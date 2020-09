Cuatro 'suplanta' al lehendakari con un tuit falso en el que traslada su "asco descomunal" hacia Torra

El programa de Cuatro 'Todo es mentira', presentado por Risto Mejide, ha mostrado un tuit de una cuenta falsa como si fuera la reacción oficial del lehendakari Iñigo Urkullu a la confirmación de la inhabilitación de Quim Torra por parte del Tribunal Supremo. "A mí, Quim Torra, me da un asco descomunal. Pero no es comparable con el asco que me dan quienes vulneran los cimientos más básicos de la democracia, orquestando un golpe junto con jueces amigos, para quitar de en medio a un tipo que ha ganado las elecciones en su tierra", se podía leer en el tuit que ha aparecido en pantalla.

Mientras Mejide hablaba con la periodista Neus Sala sobre la inhabilitación, en el centro de la pantalla se ha ido desplegando una sucesión de tuits. Entre las reacciones de otros presidentes autonómicos y líderes políticos, se ha colado el tuit del 'lehendakari fake', tal y como indica, en mayúsculas, en su propio nombre de usuario. Además, era la única de las mostradas que no cuenta con la pequeña insignia azul con la que Twitter reconoce a las cuentas verificadas. El breve mensaje ha vuelto a aparecer en pantalla a lo largo de la retransmisión. "Tenemos que pedir disculpas por un pantallazo. No pasa nada por rectificar cuando uno se equivoca. Hemos puesto este pantallazo de Iñigo Urkullu y resulta que es una cuenta fake, como bien pone en el nombre del perfil", ha apuntado poco después el propio Mejide, que ha bromeado sobre el error con sus tertulianos.

El verdadero lehendakari sí ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo, y lo ha hecho precisamente en esa red social. Ha afirmado que "en nada ayuda a propiciar una salida al contencioso institucional y político de dimensión y calado" y ve "desproporción evidente" entre el hecho original, mantener una pancarta el balcón de la Generalitat, y "el resultado final".