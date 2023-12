Nueva longevidad, migración y talento y tecnología para el bien: los KUNA-CO PROIEKTUAK buscan soluciones a los retos del futuro de Bizkaia

No se investiga para examinar la realidad, sino con el objetivo de cambiarla. Y, con esa máxima, BBK Kuna, a través de la convocatoria de KUNA-CO PROIEKTUAK de 2023-2024, está dando impulso a tres proyectos que buscan soluciones a los retos asociados a la Agenda 2030, con el foco puesto en Euskadi de forma general y más concretamente en Bizkaia. “Son proyectos de investigación-acción, pero también de transformación; es decir: deben obtenerse resultados y estos tienen que poder aplicarse para la transformación que desde Kuna se quiere lograr. Pero son también proyectos condicionados a contar con el mayor número de agentes de la cuádruple hélice en sus equipos de investigación”, explica Daniel Innerarity, que preside el BBK Kuna Institutoa y espera que, a la vista del éxito que fue la edición pasada, esta también lo sea.

Uno de estos proyectos, el conocido como Proyecto Prometeo, aborda el complejo asunto de la nueva longevidad y de los escenarios que se abren con vidas laborales más largas. Impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia (COIIB) y con el apoyo de Bilbao Metropoli 30 y Plataforma 50, se propone explorar las transiciones laborales y las necesidades de desarrollo profesional que tienen tanto las personas que se encuentran activas en el entorno laboral como las que necesitan reincorporarse. “Estamos empezando a ver que hay una problemática de empleo a partir de los 50 años. Hay muchísimo trabajo, pero hay problemas de adaptabilidad, porque la empresa ve problemática su incorporación. Se trata de ver cómo podemos, entre profesionales, consensuar que entren en la empresa”, explica Héctor Beascoechea, del COIIB. “El problema es que cada vez va a haber más rotación. Cuando tienes 30 o 40 años y los estudios recientes, es fácil adaptarse; cuando eres más mayor y no has tenido esa trazabilidad formativa, te ves en fuera de juego y tienes que empezar de cero. Ahora, con entre 50 y 55 años ya no se ofrecen prejubilaciones, sino que todavía quedan unos diez o quince años de trabajo”, ilustra. A partir del estudio de la problemática existente, tanto legislativa como en el seno de cada empresa, se pretende alcanzar consensos entre profesionales y empresas y emprender caminos comunes.

Son tiempos en los que la administración pública ya no puede diseñar políticas públicas sin la colaboración de otros agentes, tiempos en los que, además, la academia no puede permitirse investigar para sí misma y las empresas no son sostenibles si se dedican a mirar solo a la cuenta de resultados. “Vivimos en un escenario de una creciente complejidad y de gran incertidumbre. Las velocidades de cambio se han acelerado y en ese contexto, BBK Kuna Institutoa, para dar una respuesta lo más ágil posible, está formado por un consejo de personas expertas, que desde su conocimiento, su experiencia y también desde sus preocupaciones, aporta reflexión, identifica retos estratégicos y establece prioridades. Las temáticas escogidas son también permeables a todo el ecosistema de Kuna: desde las empresas colaboradoras hasta las necesidades del propio barrio”, abunda Innerarity.

Otro proyecto se centra en las potencialidades que puede tener la inteligencia artificial, y más concretamente algunos ‘chatbots’, como herramienta de lucha para hacer frente a las violencias machistas. La Fundación Interred dispone ya de un ‘chatbot’ para la identificación y para hacer un autodiagnóstico acerca del grado de riesgo de estar dentro de una relación de pareja que pueda llegar a ser violenta, mientras que la Universidad de Deusto forma parte del proyecto europeo IMPROVE y está investigando y desarrollando otro ‘chatbot’ para el momento de atención y comunicación entre las mujeres que sufren violencia y los servicios de atención. “A través de la investigación de Deusto por un lado y la experiencia piloto de Interred por el otro, pretendemos hacer una exploración, una puesta en marcha y una valoración de las potencialidades, riesgos y dificultades del desarrollo de este tipo de herramientas como forma de prevenir, atender, identificar y acompañar”, explica Silvia Felipe, coordinadora general de Interred. El proyecto nace con algunas hipótesis de partida: se espera que este tipo de herramientas pueda tener una llegada óptima a las mujeres jóvenes, más abiertas al mundo digital, y también a las mujeres migradas, porque las conexiones sociales que tienen son más limitadas pero al mismo tiempo demuestran también un buen manejo de las herramientas digitales. Hay, no obstante, trabajo por hacer. “Se nos abren grandes dudas: cómo hacer el seguimiento a las mujeres que hagan uso de estas aplicaciones y cuándo dar el paso a lo presencial; tenemos que analizarlo y estudiarlo”, apostilla.

Todos los proyectos han de estar alineados con el objetivo de buscar soluciones a los retos que se asocian a la Agenda 2030. “Una de las prioridades es impulsar el trabajo en común: cocrear, colaborar y construir; fomentar el trabajo en conjunto de distintos agentes de la sociedad sumando esfuerzos para lograr los mejores resultados”, añade Kristian Prieto, director de BBK Kuna.

En esa línea, el tercer proyecto seleccionado está encabezado por la Asociación Camino al Barrio y la Fundación Begirune, que le darán continuidad a una actividad que ya se desarrolló con éxito en el centro de formación de Otxarkoaga en 2021 y el centro de acogida Zabaloetxe en 2022 y que, a través del diálogo y el análisis, aborda con menores extranjeros no acompañados de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años los conceptos culturales y las actitudes que tienen hacia el género, la diversidad sexual y sus propios derechos. “Los menas son un colectivo de personas que cada día salen con el objetivo de mejorar su vida y la de su familia, aportándole económicamente. Si no abordamos el tema del género y la diversidad sexual y el de la construcción sexual que tienen heredada, cuando llegan aquí y vayan a un centro de formación o terminen su formación, les pueden surgir muchos conflictos”, explica Miguel Ángel Puentes, responsable de la Asociación Camino al Barrio. Los talleres tienen tres componentes —uno psicosocial, otro de comunicación y un tercero de locución— y, tras estudiar el imaginario que se genera sobre los menas en los medios de comunicación, se les trata de dar herramientas para que puedan contar su propio relato en primera persona, en forma de cápsulas grabadas y emitidas por la emisora comunitaria Candela Radio. “Al final del proceso, ellos generan unas campañas que se emiten y se convierten en emisores de mensajes desde la realidad que ellos viven. No nos interesa coger su historia y leerla nosotros, sino que queremos que tomen la palabra; hay ahí un proceso de reconocimiento de cualidades y deficiencias que hay que trabajar. Con estos talleres, generamos un empoderamiento en las personas. Cuando escuchan por primera vez su voz, se reconocen a sí mismas y pueden transmitir lo que piensan. Estamos poniendo en práctica el derecho a la comunicación”, abunda.