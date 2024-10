Donostia paraliza una iniciativa ciudadana de cenas solidarias alegando “problemas de seguridad”

El Ayuntamiento de Donostia ha decidido suspender las cenas solidarias que diariamente reparte el colectivo Kaleko Afari Solidarioak (KAS) en el barrio donostiarra de Egia por “una situación de inseguridad en esa zona”. En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, el edil donostiarra de Seguridad Ciudadana, Martin Ibabe, ha comunicado que el Gobierno municipal de PNV y PSE-EE ha decidido “suspender la actividad de las cenas que se está dando en el entorno de Egia” y que “la razón exclusiva y única” de esta decisión es “la problemática de seguridad que se está dando en ese entorno”.

En este sentido, ha señalado que hay “una serie de datos” de la Guardia municipal y la Ertzaintza, que vienen realizando “seguimiento desde hace mucho tiempo”, que corroboran “una evolución de actividad delictiva” en Egia que “absolutamente nada tiene que ver con el reparto de comida” por parte de KAS. Ibabe ha destacado que, según las estadísticas del año 2022 en Egia se produjo un incremento de la actividad delictiva “del 29% con respecto al año anterior, en 2023 del 16% y en el primer semestre del año 600 actuaciones”.

A ello ha añadido que existe también “una queja ciudadana, que es absolutamente lógica” a este respecto, que, además, “está contrastada con los datos que se manejan en materia de actividad delictiva”. El concejal ha insistido en que esa es “la razón por la cual hemos tomado esta decisión y es así de simple y así de clara”. En este contexto, Ibabe ha negado que el Gobierno municipal relacione el reparto de cenas solidarias con un incremento de la delincuencia, ya que “hay un colectivo de personas que va a cenar por necesidad”.

Sin embargo, ha señalado que la pasada semana se llevó a cabo una actuación policial con “una serie de decomisos de navajas, objetos punzantes, tijeras, machetes, droga y pastillas” en la zona. “No creo que eso tenga nada que ver con la necesidad de cenar, eso tiene que ver con la actividad delictiva, vuelvo a insistir, y nosotros hemos intervenido ahí por una situación de inseguridad que se está produciendo en esa zona”, ha reiterado. Ibabe ha insistido en que “algunos de ellos acuden a cenar y otros acuden a ese llamamiento y se encuentran en ese lugar”. “Algunos acuden a cenar y otros, no”, ha añadido.

Kaleko Afari Solidarioak es una iniciativa ciudadana que nació en noviembre de 2020, cuando unos vecinos de la plaza de la Constitución vieron un grupo “muy reducido” de personas que dormían en la calle y “que no tenían nada”. “¿Por qué no les bajamos una cena caliente?”, pensaron, ante la situación que presenciaron desde sus casas. Comenzaron sirviendo a cinco personas. Poco a poco, el grupo ha ido aumentando, también el número de voluntarios. Además de en Egia, la iniciativa se replica también en otros puntos de Donostia, como la Parte Vieja y Amara, y allí no ha sido prohibida. “¿Por qué lo hacemos? Uf, me salen tantas palabras... Por justicia social”, expresaba a este periódico Gema, una de las voluntarias de Kaleko Afari Solidarioak, en 2021. El objetivo de la iniciativa es que “las personas que no se lo pueden permitir porque están en situación de sinhogarismo tengan, por lo menos, una comida caliente al día”. “Sin hacer ningún tipo de discriminación”, aclaraba entonces.

“Incremento” de la delincuencia

Cuestionado sobre qué despliegue hay, en estos momentos, de Ertzaintza y Guardia municipal en Egia, el concejal Ibabe ha señalado que existe un “operativo permanente a turnos en todo el entorno desde hace un tiempo”, con “patrullas constantes y controles de espacio como Tabakalera, estación de autobuses, zona de Duque de Mandas, el entorno del juzgado de Atotxa y todo ese espacio”. Ibabe ha reiterado que hay un “incremento” de datos de delincuencia en ese entorno que “desde el ámbito y la responsabilidad de la seguridad preocupa y ocupa” al Ejecutivo local. “La supervisión siempre ha estado, pero el plan de activación lleva aproximadamente tres años y se está reforzando”, ha detallado, para añadir que, de hecho ya existe “una actuación prevista de seguir reforzándolo”.

Por otro lado, respecto a si KAS va a poder seguir repartiendo cenas solidarias, como hasta ahora, en otros puntos de la ciudad como Amara o la Parte Vieja, Ibabe ha detallado que “la única directriz que se ha dado es en Egia”, por “la seguridad y los datos que he dado de esa zona”. Según ha indicado, para poder hacer ese reparto se requiere de “autorización en vía pública” y “las autorizaciones de seguridad que se han hecho en el pasado no son las que se aplican en este momento”.

Asimismo, ha precisado que, si detectan “una situación de inseguridad” en otras zonas de la ciudad, habrá que decidir desde el Ayuntamiento “en qué momento hay que actuar y si los estandares de seguridad que se están dando son justificables, soportables o no”. “Con nuestra presencia policial, si además de la presencia policial y los recursos que estamos invirtiendo en la zona, vemos que los datos siguen aumentando, lógicamente nuestra obligación será actuar ante esa realidad que constatamos”, ha afirmado.

Sobre la concentración ciudadana convocada el pasado lunes en Egia contra la inseguridad en la zona que acabó con enfrentamiento entre vecinos y agentes de la Ertzaintza y tras la cual se ha dado esta suspensión de las cenas solidarias, Ibabe ha reconocido que la misma “no tenía autorización” y, ante nuevas convocatorias ya anunciadas en redes sociales, ha advertido de que “tienen que cumplir los mismos requisitos, tener autorización”. El edil ha recordado que ya ha habido, anteriormente, otras movilizaciones “de estas características” en la ciudad.