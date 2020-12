El Gobierno de PNV y PSE-EE acepta una de las 96 propuestas de la oposición en el monográfico del Parlamento sobre los fondos europeos

24 horas después de presentados los presupuestos vascos de 2021, el Parlamento Vasco ha celebrado este miércoles un debate monográfico sobre la segunda gran palanca económica para afrontar la crisis derivada de la pandemia, la propuesta que Euskadi enviará al Gobierno central para captar fondos del programa europeo Next Generation EU. La sesión ha resultado descafeinada por la ausencia del lehendakari, Iñigo Urkulu, en el tramo matinal por estar en un acto de 'El Correo' y Santander en Bilbao, porque PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno, sólo han admitido una propuesta de 96 que había lanzado la oposición -una muy genérica de PP+Cs que apela a que el plan vasco sirva para "reactivar la economía, la creación de empleo y el equilibrio interterritorial"- y porque el hombre de los números de Urkullu, el consejero de Economía y Hacienda Pedro Azpiazu, ha querido dejar "claros los límites en los que debe actuar el órgano legislativo" o, lo que es lo mismo, ha remarcado que la última palabra será del Gobierno y no del Parlamento y siempre dentro del marco comunitario.

La jornada -que podría ser la antesala de los debates presupuestarios y que había sido solicitada por EH Bildu- se ha saldado con 23 resoluciones aprobadas merced a la mayoría absoluta de nacionalistas y socialistas, 22 presentadas por los propios partidos del Gobierno y la de PP+Cs. Los textos votados plantean que Next Generation EU -que aquí se ha rebautizado como Euskadi Next 2021-2026- sea una "oportunidad única" para obtener financiación para proyectos estratégicos, que las propuestas sean "factibles" y que se completen antes de 2026, que haya colaboración público-privada o a que se incardine en la lucha contra el cambio climático. Nada del cuándo y el cuánto. Eso queda para el 29 de diciembre, cuando el Gobierno aprobará el listado que remitirá al Estado, según era ya conocido.

"Una vez España envíe su plan -que constituirá el primer filtro para las propuestas vascas-, serán las instituciones europeas las que determinen si los proyectos y actuaciones incluidas en el mismo cumplen los requisitos para optar al mecanismo de resiliencia y recuperación. Unas propuestas que han de responder a las exigencias europeas en cuanto a plazo y forma, ya que el no cumplimiento de los plazos exigidos y de los hitos marcados en nuestro programa condicionará la recepción de los fondos. Por tanto, es necesario un escrupuloso rigor al seleccionar los proyectos, ya que deben estar ejecutados, como saben, para el 31 de agosto del año 2026. Y por dicha razón es de vital importancia realizar un planteamiento realista y viable. Un programa propio con un planteamiento estratégico de país que permita que nuestras propuestas tengan cabida en el plan que debería enviarse a Europa", ha explicado desde la tribuna el consejero Azpiazu..

La oposición ha acusado de "rodillo" al Gobierno al no querer negociar propuestas conjuntas. Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) ha empleado ese término expresamente y su compañero de bancada David Soto ha usado "pantomima". Más enfadado sobre la falta de puentes entre el Ejecutivo y el resto de formaciones se ha mostrado MIkel Otero (EH Bildu), quien se ha dirigido así a Itxaso Berrojalbiz, del PNV: "Se puede ser políticamente todo lo sucio que se quiera, usted verá. Pero lo que no le pasamos es que sea mentirosa y lo ha sido. Y lo ha sido. El viernes nos juntamos y acordamos que el lunes nos intercambiaríamos las propuestas de resolución. El domingo a la noche usted nos dijo que no podía ser, que no nos enviaba sus propuestas y que, por tanto, no le enviáramos las nuestras y que el miércoles al mediodía las veríamos. Y hoy nos ha acusado aquí de no haberle enviado las propuestas con antelación para poder debatir. Y por ahí no pasamos. Y esto lo tiene que rectificar. Yo se lo pido. No vale todo. Y el crédito político de cada uno se juega en todos los detalles. No vale mentir". En otra intervención ha calificado de "ejercicio miserable" la actitud del Gobierno en un debate promovido por la coalición abertzale.

Berrojalbiz, que está ganando peso político pleno a pleno en esta legislatura, ha replicado: "EH Bildu es la segunda fuerza política en Euskadi, y sería deseable por el bien de la sociedad que su actitud fuera otra; pasar de la escenificación a la propuesta, la colaboración y al acuerdo. Es el momento de aunar fuerzas por y para Euskadi, de quitarse complejos, porque pactando con el PNV quien gana es Euskadi. Pero en esta nueva fase política que habéis inaugurado, habéis jugado a mayores, habéis mostrado una generosidad enorme en Madrid, dando un sí casi gratuito a los presupuestos. Y eso sí, lo aplaudimos y lo valoramos, pero sería mejor jugar la partida primero en casa, como lo habéis hecho también en Navarra [...]. El hecho de que no estén ustedes como partido, que parece que es lo que les escuece, no puede invalidar todo un ejemplo de trabajo en equipo como está siendo este. En cualquier caso, saben, tanto usted como el resto de formaciones, que el Gobierno siempre tiene las puertas abiertas y que en cualquier momento pueden realizar sus aportaciones. Le recomiendo que, además de las ruedas de prensa, hagan llegar sus iniciativas al señor consejero".

La sesión, por lo demás, ha estado presidida durante algunas horas por el vicepresidente Txarli Prieto, del PSE-EE. La titular, Bakartxo Tejeria, se ha sentido indispuesta y ha abandonado el hemiciclo. Aunque en otras Cámaras es habitual, desde que accedió en 2012 al cargo, Tejeria apenas se ha perdido un segundo de los plenos que dirige. Prieto, asistido por otros compañeros de la Mesa, ha ordenado las votaciones sin más complicaciones que otros plenos monográficos en los que es habitual la confusión entre la montaña de propuestas que se debaten.