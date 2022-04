Los efectos del “plan de relanzamiento” de Alconza: más de 40 días de huelga y un cuarto de la plantilla despedida

Alconza, fábrica dedicada al diseño y fabricación de motores para navíos ubicada en el municipio vizcaíno de Berango, lleva desde inicios de año sumida en lo que describen como un “plan de relanzamiento” con el objetivo de “incrementar las ventas” de la compañía y “mejorar la productividad”. Bajo ese argumento, en febrero presentó un ERE que afectaba a 38 personas de las 100 que conforman su plantilla. Finalmente, tras varios meses de negociaciones entre la dirección y el comité de empresa, este lunes ha notificado el despido de 25 trabajadores. “Al principio, querían despedir a 38, después pasaron a 35 y luego a 32. Nos lo comunicaban con semanas de diferencia. Fue ahí cuando decidimos proponerles un ERTE para evitar que hubiera despidos. Sin embargo, dijeron que no y ahí acabaron las negociaciones. El lunes nos notificaron los 25 despidos”, asegura Urko Herrera, miembro del comité de empresa a este periódico.

La plantilla, que lleva sumida más de 40 días en una huelga indefinida, propuso a la dirección un ERTE con garantías de mantenimiento de los puestos de trabajo, y la prejubilación de empleados de hasta 55 años. La empresa, cuyo propietario es el Grupo Irizar, desechó esa opción. Según han informado fuentes de la compañía a este diario, la intención es “incrementar las ventas hasta los 13 millones de euros en tres años y mejorar la productividad de la misma tras seis años de pérdidas acumuladas de más de 29 millones de euros”. Sin embargo, según refleja la memoria anual del Grupo Irizar en 2020 -la última disponible- ese año fue “un año de crecimiento en facturación y cartera de pedidos” para Alconza.

“Han dejado a 75 trabajadores en la empresa, como mucho en dos años terminará cerrando porque tan solo quedan 26 personas en el taller. Hemos pedido a la dirección un plan de viabilidad, pero lo cierto es que en los últimos años la han terminado desmantelando. Ahora solo hacemos montajes. Llevamos desde 2019 con bajadas de sueldos cada año. Por eso seguiremos con la huelga indefinida hasta que la situación cambie. Hemos ido en dos ocasiones al Parlamento Vasco y hemos pedido su implicación. Desde Irizar, a pesar de ser la propietaria de la empresa, no quieren mojarse, no nos dicen nada”, lamenta Herrera, quien lleva 16 años trabajando en la compañía.

“No aceptamos los 25 despidos y no vamos a tirar la toalla”

Según denuncian los trabajadores, desde que Alconza acabó en manos del Grupo Irizar, no ha hecho más que “precarizar” las condiciones laborales de los empleados, incluida la “bajada salarial”. Critican que el grupo empresarial, líder en el sector de autobuses y autocares, ha apostado por la “dejadez” en la gestión de Alconza. Además, lamentan que en ocho años se han repartido los dividendos de “10 millones de la caja que tenía Alconza”. “No vamos a asimilar los mensajes de 'es lo que hay' ni 'es un mal menor'. No vamos a tolerar que nos sigan pisoteando y sigan precarizando y destruyendo empleo. Y, sobre todo, no vamos a permitir que nuestros compañeros sean despedidos. No aceptamos los 25 despidos, y, por ello, no vamos a tirar la toalla”, han asegurado los trabajadores.

Alconza ha ofrecido un “servicio de recolocación” a las personas afectadas por el ERE, que se basa en “orientarles para buscar trabajo en el mercado laboral y que se adecue a sus características profesionales”. Sin embargo, los trabajadores han criticado que “ni siquiera se les plantee la opción de una recolocación dentro de las empresas que dispone el grupo para asegurarles el mantenimiento de empleo”. “Hay golpes que te dejan noqueado y golpes que te hacen seguir hacia adelante. Que sepa Irizar que el golpe que nos ha dado nos ha dolido, pero nos ha dado más fuerza para seguir con la misma determinación que siempre. A nosotros sí que nos preocupa la industria de nuestro pueblo. Por desgracia, este no va a ser ni el primer ni el último ERE que se va a dar. Si al Gobierno vasco le importa la industria de su país, le invitamos a que deje de lado las palabras huecas y realmente pase a los hechos”, han exigido los trabajadores, que según aseguran, seguirán con la huelga indefinida hasta que la empresa “entre en razón” y “cumpla sus reivindicaciones”.