenta de la comisión preparatoria del Congreso, Leire Pinedo, han informado de la celebración, los próximos días 19 y 20 de febrero, del fin del proceso congresual de EA iniciado el 14 de julio del 2021 cuando la asamblea nacional aprobó su convocatoria. Pinedo ha destacado que desde el pasado mes de julio se han cumplido "los plazos reglamentarios" con la elaboración y presentación de las ponencias política y de estatutos, presentación, debate y aprobación de enmiendas y elección de compromisarios y compromisarias en cada organización local, informa Europa Press.

Según ha detallado, en el congreso van a participar 249 compromisarios elegidos por las diferentes organizaciones locales "en un proceso asambleario, democrático y participativo". "Fruto de este proceso se han presentado 150 enmiendas a las ponencias a debate", ha indicado. Asimismo, ha asegurado que "en cada proceso congresual cada organización local ha tenido a su disposición el correspondiente censo de personas afiliadas, que han elegido en asamblea a los compromisarios y compromisarias que les van a representar en el congreso". Pinedo ha explicado que debido a la pandemia, han contratado una empresa especializada para celebrar "de forma telemática" el congreso, de forma que se pueda "debatir y votar con todas las garantías de democracia y transparencia".

La cita comenzará el sábado 19 de febrero, día en el que se podrán presentar las candidaturas y que todavía no se han dado a conocer. El domingo día 20 terminará con la celebración de un acto presencial, en el palacio Europa. "Todos y todas las compromisarias sin excepción vamos a poder participar con todas las garantías y en igualdad de condiciones", ha asegurado.

Preguntada sobre si en este congreso se elegirá al nuevo líder de la formación, Pinedo ha explicado que en la primera jornada se debatirá tanto la ponencia política como la estatutaria, que elimina la celebración de primarias para elegir al nuevo secretario general de EA. Tras debatir y votar ambas ponencias en el congreso, "con los nuevos estatutos en vigor, se procederá a votar y decidir lo que los nuevos estatutos indiquen", y elegir a la nueva dirección, los miembros de la asamblea nacional y la comisión de garantías.

Preguntado sobre si Eva Blanco se presentará a la reelección, Ruiz de Egino ha dicho que "no puede aventurarse a decir lo que va a hacer ni ella ni ninguna otra persona", y ha calificado de "escrache" la entrega por parte del sector crítico a Blanco de una petición avalada por un centenar de firmas en la que se reclama que el congreso de EA se desarrolle "con todas las garantías". También ha recordado que en el congreso van a decidir "las líneas políticas de actuación de EA para los próximos años". En el caso de la ponencia política, ha explicado que "ratifica los principios históricos de EA y reitera el compromiso estratégico con EH Bildu en Hegoalde y Euskal Herria Bai en Iparralde". "El lema de este congreso es 'Alkar Zainduz' porque creemos imprescindible cuidarse entre sí, tanto en el plano interno como en el social", ha explicado antes de subrayar que la propuesta política está "basada en el cuidado y el bienestar".

Respecto a la relación entre EA y EH Bildu, ha avanzado que será la que más debate generará en el congreso, ya que se ha presentado una enmienda a la ponencia que plantea "un modelo de coalición limitada a elecciones concretas que habría que reeditar, o no, de forma específica en instituciones concretas en cada convocatoria electoral". Ese documento fue adelantado por este periódico. "Para eso están destinados los congresos, a debatir, a consensuar y si no se encuentra acuerdo a votar y a respetar la decisión mayoritaria", ha defendido.

El portavoz cree que "EH Bildu es la herramienta, que en la actualidad mejor puede ayudar a EA a materializar el artículo 1 de sus estatutos -independencia de Euskal Herria y una sociedad más justa y solidaria-". Por otro lado, ha afirmado que el partido llega la congreso, "en medio de un conflicto interno que aún no han sido capaces de resolver" y cree que "es el momento de poner sobre la mesa todas las discrepancias, de debatir con sinceridad, con respeto y de manera democrática" para que "todos los afiliados asuman y respeten las resoluciones".

Preguntado por la decisión de la ejecutiva nacional de suspender de afiliación durante los próximos cuatros años a los principales dirigentes del sector crítico con la dirección del partido, decisión que se hará efectiva el próximo 21 de febrero, un día después del congreso nacional, el portavoz ha defendido que no se trata de una "expulsión". "Ante unas irregularidades probadas y no negadas, se ha tenido que aplicar el reglamento", ha asegurado antes de subrayar que al entrar en vigor el día 21, "se garantiza que los cinco afiliados puedan participar en el congreso en caso de que hayan sido elegidos para ello". "Creo que es el mayor ejercicio de democracia que se puede utilizar", ha insistido.

Los críticos, en el Europa

Por otro lado, en un acto celebrado también este sábado pero ya en el palacio Europa, el sector crítico ha leído un manifiesto en el que han pedido a Blanco que "de forma exclusivamente presencial y con urna, deje a los afiliados decidir el futuro del partido en el congreso del próximo fin de semana". En el acto han recordado que el artículo 35 de los estatutos establece que el secretario general será elegido a través de en un proceso de primarias donde cada afiliado y afiliada dispone de voto. "El comité de organización de Blanco ha suprimido unilateralmente este proceso estatutario y, con ello, la posibilidad de que los afiliados y afiliadas votemos directamente", han denunciado.

También han criticado que la cifra de compromisarios dada a conocer este sábado por la dirección -249- "no cuadra con el número de afiliados dado por la propia Blanco" y han denunciado que no se informa sobre cuál es el número de cada organización local. "Reivindicamos de forma pública la celebración de un congreso con garantías democráticas", han reclamado antes de asegurar que "son muchas y muy profundas las irregularidades con las que pretenden desarrollar el congreso". Para el sector crítico, "es evidente que lejos de activar un proceso de apertura a la transparencia y a la democracia interna, Blanco ha vuelto a dar una nueva vuelta de tuerca a la represión interna y la opacidad".

"No obstante, insistimos en nuestra convicción de que la solución a las controversias internas sigue estando en el libre ejercicio de la democracia interna y hacemos un nuevo llamamiento directo a Blanco a la cordura democrática y a que acepte las reglas de juego vigentes", han insistido. En este sentido, han defendido que el "no existe limitación alguna para poder desarrollar un congreso presencial, con debates abiertos y votaciones en urna", ya que "EA no dispone de un reglamento de voto telemático y no se puede condicionar la participación de la afiliación a la disposición de equipos y destrezas informáticas".