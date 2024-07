EH Bildu ofrece “oxígeno” al Gobierno de Pradales y se abre a un pacto mejorar la Sanidad pública vasca

La coalición EH Bildu, principal fuerza de la oposición en el Parlamento Vasco, ha ofrecido textualmente “oxígeno” al Gobierno de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, y se ha abierto a un pacto de país para “volver a poner en pie” el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Después de un lustro en que EH Bildu, con Rebeka Ubera como ariete, ha realizando una crítica frontal a la gestión de la Sanidad pública, el líder de la formación, Pello Otxandiano, ha anunciado tras reunirse con el lehendakari en Ajuria Enea este lunes una “oportunidad” a la propuesta de tejar un gran acuerdo para que en un plazo “razonable” de un año haya un cambio “estructural” para dar solución a los problemas “estructurales” que se suceden en el servicio público más importante de Euskadi.

Pradales, que ha llegado al cargo con la promesa de devolver el “prestigio” a Osakidetza y de lograr algunos cambios tras años de incrementos de las listas de espera, retrasos en las citas en los ambulatorios y cierres de algunos servicios, está buscando con la oposición y también con agentes sociales y sindicales, un gran acuerdo para reorientar la Sanidad vasca. De momento, ya ha entregado al Parlamento decenas de informes que muestran el estado actual de la situación, precisamente en respuesta a preguntas de EH Bildu.

“El lugar de EH Bildu está bastante claro. Somos la principal fuerza de la oposición. Oposición es controlar y fiscalizar al Gobierno. Pero existe una propuesta que es articular un espacio de trabajo con partidos, sindicatos y demás, cosa que nosotros venimos reivindicando, por lo menos desde tiempos de la pandemia”, ha señalado. Como “gesto”, ha dicho que EH Bildu no “mezclará” los debates sobre Sanidad con la negociación de los presupuestos de 2025. No ha concretado si eso implica que no presentarán enmiendas pero año tras año ha sido uno de los capítulos que más ha separado a EH Bildu del Ejecutivo anterior, el de Iñigo Urkullu. Otxandiano, que ha repetido la palabra “diagnóstico” en decenas de ocasiones en su intervención de Ajuria Enea, ha prometido no tener un “tempus cortoplacista” en pos de “soluciones a medio y largo plazo”.

De hecho, ha interpretado como satisfactorio que el nuevo consejero del ramo, el doctor Alberto Martínez Ruiz, haya “corregido” algunas “dinámicas” como el cierre previsto de la cirugía cardíaca de Basurto. Eso sí, ha avisado de que Osakidetza sigue teniendo problemas urgentes que tiene que resolver, como el “casi colapso” en algunos centros de salud por los recortes horarios y de personal del verano. Según Otxandiano, las soluciones no pasan tanto por la inversión económica como por la “planificación, gestión y política de personal”.

Otxandiano ha salido satisfecho de la reunión. La ha calificado de “fecunda” en castellano. De hecho, ha insistido en “tejer” un espacio “de confianza” entre Pradales y él mismo. Ha destacado que forman parte de “una nueva generación” que debe acarrear nuevas formas de hacer política, aunque también ha remarcado que el PNV y EH Bildu tienen ahora los mismos escaños y que eso hay que tenerlo en consideración. También ha tendido la mano a entendimientos en materia de autogobierno siempre que los nacionalistas apuesten por el “reconocimiento nacional” o “garantías” de no invasión competencial, aunque ha relegado en su comparecencia esta cuestión para primar el debate sobre Osakidetza. Eso sí, le ha dicho a Pradales, que preside un Ejecutivo con mayoría absoluta gracias a los socialistas, que hay otra mayoría más amplia que es la suma de PNV y EH Bildu, con 54 escaños en el legislativo por 39 del bipartito.