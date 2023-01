Los descubridores de la mano de Irulegi, aclamados por su contribución a los orígenes del euskera

El equipo arqueológico de la sociedad de ciencias Aranzadi que halló en Navarra la conocida ya como 'mano de Irulegi', una afortunada pieza llamada a cambiar el conocimiento sobre los orígenes del euskera al ser legible sobre ella una inscripción vascónica de más de 2.000 años en la que se entiende la palabra 'sorioneku', ha sido aclamado este domingo en la entrega de premios Sabino Arana, la fundación del PNV. Mattin Aiestaran ha sido el encargado de pronunciar un discurso en nombre de los compañeros presentes -de los que ha destacado su juventud- y de otros expertos que han participado en el hallazgo y en su interpretación y ha recordado que queda un importante trabajo “silencioso” para conocer el significado de las otras inscripciones de la mano.

Íntegramente en euskera, Aiestaran ha trufado su parlamento con la palabra 'zorioneko' mostrando la fortuna de haber encontrado un hilo para indagar más en los orígenes de la lengua vasca. “Cuando la sacamos, no sabíamos ni que estaba escrita”, ha recordado para destacar, a continuación, la importancia del “trabajo en red” en la ciencia. Junto a los arqueólogos que han trabajado en el terreno, ha recordado, el proceso de validación del descubrimiento ha implicado a lingüistas, técnicos de laboratorio y otros profesionales. Y ha afirmado también que el conocimiento sobre la mano de Irulegi no se agota en 'sorioneku' al igual que el yacimiento no se agota en esta pieza. Ha aseverado que pudieron excavar dos casas y otros objetos y herrramientas. Ha aplaudido la implicación del Ayuntamiento del Valle de Aranguren para seguir trabajando en Irulegi. “Cada pieza es una satisfacción”, ha solemnizado.

Aiestaran, que se ha mostrado sorprendido con el “eco internacional” adquirido por la mano de Irulegi pero orgulloso por la satisfacción entre la ciudadanía, ha destacado la trayectoria de Aranzadi y defendido también la importancia de que los arqueólogos de Irulegi se hayan podido formar en euskera y en centros públicos, así como recibir becas. Ha prometido que el equipo seguirá trabajando y que lo hará con “aberrimina”, que se podría traducir como 'patriotismo'. “Zorionekoak gara”, ha repetido.

En la trigésima cuarta edición de los premios Sabino Arana, que se entregan el último domingo de enero de cada año en el teatro Arriaga de Bilbao, también han sido galardonados el líder político georgiano Irakli Kobakhiddze -que ha asegurado que en Georgia se están plantando árboles de Gernika-, la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), el doctor Mikel Sánchez -de quien se han destacado sus tratamientos a deportistas de elite como Rafael Nadal-, la entidad ASPACE de Gipuzkoa y también asociaciones vascas de apoyo a Ucrania a punto de cumplirse un año del inicio de la guerra tras la invasión de Rusia. Ha presentado la gala la periodista Aizpea Zearreta y ha pronunciado también unas palabras Mireia Zarate, dirigente del PNV y presidenta de la fundación que lleva el nombre del fundador del partido. Han asistido como invitados el lehendakari, Iñigo Urkullu, su esposa, Lucía Arieta-Araunabeña, y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar.