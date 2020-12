EH Bildu no se cree que Euskadi vaya a recibir 5.700 millones en fondos europeos, como demanda Urkullu

A la coalición EH Bildu, principal fuerza de la oposición en el Parlamento Vasco, le gusta la "literatura" pero no se cree los números de la propuesta presentada por el Gobierno de Iñigo Urkullu para captar hasta 5.700 millones en fondos europeos para 188 proyectos. "Toda la lista no se va a aprobar" en el doble filtro que le queda al plan vasco en Madrid y Bruselas y tocará hacer "descartes", por lo que ha emplazado de nuevo al Ejecutivo a consensúe con la oposición las iniciativas que sí o sí son estratégicas y "de país" porque el plan Next Generation EU "trasciende" a la legislatura y marcará a una generación, como indica su nombre. En un reciente pleno monográfico, PNV y PSE-EE solamente aceptaron una de las 96 propuestas de la oposición.

La portavoz, Maddalen Iriarte, y el parlamentario Mikel Otero han comparecido este miércoles en la Cámara para hacer su valoración sobre el documento del Ejecutivo. Otero se ha atrevido a hacer números sobre esa posible menor financiación europea. A su juicio, los 5.700 millones se corresponden con un 19% del total que el Estado tendría reservado para las comunidades autónomas. "Desde el realismo es muy improbable que llegue casi el 20% si con React EU ha sido el 3% o, a la sumo, el 4%", ha aseverado Otero citando otro programa europeo recientemente repartido en España y del que llegarán a Euskadi 426 millones. La oscilación en el porcentaje responde a si se cuenta o no el tramo no territorializado del fondo. Otero ha ironizado que, si se repitieran los criterios, los fondos europeos no pasarían de "2.000 millones". Ha apuntado también que el Cupo vasco es del 6,24%, un porcentaje en el que se valora el peso económico de Euskadi respecto al de España. Y ha añadido que los proyectos suman 13.000 millones de inversión en total y que se debería de definir cuánto del dinero no pedido a Europa pondrán las administraciones públicas y cuánto las empresas colaboradoras.

EH Bildu tampoco considera que los principales proyectos estén bien definidos, sino que más bien son un "compendio" de iniciativas que "vía consultora" se han barnizado según las directrices europeas para lograr que sean financiados. "Cuesta ver las conexiones" con los objetivos marcados en algunos de ellos, han dicho Iriarte y Otero, aunque han admitido que la propuesta "manifiestamente" mejora "el desastre que se mandó a Madrid en agosto" como primer borrador. La coalición abertzale también se ha quejado que la colaboración municipal en el plan europeo se ha centrado exclusivamente en las tres capitales, lo que "deja fuera del foco al 64% de la población" y pone en riesgo la "cohesión territorial del país".