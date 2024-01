Hace meses que Mario (nombre ficticio para salvaguardar la intimidad del afectado) recibió una notificación que decía que debía abandonar su casa. Los tres vivían de alquiler en una de las casas que son propiedad de Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Bilbao, a manos del PNV y el PSE-EE (la cartera de vivienda pertenece a este último); sin embargo, tras el fallecimiento de sus padres, de los que Mario era el principal cuidador, el Ayuntamiento negó la posibilidad de subrogar el arrendamiento para que pudiera seguir viviendo allí. A pesar de la disposición del ciudadano cumplir con sus obligaciones económicas tras el fallecimiento de sus padres, la falta de regularización de la situación lo coloca en una posición de desamparo, enfrentándose a la posibilidad inminente de quedarse sin hogar“, explican desde el Sindicato de Vivienda de Bilbao, quienes han seguido de cerca el caso de Mario después de que este acudiera a ellos en busca de ayuda.

Según denuncian, el hombre, receptor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad y exclusión social”. “Ha heredado una deuda y por eso ha acabado en esta situación”, lamentan. Tras varias reuniones con el Ayuntamiento, desde el Sindicato de Vivienda reconocen que se le ha ofrecido una alternativa de vivienda que consideran “insuficiente”: una cama en el albergue Hontza, un servicio nocturno, acompañado de un centro de día.

Como estaba previsto, a las 09.00 de este viernes ocho patrullas de la Ertzaintza y dos de la Policía Municipal han acordonado la vivienda, en la calle Julián Gaiarre del barrio de Txurdinaga. Una veintena de personas, la mayoría jóvenes, pero también personas mayores del barrio se han acercado a la puerta de la vivienda para manifestarse en contra del desahucio. “Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo al afectado y para denunciar este tipo de situaciones. Esto deja claro que la moratoria que se aprobó recientemente es insuficiente. No han prohibido los desahucios, solo los han parado mientras la moratoria ha estado vigente”, ha explicado Xabi, portavoz del Sindicato de Vivienda de Bilbao, haciendo referencia al acuerdo alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno para prohibir desahucios de personas vulnerables hasta 2025. El acuerdo contempla la prohibición de los desalojos si no se ofrece una alternativa habitacional, pero no dice nada sobre el tipo de alternativa, por lo que un albergue, lo que le ofrecen a Mario, cuenta como alternativa de vivienda.

La protesta ha comenzado de forma tranquila y ordenada. La vivienda estaba custodiada primero por la Policía Municipal y, después, por una decena de agentes de la Ertzaintza. A unos metros de ellos, tras un cordón policial, se ha manifestado una veintena de personas con cánticos como “Frente a los desahucios, organización” o “Vecina, despierta, desahucian en tu puerta”. Pasadas las 09.20 la tensión ha aumentado cuando las personas de la primera fila han tratado de pasar el cordón policial. Acto seguido, una decena de agentes antidisturbios han cargado hasta en dos ocasiones contra los manifestantes con porras y escudos. La Ertzaintza ha solicitado refuerzos y en cuestión de minutos tres furgonetas han parado frente a la vivienda y ha salido otra decena de agentes para reforzar el operativo. Los agentes han detenido a uno de los manifestantes, que ha corrido hacia ellos y en dirección a la vivienda del afectado. Finalmente, los policías han conseguido alejar a la multitud de la vivienda.

A pesar de que los manifestantes se encontraban en la parte delantera de la casa, finalmente el afectado ha abandonado su hogar por el garaje, donde varias personas le han acompañado desde primera hora de la mañana. No ha querido hablar con medios de comunicación ni con los manifestantes. “Lleva muchos días nervioso, como es normal en una situación así. Está pasando un mal trago que no deseamos a nadie. Estamos trabajando para ofrecerle una alternativa residencial digna, permanente y de calidad. Solo la suspensión incondicional y permanente de los desahucios puede parar esto. Mientras propietarios e inmobiliarias se enriquecen y hay miles de viviendas vacías, no podemos permitir que haya personas que se queden en la calle”, ha denunciado el portavoz del sindicato.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao, que por el momento no ha respondido a las preguntas del elDiario.es/Euskadi.